Le musée d’histoire naturelle de New York va fermer des salles présentant des artefacts amérindiens | Musées

NLe Musée américain d’histoire naturelle (AMNH) de New York ferme deux salles présentant des artefacts amérindiens, une décision conforme à la réglementation fédérale récemment mise à jour sous l’administration Biden qui exige désormais l’autorisation des tribus pour exposer leurs objets.

Plus tôt ce mois-ci, récemment révisé règlements entourant la loi sur la protection et le rapatriement des tombes amérindiennes (Nagpra) est entrée en vigueur, obligeant les musées et autres institutions à obtenir le consentement des tribus afin de présenter ou de rechercher des restes humains ou des objets culturels. Les nouvelles directives donnent également cinq ans aux institutions pour préparer tous les restes humains et objets funéraires associés au rapatriement, tout en donnant plus d’autorité aux tribus tout au long du processus.

En décembre, la secrétaire de l’Intérieur, Deb Haaland, salué les mises à jour de Nagpra, initialement promulguées en 1990.

« Parmi les mises à jour que nous mettons en œuvre figurent des étapes cruciales pour renforcer l’autorité et le rôle des communautés autochtones dans le processus de rapatriement », a déclaré Haaland. « La finalisation de ces changements est un élément important pour jeter les bases de la guérison de notre peuple. »

Dans un vendredi annonce au personnel du musée, le président de l’AMNH, Sean Decatur, a déclaré que le musée fermerait ses salles Eastern Woodlands et Great Plains à partir de ce samedi.

« Les deux salles exposent des artefacts qui, en vertu des nouvelles réglementations de Nagpra, pourraient nécessiter un consentement pour être exposés. Le nombre d’objets culturels exposés dans ces salles est important, et comme ces expositions sont également très obsolètes, nous avons décidé qu’au lieu de simplement recouvrir ou retirer des éléments spécifiques, nous fermerions les salles », a déclaré Decatur.

Le Salle des forêts de l’Est présente des expositions culturelles des nations iroquoise, mohegan, ojibwa et crie qui vivaient dans les forêts de l’est de l’Amérique du Nord jusqu’au début du 20e siècle. Le Salle des Grandes Plaines se concentre sur les expositions des Hidatsa, Dakota (Sioux), Cheyenne, Arapaho, Crow et d’autres nations des plaines d’Amérique du Nord du XIXe siècle.

Les salles que nous fermons sont des vestiges d’une époque où les musées comme le nôtre ne respectaient pas les valeurs, les perspectives et même l’humanité partagée des peuples autochtones. Sean Decatur, président du Musée américain d’histoire naturelle

En plus de la fermeture des deux salles, Decatur a annoncé que le musée couvrirait trois vitrines à l’extérieur de la salle Eastern Woodlands et deux vitrines dans la salle Mead des peuples du Pacifique présentant des objets autochtones hawaïens. Deux cas dans la salle commémorative Theodore Roosevelt seront également couverts, a-t-il ajouté.

« Les salles que nous fermons sont des vestiges d’une époque où les musées comme le nôtre ne respectaient pas les valeurs, les perspectives et même l’humanité partagée des peuples autochtones. Des actions qui peuvent sembler soudaines à certains peuvent sembler attendues depuis longtemps à d’autres », a déclaré Decatur.

S’adressant au Guardian sur l’importance de la décision de l’AMNH, Sven Haakanson, président du département d’anthropologie de l’Université de Washington, a déclaré : « Le message qu’elle envoie aux musées est qu’ils doivent revoir et mettre à jour leurs expositions pour refléter les voix de ces communautés. Laissons les communautés parler d’elles-mêmes. Nous sommes toujours là et il est important de consulter les communautés qu’elles exposent.

James Owen, directeur adjoint de l’Institut d’études amérindiennes de l’Université de Géorgie, a fait écho à des sentiments similaires au Guardian. Soulignant les fermetures, que le New York Times rapports laissera près de 10 000 pieds carrés d’espace d’exposition inaccessible aux visiteurs, a déclaré Owen : « Même si certains peuvent considérer la fermeture de dizaines de milliers de pieds carrés d’espace d’exposition comme dramatique, ce n’est rien en comparaison avec plus de deux siècles de collecte systématique d’objets d’exposition. des artefacts comprenant des restes humains, des objets funéraires et la profanation de sites sacrés et de sépultures amérindiennes.

