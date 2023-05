Le musée de Madrid ouvrira une nouvelle galerie le mois prochain avec 5 siècles de collections royales espagnoles

L’Espagne ouvrira bientôt une nouvelle galerie qui est considérée comme le plus grand projet de musée à travers l’Europe depuis des décennies.

La galerie des collections royales présentera des objets que les monarques espagnols ont collectés au cours de cinq siècles.

Le musée de Madrid comprendra des tapisseries, des sculptures, des peintures de maîtres, des œuvres d’art et des meubles royaux.

Ce n’est pas comme si Madrid manquait de galeries de renommée mondiale comme le musée du Prado, le Thyssen-Bornemisza et le Reina Sofía, entre autres.

Mais le mois prochain, l’Espagne s’apprête à dévoiler ce qui est présenté comme l’un des événements culturels européens de l’année avec l’ouverture dans la capitale espagnole de la Royal Collections Gallery. Le nouveau musée chic présentera des peintures de maître, des tapisseries, des sculptures, des œuvres d’art décoratif, une armurerie et de somptueux meubles royaux collectés par les monarques espagnols pendant cinq siècles, couvrant les dynasties des Habsbourg et des Bourbons de l’empire.

« Il s’agit du plus grand projet de musée en Espagne depuis des décennies, et aussi en Europe », déclare Ana de la Cueva, présidente du Patrimonio Nacional, un organisme gouvernemental qui gère la galerie.

Contrairement à de nombreuses autres monarchies, les collections royales d’Espagne n’appartiennent pas à la couronne mais au public, grâce à une tournure historique d’il y a près d’un siècle. Aujourd’hui, Patrimonio Nacional supervise les palais, les monastères, les couvents et les jardins royaux à travers le pays.

Pour la directrice de la galerie, Leticia Ruiz, réunir une telle variété de pièces extraordinaires en fait une sorte de « musée des musées ».

L’exposition inaugurale présentera 650 des plus de 150 000 pièces gérées par Patrimonio Nacional, y compris des œuvres de Velázquez, Goya, Caravage, Titien et Tintoret. Des pièces de la meilleure collection de tapisseries au monde seront également présentées, ainsi que des voitures anciennes et des meubles royaux. Un tiers des œuvres seront remplacées par de nouvelles expositions chaque année.

Ruiz dit que la galerie offrira aux visiteurs un point de vue unique sur « l’histoire des palais royaux qui sont fondamentaux pour l’histoire de l’Espagne et du monde ».

Une pièce remarquable est le « Cheval blanc » de Velázquez, cabré et sans cavalier, suggérant que le peintre de la cour attendait juste qu’on lui dise quel roi mettre en selle.

À proximité, la lumière et les expressions faciales de « Salomé avec la tête de Jean-Baptiste » du Caravage en 1607 sont tout aussi captivantes. Le tableau est l’un des quatre Caravages en Espagne.

Ensuite, il y a la sculpture en bois de cèdre multicolore de Saint Michel terrassant le diable, une œuvre de 1692 de la première femme sculpteur de la cour d’Espagne, Luisa Roldán. On sait qu’elle a sculpté le diable à l’image de son mari et qu’elle-même a peut-être été le modèle de Michael.

Au même étage se trouve la première édition du « Don Quijote » de Cervantès.

« Pendant de nombreux siècles, les monarques espagnols ont été les meilleurs collectionneurs de l’histoire », a déclaré De la Cueva. Pouvoir acheter et commander auprès des meilleurs artistes du monde « était une façon de montrer leur pouvoir ».

Construit sur la colline escarpée en face du palais royal de Madrid et de la cathédrale de l’Almudena, le bâtiment de la galerie lui-même est une œuvre d’art impressionnante.

Conçue par Luis Mansilla et Emilio Tuñón, sa structure linéaire verticale peu imposante a remporté 10 prix d’architecture, dont le prix américain d’architecture 2017.

Invisible du niveau de la rue, il descend sept étages. Dans les salles des Habsbourg, vous êtes accueillis par quatre gigantesques colonnes baroques en bois de faux marbre de Salomon avec des vignes dorées qui appartenaient autrefois à une église de Madrid.

Ce qui rend la galerie particulièrement spéciale, c’est son incorporation de la fondation islamique du IXe siècle de Madrid après que les archéologues ont découvert une partie du mur mauresque de la ville pendant la construction.

Madrid s’appelait à l’origine Mayrit en arabe et ses dirigeants islamiques ont construit une forteresse pour protéger le centre du pouvoir voisin, Tolède. Suite à la reconquête de l’Espagne par les monarques catholiques, Madrid a été convertie en cour royale et capitale d’Espagne en 1561 par Felipe II.

Álvaro Soler Del Campo, archéologue et conservateur en chef de l’Armurerie royale, affirme que Madrid « est la seule capitale actuelle de l’Union européenne qui conserve un fragment de ses premiers murs (fondateurs) » ainsi que la seule capitale européenne qui a des origines.

L’idée initiale de construire un musée pour abriter les collections de la Couronne est née pendant la Seconde République anti-monarchie espagnole entre 1931 et 1939. Le gouvernement de gauche a saisi les propriétés royales mais les a protégées sous une nouvelle agence qui a précédé le Patrimonio Nacional.

La république a été anéantie lors d’une rébellion du défunt dictateur général Francisco Franco et d’autres officiers nationalistes catholiques qui ont déclenché la guerre civile espagnole de trois ans et annoncé la fin de quelque quatre décennies de dictature en 1939.

Deux décennies après la mort de Franco et le retour à la démocratie, l’initiative d’un musée a été reprise en 1998. Mais il a fallu encore 25 ans, 186 millions de dollars et plusieurs changements de gouvernement avant que l’ambitieux projet puisse être terminé.

Ruiz dit que la nouveauté de voir une telle beauté artistique dans un bâtiment aussi moderniste séduira les visiteurs.

« Ce que nous voulons faire, c’est les capturer dès qu’ils entrent, et je pense que nous allons le faire », a-t-elle déclaré.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia inaugureront la galerie le 28 juin, après quoi elle sera ouverte au public, gratuitement pendant les premiers jours.