Le Musée d’Histoire naturelle aurait pu éviter la fermeture soudaine des expositions sur les Amérindiens s’il avait fait un effort pour se « réconcilier » avec les tribus : leader

Le Musée américain d’histoire naturelle aurait pu éviter la fermeture soudaine et choquante de toutes ses expositions sur les Amérindiens s’il avait fait un effort au fil des années pour « se réconcilier et travailler avec les tribus », a déclaré samedi un chef tribal au Post.

Le musée a fermé vendredi deux salles – près de 10 000 pieds carrés d’espace d’exposition – pour se conformer aux réglementations révisées apportées à la loi de 1990 sur la protection et le rapatriement des tombes amérindiennes, exigeant que le musée renvoie les restes humains et les objets culturels aux tribus reconnues d’où ils provenir.

“Ces grandes institutions qui ferment autant de pieds carrés auraient pu prendre des mesures préventives pour tenter de se réconcilier et de travailler avec les tribus – et il a fallu un changement dans la réglementation de la NAGPRA pour les supprimer”, a déclaré Sunshine Bear-Thomas, directeur de la préservation culturelle. et agent de préservation historique tribal pour la tribu Winnebago du Nebraska.

Elle n’est au courant d’aucun artefact Winnebago à l’AMNH, mais a déclaré qu’elle “veut ramener nos objets à la maison” partout où ils pourraient être conservés.

“C’est toujours à la tribu de décider ce qu’elle veut faire en tant que nation souveraine”, a-t-elle ajouté.

Un jour après que le célèbre musée de l’Upper West Side ait brusquement dépouillé ses espaces dédiés aux tribus des forêts de l’Est et des Grandes Plaines, des murs roulants étaient en place pour bloquer les expositions.

“Les objets dans cette affaire ont été retirés de la vue parce que le musée n’a pas le consentement pour les exposer”, selon un panneau affiché à proximité de la zone réglementée.

Les changements étonnants ont été annoncés vendredi par réalisateur Sean Decaturqui a déclaré que les expositions étaient « gravement obsolètes » et qu’il y avait une « urgence croissante » de changer ses relations avec les tribus.

Les salles du Musée américain d’histoire naturelle dédiées aux expositions amérindiennes ont fermé ce week-end alors que le musée s’efforce de se conformer aux nouvelles règles fédérales régissant les objets culturels.

La NAGPRA a été adoptée en 1990, mais sa mise en œuvre a pris du retard. L’administration Biden a fait pression pour accélérer le processus, ce qui a conduit à de nouvelles règles finalisées en décembre.

La loi s’applique aux restes humains, aux objets funéraires, aux objets sacrés et aux objets du patrimoine culturel, selon Decatur.

Un effet immédiat des fermetures sera la suspension des sorties scolaires dans la salle Eastern Woodlands, a déclaré Decatur.

Le Hall of Eastern Woodlands et le Hall of the Great Plains ont été fermés alors que le Musée d’histoire naturelle s’efforce de se conformer aux réglementations fédérales mises à jour.

“Je pense que les New-Yorkais auraient dû avoir la chance de se dire au revoir”, a déclaré samedi un visiteur du musée, déçu qu’il n’y ait pas eu d’avertissement plus tôt.

Les gens ont envahi les salles vendredi pour jeter un dernier coup d’œil aux expositions, qui présentaient des objets tels qu’une maison longue iroquoise, un canot en écorce de bouleau Menominee et des vêtements des tribus Cree, Cheyenne, Assiniboine et Crow.

En plus de fermer les salles des Amérindiens, le musée couvrira trois cas juste à l’extérieur du Eastern Woodlands Hall et deux cas dans le Mead Hall of Pacific Peoples.

Un jour après que le Musée d’Histoire Naturelle ait brusquement détruit les salles dédiées aux tribus indigènes, des murs roulants étaient en place et d’autres devraient être construits pour fermer l’espace d’exposition.

Des murs roulants ont bloqué samedi une partie de l’espace d’exposition des Amérindiens au Musée d’histoire naturelle.

Le Musée d’histoire naturelle couvrira également trois cas juste à l’extérieur du Eastern Woodlands Hall et deux cas dans le Mead Hall of Pacific Peoples.

Les vitrines près de l’entrée des halls seront recouvertes de papier brun et les murs seront surélevés près de l’escalier du troisième étage, a indiqué un membre du personnel du musée.

Les artefacts devraient revenir une fois que les tribus auront été consultées, donnant aux visiteurs un « contexte approprié », a déclaré le membre du personnel, ajoutant : « Ces communautés existent toujours… [we] autant montrer à quel point ils étaient dynamiques, à quel point ils sont dynamiques.

