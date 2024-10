Le Musée de l’Académie fait ressortir les étoiles

CNN

Le gala annuel de l’Academy Museum of Motion Pictures a permis de récolter à la fois des fonds et de faire connaître les nombreuses personnalités du divertissement qui y ont participé.

L’événement organisé ce week-end a permis de récolter plus de 11 millions de dollars pour le musée, tout en honorant Paul Mescal, Rita Moreno et Quentin Tarantino, selon The Hollywood Reporter.

Les coprésidents de la grande soirée étaient Salma Hayek Pinault, Nicole Kidman, Eva Longoria et Tyler Perry. Il a également attiré une pléthore de stars dont Tom Hanks, Kim Kardashian, Julia Louis-Dreyfus, Mikey Madison, Meg Ryan, Joaquin Phoenix et Steven Spielberg.

Mescal dit à THR sa sélection, aux côtés de Moreno et Tarantino, était « un immense, immense honneur ».

« Lorsque l’offre est arrivée, ce n’est pas quelque chose auquel je m’attendais et honnêtement, j’étais quelque peu réticent parce que je n’en comprenais pas le contexte, qu’il s’agissait de quelqu’un en quelque sorte au début de sa carrière et essayant en quelque sorte d’établir ce que son leur carrière compte pour eux », a déclaré la star de « Gladiator II », qui a reçu le Vantage Award. « Cela avait plus de sens et je suis vraiment très fier de pouvoir exprimer ce que ce travail et cette industrie signifient pour moi. »

Spielberg, qui a dirigé Moreno dans le remake de « The West Side Story », lui a remis l’Icon Award. John Travolta a remis à Tarantino, son réalisateur de « Pulp Fiction », le Luminary Award.

La mode était une grande partie du quatrième gala annuel et Kardashian a partagé des détails sur son look sur les réseaux sociaux.

« Mugler 🤍🪽+ Tiffany’s 💎 pour le gala du musée de l’Académie », lit-on en légende d’une série de photos la montrant vêtue d’un bustier blanc avec un manteau assorti et de superbes bijoux.

Niecy Nash-Betts, co-star de « All’s Fair » de Kardashian figurait dans sa robe par la page des médias sociaux de l’Academy Museum, aux côtés des co-vedettes de « Wicked » Ariana Grande et Cynthia Erivo.

« Ils ne sont que deux amis… deux bons amis… deux meilleurs amis partageant une merveilleuse nuit au Musée de l’Académie », la légende sur les photos de Grande et Erivo lit.

Grande aurait également amené Erivo sur scène pour interpréter quelques morceaux, dont « I’m Here » de la comédie musicale de Broadway « The Color Purple » qui a valu à Erivo le prix de la meilleure actrice dans une comédie musicale Tony en 2016.

L’argent récolté lors du gala sert à soutenir des expositions, des initiatives éducatives et des programmes publics au musée basé à Los Angeles, qui a ouvert ses portes en 2021.