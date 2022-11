Le Musée des beaux-arts du Canada met à pied 4 cadres supérieurs

Le Musée des beaux-arts du Canada a licencié quatre cadres supérieurs, dont son conservateur de longue date des arts autochtones et son conservateur en chef, selon une note interne envoyée vendredi au personnel.

Les employés concernés comprennent Kitty Scott, directrice adjointe et chef, qui a près de trois décennies d’expérience dans les institutions artistiques et a joué un rôle déterminant dans l’introduction de l’araignée géante de Louise Bourgeois à l’entrée de la galerie. Scott a été nommé conservateur en chef de la galerie en 2019 et a été la première femme à occuper ce poste de manière permanente.

Greg A. Hill, le conservateur principal de l’art autochtone, a également été licencié. Il a travaillé à la galerie pendant 22 ans et a été le premier conservateur autochtone du musée à superviser les grandes expositions.

Stephen Gritt, directeur de la conservation et de la recherche technique, et Denise Siele, directrice principale des communications, font également partie des quatre qui ont maintenant quitté l’institution.

Dans le mémo, Angela Cassie, directrice et PDG par intérim de la galerie, a déclaré que cette “restructuration” aiderait l’institution artistique à “mieux aligner l’équipe de direction de la galerie sur les nouveaux plans stratégiques de l’organisation”.

La nouvelle survient moins de six mois après le départ de Sasha Suda, qui a quitté son poste de directrice de l’exploitation et de directrice de l’institution en juillet pour devenir directrice du Philadelphia Museum of Art. (Ian Black/CBC)

La nouvelle survient moins de six mois après le départ de Sasha Suda, qui a quitté son poste de directrice de l’exploitation et de directrice de l’institution en juillet pour devenir directrice du Philadelphia Museum of Art en septembre.

La galerie a refusé une demande de fournir plus d’informations sur les départs du personnel.

Le conservateur décrit la réunion abrupte de jeudi

Hill a déclaré à CBC qu’on lui avait demandé de se joindre à une réunion “urgente” jeudi matin avec un cadre supérieur du département des voies autochtones et de la décolonisation, pour discuter des rôles et des postes.

Hill a déclaré que lorsqu’il a été présenté au responsable des ressources humaines, il savait que quelque chose n’allait pas.

“C’était très bref sur la façon dont … le poste a été aboli, et qu’il est effectif immédiatement”, a-t-il déclaré, ajoutant que la lettre qu’il avait reçue après la réunion avait son titre erroné d ‘”assistant curateur”, ce qu’il a qualifié d ‘”insultant”. .”

“Cela me rend triste parce que je pense que cela aurait pu être fait d’une manière différente, d’une meilleure manière”, a-t-il déclaré. “Je suis déçu par les gens qui étaient … considérés comme des amis. C’est notre propre communauté, nous nous connaissons depuis des décennies.”

Le Grand Hall du Musée des beaux-arts du Canada. Greg A. Hill, conservateur principal de l’art autochtone, se demande comment la galerie poursuivra son objectif de « centrer les manières autochtones » et la décolonisation, alors qu’il quitte son poste. (Sean Kilpatrick/Presse canadienne)

Alors qu’il quitte son poste, Hill se retrouve à poser plusieurs questions sur le plan stratégique quinquennal de la galerie, qui comprend un pilier pour « centrer les façons autochtones de savoir et d’être ».

Il a dit qu’il réfléchissait à la façon dont le département “Moyens autochtones et décolonisation” s’acquitte réellement de son mandat “au-delà de pointer tout ce que nous faisons déjà d’un point de vue curatorial, au-delà des expositions”.

“Qu’est-ce que la galerie peut indiquer… qui définit les manières et les actes de décolonisation autochtones? Ce sont les questions que j’ai posées et auxquelles j’ai proposé de contribuer, et je n’ai pas obtenu de réponses”, a déclaré Hill.

“J’ai l’impression d’être expulsé pour avoir posé des questions, pour avoir voulu qu’il y ait une certaine responsabilité.”

Hill a déclaré qu’en repensant à sa carrière, il est fier de ce qu’il a accompli, mais souhaite voir le Musée des beaux-arts du Canada en faire plus.

“Je veux voir un calendrier pour la décolonisation. Je veux voir une liste des progrès réalisés jusqu’à présent. Je veux comprendre ce que signifient les coutumes autochtones”, a-t-il déclaré.