Le musée de Shelburne dévoile un nouveau design après avoir abandonné Adjaye Associates

Le musée de Shelburne dans le Vermont, aux États-Unis, a dévoilé un projet des studios d’architecture Annum Architects, Reed Hilderbrand et Two Row Architect pour son centre d’art amérindien après avoir annulé un projet d’Adjaye Associates l’année dernière.

La conception de remplacement du Perry Center for Native American Art comprend une structure circulaire recouverte de bardeaux de couleur rouge avec une façade en verre et un oculus central au plafond pour faire entrer la lumière.

Les rendus montrent trois sections paraboliques distinctes visibles de l’extérieur qui délimitent la section distincte de l’espace intérieur, qui convergent vers un hall et une zone de circulation centrale, éclairés par la lucarne oculus.

L’équipe du musée a déclaré que le projet vise à refléter une « approche collaborative » entre le musée, les studios d’architecture et Tribal Nations.

« La recherche de la réponse de conception appropriée pour le bâtiment et le paysage a été une exploration délibérée et profondément collaborative entre le Shelburne Museum, Two Row, Reed Hilderbrand et Annum », a déclaré Architectes annuels le directeur Steven Gerrard.

« La conception intègre une écoute attentive, une recherche et une itération créative d’idées, toutes reflétant la façon dont le musée a fonctionné depuis sa fondation. »

Le design autochtone « est la voie à suivre » en matière de durabilité, déclare Elisapeta Heta

Il indique que « 50 partenaires autochtones » ont été consultés sur les processus à travers une série de réunions – appelées cercles de discussion – organisées en préparation à la conception.

« Les Cercles de la Parole nous ont guidés dans l’examen de ce projet de différentes manières », a déclaré Architecte à deux rangées partenaire Matthew Hickey, qui est basé sur la Première Nation des Six Nations de Grand River au Canada.

« Le bâtiment devait honorer la nation hôte, les Abénakis. L’espace intérieur, où seront conservés les objets de nombreuses nations tribales, devra accueillir des moments uniques avec les objets de la collection et permettre que ces objets soient regardés et emportés. pris en charge de manière unique.

Le centre accueillera des centaines d’objets d’art autochtone et servira également d’espace éducatif sur le campus du musée. Ce sera la 40e structure du campus du Vermont.

Un projet paysager réalisé par Reed Hilderbrand comprend des passerelles sillonnant des plantations indigènes et un cercle de pierres à l’extérieur de la façade du musée.

La construction devrait commencer en 2025.

Le comportement d’Adjaye « incompatible » avec les valeurs de Shelburne

Cette annonce intervient plus d’un an après que le musée s’est « désengagé » d’un partenariat avec Adjaye Associates après que le fondateur de ce studio, David Adjaye, ait été accusé d’« inconduite sexuelle » par trois anciens employés.

« Les récentes allégations d’inconduite sexuelle portées contre David Adjaye et son aveu de comportement inapproprié sont incompatibles avec notre mission et nos valeurs, ce qui n’a laissé au musée d’autre alternative que de rompre immédiatement les liens avec l’architecte et son cabinet », a déclaré Musée de Shelburne Le PDG Thomas Denenberg à l’époque.

Se concentrer sur la collaboration avec des partenaires autochtones dans la construction et la présentation de musées d’art est devenu plus courant ces dernières années. L’année dernière, le Portland Museum of Art a annoncé un agrandissement massif de son campus en bois, conçu en partie pour rendre hommage au peuple Wabanaki.

Les images sont une gracieuseté d’Annum Architects