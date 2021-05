Le musée de Paris rénové est un trésor

Des trésors couvrant des milliers d’années de l’histoire de Paris seront mis à jour dans la ville à partir de la semaine prochaine, avec des pistolets de la Révolution française présentés aux côtés d’une chaussure qui aurait été perdue en vol par la reine guillotinée Marie-Antoinette. Longtemps plébiscité par les touristes en guise d’introduction à Paris et à son passé tumultueux, le musée Carnavalet devrait rouvrir après quatre ans de rénovations à un moment où les voyages internationaux sont encore largement en suspens en raison de la pandémie de coronavirus. La directrice Valerie Guillaume a déclaré à Reuters que le musée, géré par la ville de Paris, devrait rapidement rebondir aux modèles pré-COVID 19 une fois les restrictions assouplies, les visiteurs étrangers représentant environ la moitié du public.

La rénovation de 58 millions d’euros (71 millions de dollars) impliquait une extension de l’espace d’exposition, notamment par l’ouverture de voûtes souterraines. L’édifice, dans le quartier du Marais, date du XVIe siècle et est devenu musée en 1880.

Il abritera désormais 625000 œuvres – dont beaucoup ont été retirées du stockage pour la première fois – et qui comprennent des peintures, des trousses de toilette et des services à thé utilisés par Napoléon, les premières photos de la tour Eiffel et des pièces d’or du IIe siècle avant JC.

Parmi les autres attractions phares, citons un canoë de l’époque néolothique et une gargouille du XIIe siècle de la cathédrale Notre-Dame.

Les visiteurs peuvent également se promener dans une reconstitution de la chambre de l’écrivain Marcel Proust, avec ses vrais meubles et son manteau exposés.

De nombreux musées en France ont commencé à rouvrir le 19 mai après être restés sous clé depuis octobre dernier en raison de la pandémie, obligeant certaines expositions à fermer prématurément.

Le Carnavalet espère également conserver son attrait auprès des locaux. « C’est la maison des Parisiens », a déclaré l’architecte François Roussillon, qui a conçu la refonte. « C’est un musée dans lequel on peut vivre, un peu comme aller dîner chez un ami. On peut y aller un jour manger ça, revenir en arrière et mangez ça. »

