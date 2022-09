Le musée de l’indépendance du Brésil rouvre avant le bicentenaire

SAO PAULO – Il a fallu près d’une décennie de rénovations, mais enfin l’un des musées les plus populaires du Brésil rouvre ses portes dans le cadre des célébrations du bicentenaire du pays.

Le musée Paulista se trouve au cœur des jardins bien entretenus du parc de l’Indépendance de Sao Paulo et contient plus de 3 000 objets, dont 2 800 restaurés depuis sa fermeture en 2013. (Ils comprennent des documents historiques, des peintures, des articles ménagers et des souvenirs.