Le musée de l’Holocauste lance un avertissement sur la Pologne — RT World News

La déclaration a averti que la tragédie est de plus en plus « militarisée » à des fins politiques

Le United States Holocaust Memorial Museum a condamné ce qu’il a décrit comme une « Tendance croissante des attaques contre les bourses d’études sur l’Holocauste en Pologne », à la suite d’incidents récents impliquant les historiens Barbara Engelking et Jan Grabowski.

Le musée basé à Washington DC a publié jeudi une déclaration sur son site Web, réprimandant « la militarisation de l’Holocauste à des fins politiques » en Pologne. Il a également appelé les citoyens de la nation de l’UE à « condamner toute violence liée à ces poursuites.

« Pendant plus de trois décennies, le United States Holocaust Memorial Museum a travaillé de manière productive avec les gouvernements polonais successifs et de nombreuses institutions, sites historiques et individus polonais pour préserver l’histoire du génocide de la communauté juive européenne par l’Allemagne nazie et pour éduquer les gens du monde entier sur son importance continue, ” a déclaré Sara J. Bloomfield, directrice du musée. Elle a ajouté que c’était « Il est vital que ces efforts se poursuivent. »

Le musée, qui décrit sa mission comme « affronter la haine, prévenir le génocide et promouvoir la dignité humaine », a également frappé à un « modèle » d’attentats contre des historiens et des chercheurs sur l’Holocauste en Pologne.

La déclaration fait suite à des incidents distincts au cours desquels des historiens de l’Holocauste ont été critiqués pour des déclarations sur l’inaction perçue de la Pologne concernant la persécution des Juifs pendant l’occupation allemande nazie.















En avril, la chercheuse sur l’Holocauste Engelking a déclaré dans une interview télévisée qu’elle pensait que les Juifs polonais étaient déçus par certains Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a prétendu qu’il y avait « chantage généralisé » des Juifs par des Polonais à la recherche d’un gain personnel en échange de la non-divulgation de leur emplacement aux occupants nazis.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a répondu à Engelking « avis scandaleux » en prétendant que ce n’était guère plus que « récit anti-polonais ». Les nationalistes polonais acceptent généralement que certains Polonais se soient opposés à leurs compatriotes juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais soutiennent que cela ne devrait pas déformer l’écrasante majorité du pays contre l’antisémitisme.

Plus tôt cette semaine à Varsovie, une conférence de l’historien polono-canadien Grabowski a été interrompue par le politicien d’extrême droite Grzegorz Braun, qui a tenté de détruire un microphone et de renverser des haut-parleurs, a rapporté vendredi le Times of Israel. Braun, qui a été accusé d’antisémitisme, a déclaré plus tard que son objection à l’événement était un effort pour défendre la Pologne contre ce qu’il a appelé l’attaque de Grabowski. « propagande historique ».

Grabowski devait donner une conférence sur l’histoire de l’antisémitisme en Pologne avant et pendant l’Holocauste. En 2018, la Pologne a déclaré que c’était un crime d’accuser le pays d’être complice des crimes de l’Allemagne nazie. Grabowski a déclaré après l’incident impliquant Braun qu’il « sentis comme [I was] en Pologne dans les années 1930.