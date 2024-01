Le Musée d’histoire naturelle de New York ferme certaines expositions amérindiennes après l’ordre de Biden

Le Musée américain d’histoire naturelle de New York ferme certaines salles exposant des artefacts amérindiens en réponse à la réglementation fédérale mise à jour qui exige que les institutions obtiennent le consentement des tribus autochtones pour exposer certains de leurs artefacts.

À partir de samedi, les salles Eastern Woodlands et Great Plains du musée seront fermées au personnel et aux visiteurs. Sept vitrines présentant des artefacts autochtones dans d’autres zones du musée seront également couvertes. Sean M. Decatur, président du musée, a annoncé vendredi les fermetures dans une lettre adressée au personnel.

« Même si les mesures que nous prenons cette semaine peuvent sembler soudaines, elles reflètent une urgence croissante de la part de tous les musées de changer leurs relations et leur représentation avec les cultures autochtones », a écrit Decatur dans la lettre. « Les salles que nous fermons sont les vestiges d’une époque où les musées comme le nôtre ne respectaient pas les valeurs, les perspectives et même l’humanité partagée des peuples autochtones. »

La réglementation, entrée en vigueur le 12 janvier, a mis beaucoup de temps à arriver.

Le mois dernier, le président Joe Biden a signé un décret ordonnant une série d’actions pour soutenir l’autodétermination tribale. L’ordonnance appelait le ministère de l’Intérieur à annoncer les révisions finales de la loi sur la protection et le rapatriement des tombes amérindiennes, une loi fédérale de 1990 qui «prévoit la propriété ou le contrôle des éléments culturels amérindiens (restes humains et objets) excavés ou découverts sur les terres fédérales ou tribales». Le mises à jour du département inclure l’obligation pour les musées et les agences fédérales d’obtenir le consentement des tribus avant d’exposer des restes humains et des artefacts culturels.

Alors que les chefs tribaux ont fait pression pour que le rapatriement des objets et des restes se fasse dans le respect et rapidement, certains ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le processus d’identification des objets pourrait créer un fardeau écrasant pour les tribus, selon le New York Times. Les institutions ont également rencontré des difficultés pour identifier l’origine des articles qui pourraient avoir été achetés de manière problématique et dépassée, ajoute le Times.

Decatur avait déjà annoncé le retrait de certains artefacts dans le cadre d’un effort continu visant à retirer la plupart des restes humains de l’exposition. En octobre, le musée a déclaré qu’environ 26 % des 12 000 restes humains détenus par le musée appartenaient à des Amérindiens.

Selon la lettre, l’un des principaux domaines d’activité touchés par les fermetures est celui des sorties scolaires. Quelques 500 000 enfants visitez le musée chaque année par le biais de groupes scolaires ou de camps, qui comprennent des arrêts dans la salle Eastern Woodlands.

Le musée se joint à d’autres institutions majeures pour supprimer ou recouvrir des expositions afin de se conformer aux changements. Plus tôt ce mois-ci, le musée Field à Chicago a couvert quelques cas mettant en vedette des objets amérindiens en attendant la consultation des tribus. Le Musée d’art de Cleveland a également couvert les vitrines ce mois-ci pour se conformer aux changements de règles.

“Ce qui peut sembler décalé pour certaines personnes est dû à une notion que les musées apposent dans les descriptions du monde dans l’ambre”, a déclaré Decatur dans sa lettre. “Mais les musées sont à leur meilleur lorsqu’ils reflètent l’évolution des idées.”