« Les communautés et les dirigeants amérindiens n’ont jamais été consultés, car ils étaient décrits comme des sauvages pauvres et mourants, incapables de comprendre les nobles objectifs des archéologues et des conservateurs de musées », a-t-il poursuivi. “Ces nouvelles révisions donnent à la loi du mordant nouveau qui permet aux Amérindiens de faire valoir leurs droits en tant qu’êtres humains et aux citoyens américains de déterminer eux-mêmes comment leur passé est présenté au grand public ou protégé du grand public.”

Avec les mises à jour de Nagpra ouvrant une nouvelle voie vers une inclusion tribale accrue dans les processus de rapatriement, le besoin de collaboration entre les tribus et les institutions n’a jamais été aussi important.

S’adressant au Guardian, Shannon O’Loughlin, directrice générale de l’Association pour les affaires indiennes d’Amérique, a déclaré : « Les principaux musées et autres institutions voient qu’ils ont une sorte de droit unilatéral d’avoir la garde de nos corps, de notre héritage culturel. et des objets religieux. Il a été estimé que les musées et les établissements universitaires sont le lieu approprié pour conserver ces objets afin de contribuer à l’héritage de l’intérêt public pour l’éducation. Mais ce que Nagpra a montré, c’est que les musées et les institutions ne savent pas ce qu’ils ont dans leurs collections. Ce n’est que lorsqu’ils consultent réellement les nations autochtones qu’ils apprennent à quoi servent ces articles.

L’exposition Eastern Woodlands and Great Plains au Musée américain d’histoire naturelle de New York le 26 janvier 2024. Photographie : Johh M Mantel/EPA

O’Loughlin a poursuivi : « Au cours du processus de rapatriement, des relations se construisent qui sont réellement capables de produire la vérité dans cette éducation et des opportunités pour une information académique meilleure et plus interactive qui en sort. La collaboration et la consultation ont en fait aidé l’héritage – pas les objets, ni les corps. Ce sont les relations entre les tribus et ces institutions.

En octobre dernier, l’AMNH annoncé qu’il retirait de ses collections exposées la totalité des 12 000 restes humains, y compris les squelettes volés dans les tombes des peuples autochtones et esclaves.

La dernière décision du musée suit les traces de plusieurs autres musées. Plus tôt ce mois-ci, le Field Museum de Chicago a annoncé qu’il avait couvert plusieurs vitrines présentant des objets culturels des communautés amérindiennes en réponse aux dernières réglementations de Nagpra.

“Dans l’attente de consultations avec les communautés représentées, nous avons couvert tous les cas qui, selon nous, contiennent des biens culturels susceptibles d’être soumis à ces réglementations”, a déclaré le Field Museum. dit dans un communiqué de presse.

Le Cleveland Museum of Art a également couvert ses expositions d’expositions amérindiennes ce mois-ci, en disant: « Par respect pour les tribus amérindiennes et Nagpra, le [museum] a couvert les vitrines contenant des articles susceptibles de correspondre aux nouvelles définitions de Nagpra jusqu’à ce que les déterminations appropriées puissent être faites et, si nécessaire, les consentements obtenus.

Alors que les musées de tout le pays retirent les expositions amérindiennes, Candace Sall, directrice du musée d’anthropologie et de la division d’archéologie américaine de l’Université du Missouri, a fait part de ses inquiétudes concernant le délai de cinq ans fixé par Nagpra pour que les institutions préparent tous les restes humains et objets funéraires au rapatriement avec l’autorité tribale. .

« La consultation est le meilleur et le seul moyen de mener à bien ce processus. Nous rencontrons nos partenaires tribaux pour recueillir leurs avis, puis travaillons ensemble pour que les choses se passent le mieux possible. Nous craignons de surcharger les tribus de demandes, car la réglementation impose un délai de cinq ans pour ce travail et nous collaborons avec elles pour le faire avec soin et respect », a déclaré Sall.

Pendant ce temps, O’Loughlin, qui a salué les nouvelles réglementations de Nagpra comme étant « extrêmement strictes », a ajouté qu’elles ne fournissent toujours pas de recours aux collectionneurs privés et aux maisons de ventes aux enchères qui mettent aux enchères le même type d’objets protégés par la loi.

« C’est ainsi que Nagpra doit être élargi afin que nous puissions mettre fin à cet horrible marché illicite de la vente d’objets religieux, d’objets funéraires et de patrimoine culturel amérindiens », a-t-elle déclaré.