Le Musée d’Histoire Naturelle de New York ferme ses expositions sur les Amérindiens : nouvelles lois sur le consentement tribal

Métro





Les amateurs d’histoire ont critiqué vendredi le Musée américain d’histoire naturelle pour avoir fermé toutes ses expositions liées aux Amérindiens, un historophile déçu affirmant que les grandes salles d’exposition et les vitrines désormais vides montrent que « l’histoire est rendue secrète ».

“Les gens viennent ici pour apprendre et voir les expositions”, a déclaré Dan Shoop, 60 ans, au Post alors qu’il se promenait dans les salles étrangement abandonnées dédiées aux forêts de l’Est et aux grandes plaines.

“S’il n’est pas exposé au public, cela prive les gens de la possibilité d’en apprendre davantage sur une culture d’une grande importance historique pour ce pays.”

L’évacuation choquante a commencé quelques heures seulement après que le directeur du musée, Sean Decatur, a annoncé les changements dans une lettre au personnel vendredi matin.

« Les salles que nous fermons sont des artefacts d’une époque où des musées comme le nôtre ne respectaient pas les valeurs, les perspectives et même l’humanité partagée des peuples autochtones », a écrit Decatur dans la missive obtenue par The Post.

« Des actions qui peuvent sembler soudaines à certains peuvent paraître attendues depuis longtemps à d’autres », a-t-il ajouté.

Les fermetures auront pour conséquence que près de 10 000 pieds carrés d’espaces d’exposition seront interdits aux visiteurs, le New York Times a noté.

Conformément à la Loi sur la protection et le rapatriement des tombes amérindiennes (NAGPRA), l’AMNH a dépouillé les expositions de ses reliques autochtones avec l’intention de les renvoyer aux tribus auxquelles elles appartenaient autrefois.

Shoop a déclaré qu’il s’était précipité vers le musée après avoir entendu la nouvelle pour voir les expositions pour la dernière fois.

“Cela nous déprécie tous”, a déclaré le natif de Hells Kitchen. «Je pense que c’est dommage parce qu’une grande partie de l’histoire est rendue secrète.

« Quand je regarde autour de moi – ce sont des expositions de vannerie et là-bas, de fabrication de raquettes – je me demande dans quelle mesure cette exposition est particulièrement irrespectueuse envers les croyances religieuses. Cela ne semble pas être un cérémonial », a-t-il ajouté, soulignant son espoir que les expositions fassent un retour.

Shoop n’était que l’un des nombreux New-Yorkais qui ont visité le musée vendredi pour rendre un dernier hommage aux expositions.

Un membre du musée a déclaré au Post qu’il s’opposait à la façon dont l’AHNM avait procédé aux fermetures et aurait souhaité qu’il y ait un avertissement plus tôt avant que les armoires ne soient démontées.

“Je pense que les New-Yorkais auraient dû avoir la chance de se dire au revoir”, a déclaré la personne, qui a demandé à rester anonyme.

« Vous ne pouvez pas faire de réservation pour demain. Cela aurait été bien mieux s’ils disaient que la fermeture serait prévue dans deux semaines. De nombreuses personnes présentes dans cette salle ont dit qu’elles voulaient que leurs enfants puissent le voir. »

Selon l’AMNH, les expositions rouvriront, sans toutefois pouvoir fournir de calendrier.

« Certains objets pourraient ne jamais être exposés à la suite du processus de consultation. Mais nous cherchons à créer des programmes à plus petite échelle dans tout le musée qui puissent expliquer le type de processus en cours », a déclaré Decatur au Times.

Les modifications sont une réponse aux nouvelles réglementations fédérales entrées en vigueur ce mois-ci concernant la loi sur la protection et le rapatriement des tombes amérindiennes (NAGPRA).

Plusieurs objets – dont ce canot – seront retirés de l’exposition samedi. Musée américain d’histoire naturelle

Adoptée à l’unanimité en 1990, la loi visait à fournir des protocoles permettant aux musées et autres institutions de restituer les restes humains autochtones, les objets funéraires et autres « objets du patrimoine culturel » aux tribus reconnues. selon le National Park Service.

De nombreux restes et objets en question ont été saisis auprès des peuples autochtones sans leur consentement ou ont été fouillés et emportés par des anthropologues et des collectionneurs non autochtones sans égard aux traditions tribales, note la politique.

Camilla Schaper de Harlem a félicité le musée pour avoir retiré les reliques amérindiennes, affirmant que c’était « la bonne chose à faire ».

Schaper, née l’année même de l’ouverture de l’exposition, a déclaré qu’elle était en visite pour la première et dernière fois vendredi.

“Cela appartient aux différentes tribus et c’est à elles de décider ce qui est pour nous et ce qui est pour elles”, a déclaré l’homme de 57 ans au Post.

Un autre membre du musée a accepté, affirmant que cela permettait à l’institution de rouvrir une exposition amérindienne avec une nouvelle perspective.

« C’est une politique d’obtenir la permission des descendants des artefacts. Je pense que c’est approprié », ont-ils déclaré.

« Cela reviendra sous une autre forme. En regardant autour de moi, l’exposition mérite de toute façon d’être rafraîchie.

Des expositions vides sont visibles au Musée américain d’histoire naturelle. J. Messerschmidt pour NY Post

On voit des gens passer devant des expositions dissimulées. J. Messerschmidt pour NY Post

Vendredi, un visiteur de musée est assis sur un banc devant des expositions couvertes. J. Messerschmidt pour NY Post

Au fil des années, cependant, des critiques ont critiqué la législation parce qu’elle comportait trop de failles possibles pour les institutions tout en imposant des exigences injustes aux tribus indigènes, une revue du Cato Institute expliquée.

