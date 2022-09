Le musée de l’indépendance du Brésil rouvre avant le bicentenaire

SAO PAULO (AP) – Il a fallu près d’une décennie de rénovations, mais enfin l’un des musées les plus populaires du Brésil rouvre dans le cadre des célébrations du bicentenaire du pays.

Le musée Paulista se trouve au cœur des jardins bien entretenus du parc de l’Indépendance de Sao Paulo et contient plus de 3 000 objets, dont 2 800 restaurés depuis sa fermeture en 2013. (Ils comprennent des documents historiques, des peintures, des articles ménagers et des souvenirs.

Connu par les Brésiliens sous le nom de musée Ipiranga, il a été fondé en 1895 à côté d’un ruisseau où l’empereur Pedro I a déclaré l’indépendance de la nation vis-à-vis du Portugal.

Les travaux ont coûté quelque 40 millions de dollars et ont rendu le musée entièrement accessible aux personnes handicapées, restauré la façade du bâtiment et doublé sa surface construite. L’installation d’un nouveau système de climatisation a également permis de montrer au public de nouvelles collections d’articles délicats.

Les conservateurs et directeurs de l’Université de Sao Paulo, qui administre le musée, attendent environ 1 million de visiteurs au cours des 12 prochains mois. Le musée rouvrira au public le 8 septembre, le lendemain de la fête de l’indépendance de la nation.

Une maison au sommet d’une petite colline dans le parc abrite également des souvenirs de l’indépendance. La Casa do Grito (Maison du Cri) se trouverait à l’endroit exact où Pedro I a crié “Indépendance ou Mort !” à ses partisans.

Ses restes sont enterrés dans une crypte à la limite sud du parc, tandis que son cœur est généralement conservé dans un récipient en verre de formaldéhyde à l’église Notre-Dame de Lapa dans la ville portugaise de Porto. Le cœur a été prêté au Brésil dans le cadre des festivités du bicentenaire et est également exposé au public.

“Cela n’a pas été construit pour être un musée au départ; c’était censé être un monument pour l’indépendance du Brésil », a déclaré la conservatrice Solange Ferraz de Lima aux journalistes lors d’une tournée de pré-ouverture jeudi. “Ce musée était loin de la ville, mais il a ensuite été englouti par elle.”

La salle la plus visitée du musée présente « L’Indépendance ou la mort », un tableau de Pedro Américo, daté de 1888, un an avant que le Brésil ne devienne une république.

Le Musée national de Rio de Janeiro, qui abritait la plus grande collection d’objets historiques d’Amérique latine, a une nouvelle façade après un incendie qui l’a presque complètement détruit en 2018. Le quotidien brésilien O Globo a rapporté jeudi que la reconstruction du site sera achevée en 2026.

Mauricio Savarese, Associated Press