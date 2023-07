Le musée d’histoire d’Elmhurst présentera une conférence sur «l’homme le plus voyagé au monde» – Shaw Local

Rejoignez le musée d’histoire d’Elmhurst le 13 août pour la conférence « L’homme le plus voyagé au monde : J. Hart Rosdail d’Elmhurst ».

La conférence aura lieu de 14h à 15h au musée, 120 E. Park Ave., et est gratuite pour les membres du musée et 5 $ pour les non-membres. Inscription obligatoire au https://shorturl.at/CDGVX

Rejoignez le conservateur des collections Dan Lund pour une conférence sur J. Hart Rosdail, résident et éducateur de longue date d’Elmhurst, et sur sa quête pour devenir l’homme le plus voyagé au monde.

Au cours de quatre décennies, les voyages fréquents de Rosdail ont traversé le monde alors qu’il collectait des souvenirs et des timbres de passeport sur le chemin d’un titre du Livre Guinness des records du monde pour la plupart des pays jamais visités, beaucoup via son vélo de confiance nommé Jacqueline.

Le programme se déroule dans le centre éducatif du musée.