Le musée d’histoire d’Elmhurst présente l’exposition Lost Chicagoland Department Stores – Shaw Local

Le musée d’histoire d’Elmhurst, 120 E Park Ave., présentera sa dernière exposition « Lost Chicagoland Department Stores » le 6 octobre.

Honorant l’apogée des grands magasins de la région de Chicago, tels que Marshall Field & Co., Carson Pirie Scott et bien d’autres, la nouvelle exposition ramènera les visiteurs dans le temps pour en apprendre davantage sur l’histoire éclectique de ces détaillants emblématiques, juste à temps pour la période des fêtes.

Pour produire « Lost Chicagoland Department Stores », le musée d’histoire d’Elmhurst a collaboré avec l’historien et auteur de « Remembering Marshall Field’s and Lost Chicago Department Stores ».», par Leslie Goddard. Grâce à une gamme d’artefacts, d’images, de vidéos, de souvenirs et d’éléments interactifs, l’exposition explorera l’évolution du secteur de la vente au détail et des magasins physiques à partir de la fin des années 1800 et partagera des histoires et des articles provenant des grands magasins populaires de la ville et de la banlieue de le passé.

Les principales caractéristiques de l’exposition comprendront :

Personnages animatroniques des fenêtres de vacances de Blanche-Neige et la plus belle des toutes de Marshall Field & Co. en 2004.

Expositions de mode de Marshall Field & Co., Sears, Mongomery Ward et Carson Pirie Scott.

Articles spéciaux pour les fêtes des grands magasins de Chicago, notamment Oncle Mistletoe, Rudolph le renne au nez rouge, des cadeaux de marque annuels et bien plus encore.

Expositions interactives, depuis une station d’essai de chapeaux vintage jusqu’à une interview vidéo avec Marshall Field V.

Un aperçu des grands magasins d’Elmhurst, notamment Olswang’s, Ruby’s et The Elm.

Les visiteurs du musée peuvent également profiter de programmes spéciaux inspirés de l’exposition jusqu’en janvier 2024, allant de conférences à des événements de vacances pour toute la famille.

Parmi les événements marquants figurent :

En souvenir des grands magasins de Chicagoland Conférence: 22 octobre. Goddard invite ses invités à revenir sur les grands magasins qui dominaient autrefois le commerce de détail de la région de Chicago, des grands palais commerciaux regroupés sur State Street aux confortables magasins locaux des rues principales de la banlieue. La conférence coûte 5 $, ou gratuite pour les membres.

Les « grands magasins Lost Chicagoland » seront exposés du 6 octobre au janvier. 28.

Le musée d’histoire d’Elmhurst est ouvert à tous les âges et offre une entrée gratuite. Le musée est ouvert de 13h à 17h le dimanche et du mardi au vendredi, de 10h à 17h le samedi et fermé le lundi.

Pour plus d’informations sur les expositions ou les programmes, visitez elmhursthistory.org.