Le musée de Koop Architects « préserve la mémoire » de la forteresse turque

Le studio turc KOOP Architects a revitalisé la forteresse ottomane de Seddülbahir du XVIIe siècle sur la péninsule de Gallipoli, créant un contour en bois qui suggère à quoi auraient ressemblé ses ruines en pierre.





Située dans le village de Sedd el Bahr, à la pointe de la péninsule de Gallipoli, la forteresse de Seddülbahir a été construite en 1656 et a subi de graves dommages pendant la Première Guerre mondiale et lors des tremblements de terre qui ont suivi.

Le projet de renouvellement de KOOP Architectesqui a été sélectionné dans la catégorie des projets patrimoniaux des Dezeen Awards 2024, propose un espace d’exposition dédié ainsi qu’une série d’interventions réversibles qui transforment le site en musée à ciel ouvert.

« Un concept directeur dans la restauration du site et du musée, et un défi majeur dans le processus de conception de la forteresse de Seddülbahir, était de préserver la mémoire des destructions de la Première Guerre mondiale mais aussi de créer un espace de réflexion sur la paix, » a expliqué le studio.

« Il reste peu de choses sur la péninsule qui rappellent les violentes destructions causées par les combats qui y ont eu lieu », ajoute le communiqué.

« Plusieurs éléments de la forteresse ont donc été conservés sous forme de ruines et servent d’espaces pour contempler les conséquences néfastes de la guerre sur les bâtiments, les personnes et l’environnement. »

Entouré d’un mur de pierre parsemé de tours circulaires, le complexe est composé de différents bâtiments de différentes époques, reliés par un nouveau parcours accessible comprenant une rampe métallique perforée.

La porte principale et le bâtiment en forme de dôme de la forteresse avaient tous deux été détruits et KOOP Architects s’est donc appuyé sur des sources d’archives afin de recréer leurs formes sous forme de silhouettes en lattes de bois.

Près du centre du site, le bâtiment du musée occupe l’empreinte de deux casernes en béton des années 1960, présentant un extérieur largement vitré enveloppé de murs en pierre extraite localement.

Le musée de Shakespeare protège les vestiges archéologiques du Curtain Playhouse

« Le musée sur place et les expositions conçues pour le musée en plein air et fermé mettent en évidence le rôle central et peu connu que les femmes de la cour du sultan ont joué dans le passé ottoman en tant que mécènes bienfaisantes de l’architecture », a expliqué le studio.

« La maçonnerie du nouveau bâtiment du musée est similaire aux gros blocs de pierre calcaire utilisés dans les premières phases de la forteresse. »

« Ils constituent une interprétation différente du système original de liaison latérale en poutres de bois utilisé dans les murs historiques et réduisent l’impact visuel du musée », ajoute-t-il.

Au nord-est, un bâtiment scolaire abandonné des années 1940 a été restauré et adapté pour abriter un espace d’exposition d’histoires orales à côté d’un centre artisanal.

A côté, la billetterie et la boutique de cadeaux donnent sur une place publique à l’orée des murs de la forteresse.

D’autres projets intégrant des structures historiques incluent la conversion d’une forteresse du XIXe siècle en Espagne en musée et hôtel par Fuses Viader Arquitectes et le Musée de Shakespeare, qui protège les vestiges du XVIe siècle du Curtain Playhouse à Londres.

La photographie est de Egemen Karakaya.