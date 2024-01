Le musée d’Orlando abandonne ses poursuites judiciaires contre le faux Consortium Basquiat – ARTnews.com

Willie J. Allen Jr./Orlando Sentinel/Tribune News Service via Getty Images

Le musée d’art d’Orlando a annulé les poursuites judiciaires pour fraude et complot contre les cinq copropriétaires d’un groupe de peintures de Jean-Michel Basquiat prétendument contrefaites, au centre d’un scandale qui a pratiquement épuisé les réserves de trésorerie du musée.

Selon une déclaration du président du conseil d’administration du musée, Mark Elliott, publiée vendredi et partagée avec ARTactualités, le musée abandonne le procès contre le consortium de propriétaires pour se concentrer uniquement sur l’ancien directeur de l’OMA, Aaron De Groft, dans un «effort pour réduire les frais juridiques.»

De Groft, a déclaré Elliott dans le communiqué, est le principal responsable de la condamnation Héros et monstres exposition, qui présentait 25 œuvres peintes sur carton attribuées à l’origine à Basquiat. De Groft — et les copropriétaires des tableaux — ont farouchement défendu l’authenticité des œuvres. Cependant, à la suite d’une descente du FBI dans le musée en juin 2022, au cours de laquelle les œuvres ont été placées sous la garde du Bureau, un commissaire-priseur de Los Angeles, Michael Barzman, a admis que lui et un complice avaient réalisé les œuvres. De Groft a été licencié peu après le raid.

De Groft, qui a intenté une action contre le musée, alléguant licenciement abusif et diffamation, a déclaré au Fois que pour l’OMA « poursuivre une personne innocente dans son procès frivole et mesquin est pathétique ». De Groft a soutenu que les œuvres étaient réelles.

Plus tôt ce mois-ci, les détails d’une réunion interne ont été dévoilés à plusieurs médias révélant que le musée était confronté à un déficit de 1 million de dollars pour l’année à venir.

Lors de la réunion, la directrice exécutive et directrice générale du musée, Cathryn Mattson, a déclaré que le musée avait dépensé des centaines de milliers de dollars en professionnels en communication de crise et en frais juridiques.

“En un an, nous avons eu une augmentation de 25 pour cent des dépenses non budgétisées”, a déclaré Mattson, selon un enregistrement divulgué. Les fonds de réserve du musée, a-t-elle ajouté, « sont presque épuisés et cela constitue notre coussin. Nous avons également épuisé nos marges de crédit et avons des prêts.

Mattson a déclaré que le musée était endetté à hauteur de 500 000 $ et s’attendait à un déficit budgétaire d’un million de dollars d’ici la fin de son exercice financier, à la fin juin. Le budget annuel du musée est d’environ 4 millions de dollars.