En conséquence, l’administration Biden a fait pression pour accélérer le processus de rapatriement – ​​ce qui a donné lieu à la réglementation révisée finalisée en décembre. le ministère de l’Intérieur avait annoncé à l’époque.

Les nouvelles réglementations approuvées le mois dernier visent à atténuer certains de ces conflits, notamment en stipulant « le consentement libre, préalable et éclairé avant toute exposition, accès ou recherche sur des restes humains ou des objets culturels ».

Les fermetures auront pour conséquence que près de 10 000 pieds carrés d’espaces d’exposition seront interdits aux visiteurs. J. Messerschmidt pour NY Post

« La NAGPRA est une loi importante qui nous aide à guérir de certaines des périodes les plus douloureuses de notre passé en donnant aux tribus les moyens de protéger ce qui leur est sacré. Ces changements aux réglementations NAGPRA du ministère sont attendus depuis longtemps et renforceront notre capacité à appliquer la loi et à aider les tribus dans le retour des ancêtres et des objets culturels sacrés », a déclaré le secrétaire adjoint aux Affaires indiennes, Bryan Newland, en décembre.

Les ajouts révisés visent également à accélérer les retours en donnant aux institutions cinq ans pour préparer tous les restes humains et objets associés au rapatriement – ​​et en donnant plus d’autorité aux tribus dans ce processus.

“Nous sommes enfin entendus – et ce n’est pas un combat, c’est une conversation”, a déclaré au Times Myra Masiel-Zamora, archéologue et conservatrice de la bande indienne de Pechanga.

“Nous pouvons dire : ‘Cela doit revenir à la maison’, et j’espère qu’il n’y aura pas de résistance”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il y avait eu un changement notable dans les conversations avec les institutions en seulement deux semaines depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. effet le 12 janvier.

Les deux salles du Musée américain d’histoire naturelle seront fermées aux visiteurs et au personnel. J. Messerschmidt pour NY Post

Les dirigeants des musées ont consulté des avocats et d’autres conservateurs alors qu’ils se préparent à se conformer à la politique, a noté le Times.

De nombreuses institutions embaucheront également du personnel pour les aider à répondre aux exigences.

Alors que des changements similaires sont en cours dans d’autres musées – y compris le Field Museum de Chicago, selon le Times – les changements survenus au Musée américain d’histoire naturelle, qui reçoit environ 5 millions de visiteurs par an, seront probablement parmi les plus remarqués.

« Ce qui peut sembler décalé pour certaines personnes est dû à une notion que les musées apposent dans les descriptions orange du monde. Mais les musées sont à leur meilleur lorsqu’ils reflètent des idées changeantes », a déclaré Decatur au média.

Les expositions seront revues selon la nouvelle réglementation fédérale. J. Messerschmidt pour NY Post

Certains des objets retirés de l’exposition incluent ceux qui ont été utilisés pour enseigner aux étudiants lors d’excursions sur les tribus indigènes, a indiqué le Times.

Les points forts, notamment un canoë Menominee et une poupée Hopi Katsina, seront désormais inaccessibles, a expliqué le média.

“Les politiques révisées fournissent de meilleures orientations sur la responsabilité des musées à l’égard de la NAGPRA et décrivent désormais chaque étape du processus”, a déclaré vendredi au Post le Dr Candace Sall, directrice du Musée d’anthropologie et de la division d’archéologie américaine de l’Université du Missouri.

« Les meilleures pratiques en matière de travail muséal incluent les consultations tribales et de nombreux musées consultent déjà les tribus depuis des années. Alors que nous nous préparons à ouvrir le musée dans notre nouvel emplacement, nous sommes en consultations actives avec nos partenaires tribaux alors que nous utilisons le cadre de coproduction de connaissances pour les nouvelles expositions », a-t-elle poursuivi.

« J’espère que tout le monde se souvient qu’il s’agit d’un travail sensible qui doit être effectué avec le plus grand respect », a-t-elle souligné.

Les nouvelles réglementations ont rencontré quelques réticences, notamment des inquiétudes de la part de la Society for American Archaeology selon lesquelles les stipulations interféraient avec les pratiques de gestion des collections des musées.

Le musée n’a pas pu fournir de calendrier pour la réouverture des expositions examinées. J. Messerschmidt pour NY Post

Les modifications sont une réponse aux nouvelles réglementations fédérales entrées en vigueur ce mois-ci concernant la loi sur la protection et le rapatriement des tombes amérindiennes. J. Messerschmidt pour NY Post

Les dirigeants des musées ont consulté des avocats et d’autres conservateurs alors qu’ils se préparent à se conformer à la politique. J. Messerschmidt pour NY Post

Le retour des restes humains indigènes – qui ne peuvent généralement pas être exposés et stockés dans les musées du pays – est un objectif majeur de la nouvelle réglementation.

En 2023, les restes d’environ 96 000 personnes sont toujours dans des établissements institutionnels, un rapport fédéral révélé.

Mais il y a également eu une certaine méfiance de la part des chefs tribaux qui craignent de ne pas être en mesure de répondre au flot de nouvelles demandes émanant des musées, a indiqué le Times.

Lors d’une réunion du comité en juin dernier, Scott Willard, qui travaille sur les questions de rapatriement pour la tribu Miami de l’Oklahoma, a exprimé son malaise quant à la façon dont les nouvelles réglementations pourraient donner l’impression que les restes autochtones…