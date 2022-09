Le musée de la CIA va ajouter de nouvelles expositions d’espionnage en Virginie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ils aiment l’appeler “le plus grand musée que vous ne verrez jamais”.

Niché dans les couloirs de son siège social de Langley, en Virginie, le musée rénové de la Central Intelligence Agency – bien qu’il soit toujours fermé au public – révèle des artefacts récemment déclassifiés des opérations les plus légendaires de l’agence d’espionnage depuis sa fondation il y a 75 ans.

Au premier rang : une maquette à l’échelle d’un peu plus d’un pied de l’enceinte de Kaboul, en Afghanistan, qui a été utilisée pour informer le président Joe Biden avant l’attaque par drone qui a tué le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri il y a à peine deux mois.

“Il est très inhabituel que quelque chose soit déclassifié aussi rapidement”, a déclaré Janelle Neises, directrice adjointe du musée.

“Nous utilisons nos artefacts pour raconter nos histoires. C’est une façon d’être vraiment honnête et transparent à propos de la CIA, ce qui est parfois difficile”, a déclaré Neises, qui s’est joint samedi au directeur du musée, Robert Byer, pour diriger un média lors d’une visite de la CIA rénovée. expositions.

Les articles, dont certains peuvent être consultés en ligne, font partie d’un effort plus large visant à élargir la sensibilisation du public et le recrutement par l’agence légendaire mais secrète, connue autant dans certains milieux pour ses scandales que pour ses succès en matière de renseignement.

Les responsables de la CIA disent souvent que les succès de l’agence sont secrets mais que ses échecs sont parfois publics.

L’effort de sensibilisation comprend le lancement plus tôt cette semaine du premier podcast public de la CIA sur lequel le directeur William Burns a déclaré que l’agence cherchait à “démystifier” son travail à un moment où “la confiance dans les institutions est si rare”.

Les centaines d’objets du musée, dont certains sont exposés depuis les années 1980, sont tous déclassés. Neises a déclaré que l’agence en prêtait de temps à autre aux bibliothèques présidentielles et à d’autres musées à but non lucratif.

À voir pour ceux qui sont autorisés à visiter : le fusil d’assaut AKM transporté par Oussama ben Laden la nuit où des SEAL de la marine américaine l’ont tué lors d’un raid de son complexe d’Abbottabad, au Pakistan, en 2011, et une veste en cuir trouvée avec l’ancien président irakien Saddam Hussein lorsqu’il a été capturé en 2003.

D’autres expositions vont des combinaisons de vol portées par les pilotes des avions espions U-2 et A-12 de l’époque de la guerre froide à une selle à ossature de bois, similaire à celles utilisées par les membres de l’équipe Alpha de la CIA alors qu’ils naviguaient à cheval sur le terrain montagneux de l’Afghanistan peu de temps après. les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

Aucun des éléments, qui sont tous considérés comme des actifs patrimoniaux du gouvernement américain, n’a fait l’objet d’une évaluation de valeur.

“Notre musée est opérationnel”, a déclaré Neises. “C’est ici pour que notre main-d’œuvre apprenne de nos succès et de nos échecs.”