Le Musée d’Histoire de Genève fêtera ses 80 ans avec une collecte de fonds Teal Gala – Shaw Local

Le Musée d’histoire de Genève célèbre ses 80 ans en tant que musée à but non lucratif avec une collecte de fonds Sarcelle Gala de 18h à 21h le 14 septembre aux réceptions Riverside à Genève.

Les réceptions au bord de la rivière sont situées au 35 North River Lane. L’événement comprend un dîner buffet, un bar payant, des vidéos de Genevois partageant leurs histoires, une tombola et des jeux amusants, selon un communiqué de presse du musée.

Les prix de la tombola comprennent des carreaux et des formes originaux du projet de rénovation de South Third Street de 1999, des plateaux de service en bois personnalisés, des presse-papiers et des tentures murales d’images et de cartes de Genève, ainsi qu’une matinée à la radio avec Scott Mackay de 95.9 The River.

Les participants sont assurés de gagner avec le Spinning Winning Wheel de cartes-cadeaux d’une valeur de 10 $ à 100 $ ou au Wine Pull avec des sacs de vin, certains avec des prix supplémentaires. State Street Jewelers apportera une malle de bijoux. Les invités peuvent acheter des clés et si le coffre est ouvert, ils gagnent une boîte à bijoux.

Selon le communiqué, la Société historique de Genève a été créée en octobre 1943 à l’Hôtel de ville par une réunion de personnes intéressées à préserver l’histoire de Genève. Les bénévoles ont commencé à rassembler des photographies, des lettres, des documents, des cartes et des objets chez eux. En 1964, un musée a été construit à Wheeler Park, aujourd’hui le Geneva Senior Center. L’espace du musée était devenu trop grand et une campagne de financement a permis l’achat du bâtiment de la Troisième Rue Sud, alors appelé Centre d’Histoire de Genève, puis transformé en Musée d’Histoire de Genève. Le musée continue de présenter des expositions primées, des programmes éducatifs et des visites et propose des services de recherche.

En 2022, le Musée d’histoire de Genève est devenu le premier du comté de Kane à obtenir l’accréditation nationale de l’American Alliance of Museums.

Le Musée d’histoire de Genève est une organisation à but non lucratif dont la mission est de préserver et de partager l’histoire évolutive de Genève tout en inspirant et en engageant la communauté.

Les billets coûtent 80 $/personne ou 750 $/table de dix et comprennent un billet de boisson et un sac de cadeaux des sponsors. Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, visitez GenevaHistoryMuseum.org ou appelez le 630-232-4951.