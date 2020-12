Vendredi, le musée a repoussé son ouverture au 30 septembre 2021, à partir du 30 avril, invoquant le virus et la difficulté à prévoir quand la vie publique pourrait commencer à se normaliser. La pandémie déjà sabordé une ouverture prévue cette semaine. «Avec la flambée actuelle de Covid-19, il serait irresponsable de maintenir une ouverture en avril», a déclaré Bill Kramer, directeur et président du musée, par téléphone. «Ce n’est pas parce que nous ne sommes pas prêts. Les travaux avancent. Nous sommes complètement sur la bonne voie. »

M. Kramer a déclaré que l’été n’était pas le moment idéal pour inaugurer une institution culturelle (trop de gens éparpillés ici et là). Une ouverture début septembre entrerait en conflit avec les festivals de cinéma de Telluride et de Toronto.

Si le musée de 482 millions de dollars avait respecté son plan d’avril, une campagne de marketing aurait commencé le mois prochain. L’embauche devait également commencer pour les gardes de la galerie et les billetteries.

Pour tous ses arrêts et départs, le musée a obtenu son acte sous la direction de M. Kramer, qui était embauché l’année dernière. (Il était auparavant vice-président du développement de la Brooklyn Academy of Music.) Ces derniers mois, le musée a embauché le spécialiste du cinéma et Turner Classic Movies. hôte Jacqueline Stewart en tant que directeur artistique et de la programmation; relations réparées avec les collectionneurs d’Hollywood; a obtenu la certification écologique LEED; et atteint son objectif de collecte de fonds pré-ouverture de 388 millions de dollars. Malgré des conditions de travail difficiles en raison du coronavirus, les équipes ont installé des expositions, y compris un modèle en fibre de verre de 25 pieds de long et 45 ans du requin mécanique que Steven Spielberg a utilisé pour filmer «Jaws».

M. Kramer a appelé le requin, surnommé Bruce, «incroyablement cool».