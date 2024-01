Le Musée des beaux-arts de l’Ontario sous pression pour expliquer l’éviction d’un conservateur d’art autochtone

Une lettre adressée au conseil d’administration du Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO) par l’Indigenous Curatorial Collective (ICCA) de Toronto exige des réponses sur les circonstances du départ soudain de la conservatrice Wanda Nanibush en novembre dernier. La lettre, intitulée «Laisse Wanda parler », demande que « l’AGO libère Nanibush de toute obligation légale l’empêchant de parler publiquement de son mandat et de son licenciement, de la façon dont elle voit ce qui s’est passé et pourquoi ».

La nouvelle du départ de Nanibush, le premier conservateur d’art canadien et autochtone à l’AGO, a choqué le monde de l’art canadien. La nouvelle était liée à une fuite d’une lettre l’accusant de « publier des discours incendiaires et inexacts contre Israël ». Cette lettre, vérifiée par Hyperallergique et Le Global et le courrier , a été envoyé à l’AGO par Israel Museums and Arts, Canada (IMAAC), une organisation créée pour soutenir le Musée d’Israël et les organisations artistiques de base israéliennes, le 16 octobre. Il a été signé par les membres de l’équipe de direction de l’IMAAC.

La lettre accusait Nanibush, qui était juriste pour le récent Sobey Art Award 2023, le principal prix d’art contemporain au Canada, de « discours de haine », citant un article elle a écrit pour le défunt Art canadien magazine qui a établi des liens entre l’expérience autochtone canadienne et palestinienne. Elle y écrit : « La colonisation marque un avant et un après où l’identité est radicalement altérée par la perte. »

Depuis lors, plus de 3 400 artistes, écrivains et travailleurs culturels canadiens ont signé trois lettres distinctes critiquant l’AGO à propos du licenciement de Nanibush. Ceux-ci comprenaient une lettre ouverte à l’AGO avec plus de 3 300 signatures qui ont commencé par une expression « d’indignation face à la récente évincement de Wanda Nanibush de son poste » en raison de « l’intimidation du musée par des collectionneurs et des donateurs d’art pro-israéliens ».

UN deuxième lettre , intitulée « Déclaration d’inquiétude des membres de la communauté artistique internationale envers les institutions du monde entier », a été signée par plus de 50 artistes, conservateurs et professeurs autochtones du Canada et du monde entier. UN troisième lettre publié le 28 novembre et signé par 44 artistes lauréats du Prix du Gouverneur général, appelle également l’AGO à rendre des comptes : « Le départ forcé de Wanda Nanibush est un acte de censure politique avec des nuances d’un nouveau maccarthysme. »

Dans une lettre ouverte publiée ultérieurement, le 30 novembre, le directeur de l’AGO, Stephen Jost a écrit : « L’AGO, ainsi que de nombreuses autres institutions culturelles, est invitée à mieux définir les droits et les limites de l’expression politique et artistique dans un environnement localement diversifié mais globalement complexe. Nous passerons par un processus d’écoute, de compréhension de multiples perspectives et puis ensemble, nous articulerons notre position institutionnelle.

Cette réponse n’a pas été satisfaisante pour l’ICCA, dont la lettre critique celle de Jost pour « avoir apparemment supposé[ing] la communauté artistique autochtone sera prête à travailler avec l’AGO à l’avenir – que les préjudices causés se concentrent uniquement sur Nanibush et que son licenciement ne nous affecte pas tous grandement. […] Nous avons besoin de transparence et d’inclusion, de confiance et de respect si nous voulons continuer ce voyage ensemble. Pour nous, la première étape, la plus nécessaire et la plus évidente, est de comprendre ce qui s’est passé et pourquoi. »

La lettre se termine par une demande de réponse avant le 31 janvier. « Si nous n’avons pas de vos nouvelles d’ici cette date, nous envisagerons d’autres options découlant des conversations en cours au sein des communautés artistiques autochtones. »

Nanibush a refusé de commenter cette affaire et l’AGO n’a pas répondu aux appels et aux courriels de Le journal d’art au moment de mettre sous presse.

Dans un communiqué, l’artiste libanaise canadienne Jamelie Hassan, lauréate du Prix du Gouverneur général et signataire de la troisième lettre, a critiqué le musée pour avoir fait taire Nanibush grâce à un accord de non-divulgation.

« Aucun artiste ne devrait être contraint de museler ses convictions politiques, ni être empêché de discuter des tentatives visant à les faire taire par le biais de mécanismes juridiques aussi odieux », a déclaré Hassan. « L’Ontario envisage d’adopter une loi pour interdire les accords de non-divulgation qui empêchent une victime de discrimination, de harcèlement ou d’abus sexuel de discuter des détails des incidents. Les accords de non-divulgation destinés à écraser les idées politiques devraient être traités de la même manière.