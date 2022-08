Le Musée d’histoire de Genève reçoit la plus haute distinction nationale – Shaw Local

GENÈVE – Le Musée d’histoire de Genève a obtenu l’accréditation de l’American Alliance of Museums, la plus haute reconnaissance nationale accordée aux musées du pays, a annoncé le musée dans un communiqué de presse.

L’accréditation est synonyme d’excellence pour la communauté muséale, les gouvernements, les bailleurs de fonds, les organismes externes et le public qui fréquente le musée.

Le Musée d’histoire de Genève, 113 S. Third St., est le premier du comté de Kane à obtenir une accréditation nationale et l’un des 34 musées accrédités dans l’Illinois.

«Le Musée d’histoire de Genève a travaillé sans relâche pour améliorer les meilleures pratiques afin de garantir que l’histoire de Genève continue d’être collectée, préservée et partagée dans le respect des normes établies par l’AAM», a déclaré le directeur exécutif du Musée, Terry Emma, ​​dans le communiqué.

“Le processus d’accréditation a été une expérience révélatrice qui a déjà ouvert les portes à de grands projets de subventions”, a déclaré Emma dans le communiqué. “Nous sommes fiers d’être le premier musée accrédité au niveau national dans le comté de Kane, dans l’Illinois.”

Sur les quelque 33 000 musées du pays, plus de 1 096 sont actuellement accrédités.

L’accréditation Alliance apporte une reconnaissance nationale à un musée pour son engagement envers l’excellence, la responsabilité, des normes professionnelles élevées et une amélioration institutionnelle continue, indique le communiqué.

Développé et maintenu par des professionnels des musées depuis 50 ans, le programme d’accréditation des musées de l’Alliance est le principal véhicule du domaine pour l’assurance qualité, l’autorégulation et la responsabilité publique.

Le programme renforce la profession muséale en promouvant des pratiques qui permettent aux dirigeants de prendre des décisions éclairées, d’allouer judicieusement les ressources et de rester financièrement et éthiquement responsables afin de fournir le meilleur service possible au public, indique le communiqué.

L’accréditation est un processus rigoureux mais gratifiant qui examine tous les aspects des opérations d’un musée.

Pour obtenir une accréditation, un musée doit d’abord mener une année d’auto-apprentissage, puis subir une visite sur place par une équipe de pairs examinateurs.

La Commission d’accréditation de l’Alliance, un organisme indépendant et autonome de professionnels des musées, examine le rapport du comité d’auto-évaluation et de visite pour déterminer si un musée doit recevoir une accréditation.

“Les musées accrédités sont une communauté d’institutions qui ont choisi de se tenir publiquement responsables de l’excellence”, a déclaré la présidente et chef de la direction de l’Alliance, Laura Lott, dans le communiqué. « L’agrément est clairement une réalisation importante, dont les établissements et les collectivités qu’ils desservent peuvent être extrêmement fiers.

Le Musée d’histoire de Genève est une organisation à but non lucratif qui collecte, préserve et partage l’histoire de Genève depuis 1943, indique le communiqué.

Le musée propose deux galeries pour des expositions, une programmation régulière, des services de recherche et des visites. La galerie est ouverte de 11h à 16h, du mardi au samedi. L’admission est de 5 $ pour les adultes et de 2 $ pour les aînés, les enfants et les étudiants. Il est gratuit le mardi et pour les membres du musée.

L’American Alliance of Museums rassemble des musées depuis 1906, aidant à développer des normes et des meilleures pratiques, rassemblant et partageant des connaissances et plaidant pour l’ensemble de la communauté muséale, indique le communiqué.

Représentant plus de 35 000 professionnels et bénévoles de musées, institutions et entreprises partenaires au service du domaine muséal, l’Alliance représente le large éventail de la communauté muséale.