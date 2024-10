Le musée de la ville de Toyota de Shigeru Ban est éclairé par une lucarne en bois

Un paysage culturel connecté dans la ville de Toyota

Le musée de la ville de Toyota, récemment agrandi, conçu par Architectes Shigeru Bana ouvert ses portes au cœur de Toyota City, Japon. Stratégiquement placé du côté est de son site, adjacent au bâtiment existant muséece dernier bois l’ajout crée une zone de musée unifiée avec l’installation voisine. Le côté ouest du terrain est conçu comme un paysage partagé, reliant le Toyota City Museum et le Toyota City Art Museum pour former un site culturel accessible et intégré.

Le Toyota City Museum est conçu pour communiquer avec le Toyota City Art Museum, situé à cinq mètres au-dessus du sol, en incorporant un « espace interstitiel ». Cette zone franche relie physiquement les deux sites et favorise un sentiment de continuité entre eux. L’espace sert de point de transition, améliorant l’accessibilité et donnant aux deux bâtiments le sentiment de faire partie d’une zone muséale cohérente.



images © Hiroyuki Hirai

conception durable par les architectes Shigeru Ban

Avec son Toyota City Museum, le architectes dirigé par Shigeru Ban, met les pratiques de construction durables au premier plan, en mettant l’accent sur la gestion de l’environnement comme principe central de conception. Un cinquième de la superficie du musée est constitué de l’espace interstitiel, construit à partir de bois de cèdre Toyota d’origine locale afin de minimiser les émissions de CO2. Cette approche respectueuse de l’environnement a fait du musée le premier au Japon à atteindre ZÉB (Net Zero Energy Building) Certification Ready, le positionnant comme leader de l’architecture publique durable.

Au-delà de ses initiatives environnementales, le musée se veut résilient. Il peut être converti en centre d’intervention en cas de catastrophe, offrant ainsi un emplacement sûr pour les opérations d’urgence en cas de catastrophe naturelle. Cet aspect multifonctionnel garantit que le musée répond aux besoins culturels et pratiques de la communauté, soulignant son rôle d’installation qui soutient sa ville en toutes circonstances.



L’ajout de Shigeru Ban Architects se connecte au Toyota City Art Museum existant

un musée inspiré des symboles culturels

La conception du musée réalisée par Shigeru Ban Architects s’inspire de l’emblème de Toyota City, intégrant des éléments symboliques dans ses éléments architecturaux. Le toit comporte une lucarne qui projette une ombre semblable à un emblème pendant le solstice d’été, offrant ainsi un lien visuel avec l’identité de la ville. Une structure en bois vitrée de 90 mètres de long, connue sous le nom de zone « En-nichi », constitue le cœur du musée et est conçue pour des expositions, des rassemblements et des événements communautaires, créant un espace flexible pour l’engagement du public. .

Initialement séparé par une rangée de chênes blancs à feuilles persistantes, le site du musée municipal de Toyota – autrefois lycée Toyota Higashi – a été initialement conçu comme un terrain indépendant. Shigeru Ban Architects a saisi l’opportunité d’intégrer le nouveau musée au Toyota City Art Museum, créant ainsi une vaste zone muséale unique. La structure du Toyota City Museum fait écho aux proportions et à la façade du musée d’art, favorisant un dialogue entre les deux sites qui améliore l’expérience culturelle des visiteurs.



le côté ouest du musée présente un paysage continu qui se confond avec les terrains environnants



un espace interstitiel relie les deux niveaux du musée, améliorant ainsi l’accessibilité et le flux des visiteurs



le bois de cèdre d’origine locale est utilisé pour réduire les émissions de CO2 pendant la construction