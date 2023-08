Le musée des loups accueille la première chronologie du genre documentant l’histoire des joueuses d’origine sud-asiatique en Grande-Bretagne | Nouvelles du football

Une chronologie et une vitrine inédites des joueuses d’origine sud-asiatique dans le jeu anglais moderne ont été exposées au Wolves Museum.

Le musée, qui est situé dans le stade Molineux des loups, accueille l’exposition dans sa zone de réception pour la semaine prochaine dans le cadre de l’héritage du tout premier événement du mois du patrimoine sud-asiatique du club qui a eu lieu mercredi, co-organisé avec les loups du Pendjab.

L’exposition à l’accueil du Musée des Loups prête pour les visiteurs





C’est la première fois qu’un musée accueille une chronologie et une exposition capturant l’histoire des joueuses d’origine sud-asiatique, qui ont brisé le plafond de verre pour tracer une voie à travers le football en Grande-Bretagne.

L’une des joueuses présentées dans la chronologie est l’attaquante internationale Bala Devi, qui est devenue la première femme indienne à signer un contrat de football professionnel à l’étranger lorsqu’elle a rejoint les Glasgow Rangers en 2020.

Dans une interview réalisée en hindi, l’attaquante internationale indienne Bala Devi dit à Dev Trehan de Sky Sports ce qu’elle espère que son passage chez les Rangers pourra faire pour les joueurs de son pays natal.



Devi, originaire de Manipur dans le nord-est de l’Inde, a passé la saison dernière à l’Odisha FC.

Le président de l’Odisha FC, Raj Athwal, a déclaré Nouvelles de Sky Sports : « Bala Devi est une pionnière du football indien. Tout le monde à l’Odisha FC et à travers l’Inde est fier de ses réalisations et ravi de la voir reconnue pour avoir marqué l’histoire lorsqu’elle a rejoint l’un de mes anciens clubs, les Rangers.

« Félicitations à toutes les personnes impliquées dans la réalisation de ce projet et aux Wolves pour l’avoir accueilli dans les West Midlands lors de la saison du 70e anniversaire du club devenu champion d’Angleterre.

« C’est vraiment merveilleux de voir cette exposition présentée dans le musée de l’un des clubs membres fondateurs de la Ligue de football. »

La pionnière des femmes de West Ham, Roop Kaur Bath, figure dans la chronologie et a visité l’exposition à Londres





Les loups accueillent Brighton samedi et toute personne assistant au match ou à proximité du terrain aura l’occasion de voir l’exposition avant le match, ainsi que dans les jours qui suivront la semaine prochaine.

Sky Sports a célébré l’anniversaire de son partenariat avec l’association caritative Sporting Equals plus tôt cette année en créant une chronologie documentant le parcours de joueuses d’origine sud-asiatique qui ont percé dans le jeu féminin moderne dans les ligues à travers la Grande-Bretagne.

Rayan Ait-Nouri des Wolves se bat pour la possession avec Antony de Manchester United lors du Monday Night Football





La vitrine a été lancée à Stamford Bridge en mars après un pilote réussi dans l’ouest de Londres, avant de se rendre au stade de Wembley pour deux événements Football and Faith au domicile du football anglais.

Quatre joueuses modèles de la communauté sud-asiatique britannique qui exercent actuellement leur métier dans le football féminin de la ligue sont présentées aux côtés de la chronologie révolutionnaire.

Kira Rai figure dans une chronologie et une exposition inédites documentant l’histoire des joueuses d’origine sud-asiatique. La star de Derby County espère que cela contribuera à améliorer la diversité dans le football féminin et à inspirer plus de filles qui lui ressemblent.





L’une des joueuses mises en avant, Kira Rai du comté de Derby, a visité l’exposition lorsqu’elle était à Wembley et a déclaré qu’elle espérait que la chronologie et la vitrine capteraient l’imagination et deviendraient une plate-forme pour améliorer la diversité et la représentation dans le football féminin.

« Faire figurer aux côtés de fabuleuses femmes sud-asiatiques dans l’histoire du football féminin anglais est une grande fierté pour moi, ma famille et mon club de football », a déclaré l’attaquante sikh-punjabi.

« Nous savons que le football féminin n’est pas aussi diversifié qu’il devrait l’être, et je veux jouer mon rôle pour aider à changer cela. J’espère que cela inspirera la prochaine génération et donnera aux filles talentueuses qui me ressemblent la conviction qu’elles peuvent aussi réussir dans le jeu. »

L’attaquante de West Brom Mariam Mahmood, qui figure dans l’exposition et a marqué cinq buts contre les Wolves plus tôt dans sa carrière dans un match d’équipe de développement, a déclaré qu’il était d’une importance vitale de capturer l’histoire des joueurs d’origine sud-asiatique qui ont honoré le jeu anglais.

« C’est un honneur de figurer dans la chronologie et de voir mon histoire présentée de cette manière », a-t-elle déclaré.

« L’éducation et la réduction du fossé des connaissances sur les Sud-Asiatiques dans le football restent un problème majeur. Nos histoires comptent et j’espère que cela suscitera une prise de conscience positive et encouragera davantage d’enfants – en particulier les filles d’origine sud-asiatique – à se lancer dans le jeu et à aimer jouer au football. «

Kam Kandola est l’un des jeunes sud-asiatiques britanniques les plus doués du football anglais





Le défenseur central des Wolves Kam Kandola a rejoint les Punjabi Wolves en milieu de semaine pour le ‘Histoires à raconter’ événement à Molineux, co-organisé avec le club pour clôturer le Mois du patrimoine sud-asiatique.

L’événement gratuit, qui était ouvert au personnel, aux supporters et aux amis, a réuni plus de 100 invités, dont l’ancien maire de Wolverhampton Greg Brackenridge et le président du conseil d’administration de la Wolves Foundation Kevin Rogers.

Les invités écoutent l’événement « Histoires à raconter » à Molineux





La soirée a mis en lumière quelques-unes des réalisations de la communauté sud-asiatique de Wolverhampton, tout en offrant aux invités l’occasion d’entendre un éventail de générations, des personnes de différentes professions et sports, y compris ceux plus proches de chez eux qui continuent d’avoir un impact sur et hors de la champ.

Il a également été possible d’entendre des joueurs et des parents de footballeurs d’élite d’origine sud-asiatique lors d’entretiens sous les projecteurs animés par Riz Rehman de la PFA et Sky Sports Nouvelles« Dev Trehan.

Les Jodi Dancers enseignent aux invités quelques mouvements de bhangra





Gurpri Bains, responsable de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion chez Wolves, a déclaré: « Notre tout premier événement pour célébrer le Mois du patrimoine sud-asiatique a été un succès retentissant et c’était formidable de voir autant de personnes assister à ce qui a été une soirée inspirante.

« L’Asie du Sud représente 25% du monde, et c’était beau de voir notre événement refléter la grande population sud-asiatique de Wolverhampton.

La mère d’une footballeuse de l’académie d’origine sud-asiatique s’adresse à Dev Trehan de Sky Sports lors d’un panel aux côtés de Gurpri Bains des Wolves





« Je tiens à remercier tous les membres du panel qui ont donné de leur temps pour parler de leurs histoires personnelles, et nous avons tous apprécié les différents âges, la diversité et les contributions générationnelles dans les histoires partagées par les invités.

« Être One Pack n’est pas seulement une phrase chez Wolves, et des événements comme celui-ci prouvent que le club et la communauté de Wolverhampton sont l’une des plus diversifiées du pays. C’était également formidable de voir l’académie, la Fondation, le président des administrateurs et le club de football sont tous réunis pour faire de cet événement un grand succès. »

