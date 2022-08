Le musée de Glasgow va restituer sept objets volés à l’Inde

Les musées de Glasgow ont signé un accord avec le gouvernement indien pour restituer sept objets volés à l’Inde. Glasgow Life est une organisation caritative qui gère les musées de la ville. Il a confirmé la passation plus tôt cette année. L’arrangement, cependant, a été officialisé lors d’une cérémonie de transfert de propriété à la Kelvingrove Art Gallery and Museum. Cela a été fait en présence du haut-commissaire indien par intérim au Royaume-Uni, Sujit Ghosh. Six des objets comprennent plusieurs sculptures du XIVe siècle et des confitures de porte en pierre du XIe siècle. Ils ont été volés dans des sanctuaires et des temples au 19ème siècle. Le septième objet est une épée de cérémonie et a été volé en 1905 dans la collection du Nizam d’Hyderabad par son premier ministre.

Le haut-commissaire indien au Royaume-Uni, Sujit Ghosh, s’adressant à PTI, a déclaré que nous sommes ravis que notre partenariat avec Glasgow Life ait abouti à la décision de restituer des objets indiens des musées de Glasgow à l’Inde. Il a en outre ajouté que ces artefacts font partie intégrante de notre patrimoine civilisationnel et seront désormais renvoyés chez nous. Nous exprimons notre gratitude à toutes les parties prenantes qui ont rendu cela possible, en particulier Glasgow Life et le conseil municipal de Glasgow.

La plupart de ces objets ont été retirés des temples et des sanctuaires de différents États du nord de l’Inde au cours du XIXe siècle. Selon Glasgow Life, les sept artefacts ont été offerts aux collections de Glasgow.

Ce développement symbolise une étape importante pour Glasgow alors que la ville poursuit son histoire positive de rapatriement.

Pendant ce temps, plus tôt, le Premier ministre Narendra Modi s’est rendu aux États-Unis pour s’adresser à la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) à New York et a ramené 157 antiquités indiennes volées. Le Premier ministre a exprimé sa profonde gratitude pour le rapatriement des antiquités en Inde par les États-Unis.

Le Premier ministre Modi et le président américain Joe Biden ont exprimé leur engagement à renforcer leurs efforts pour lutter contre le vol, le commerce illicite et le trafic d’objets culturels. La liste de 157 artefacts comprenait un ensemble diversifié d’objets allant du panneau en bas-relief d’un mètre et demi de Revanta en grès du 10e CE au superbe Nataraja en bronze de 8,5 cm de haut du 12e CE.

