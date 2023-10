Le musée de Downers Grove reçoit le prix des meilleures pratiques de l’Association des musées du Midwest – Shaw Local

L’Association des musées du Midwest a décerné au Downers Grove Museum le prix des meilleures pratiques pour son travail de rénovation complète de la Blodgett House de 1846.

Le Prix des meilleures pratiques récompense les musées et les organismes culturels dont les projets innovants ou les partenariats et collaborations communautaires ont dépassé le statu quo et conduit à l’avancement des meilleures pratiques muséales.

Le district de Downers Grove Park a officiellement célébré la rénovation achevée de la maison Blodgett de 1846, située sur le campus du musée de Downers Grove, le 14 juillet 2022.

La restauration de la maison a duré 15 ans grâce à un partenariat entre le district de Downers Grove Park et la Downers Grove Heritage Preservation Corporation.

Construite en 1846 par les abolitionnistes Israël et Avis Blodgett, la maison Blodgett de 1846 aurait été une étape active du chemin de fer clandestin.

Le projet de préservation consistait à déplacer le bâtiment sur le campus du Downers Grove Museum, à renforcer les murs et les sols du bâtiment et à ajouter des expositions à l’intérieur du bâtiment.

Felicia Camacho, superviseure des loisirs de la programmation historique du district de Downers Grove Park, a déclaré dans un communiqué de presse que l’objectif du district était d’accroître l’impact culturel du musée sur les communautés environnantes en servant de centre éducatif pour les écoles et en illuminant le quartier de Downers Grove. patrimoine dans le cadre du chemin de fer clandestin.

« La Maison Blodgett de 1846 a accueilli 2 383 visiteurs en 2022, et le nombre de visiteurs et la participation aux programmes ont continué de croître. Le Downers Grove Museum est fier de nos efforts pour partager l’histoire de la famille Blodgett et du chemin de fer clandestin avec nos visiteurs et la communauté », a déclaré Camacho dans le communiqué.

En 2023, la maison a été acceptée dans le réseau national de chemin de fer clandestin vers la liberté, qui honore, préserve et promeut l’histoire de la résistance à l’esclavage par l’évasion et la fuite, qui continue d’inspirer les gens du monde entier.

L’Association des musées du Midwest organisera un événement virtuel de récompense des meilleures pratiques pour célébrer la restauration de la maison Blodgett de 1846 de 16h à 16h4 et 17h. le 16 novembre. Cet événement aura lieu via Zoom et nécessite une inscription préalable disponible sur midwestmuseums.org.

Pour en savoir plus sur la visite de la maison Blodgett de 1846 sur le campus du Downers Grove Museum, visitez dgparks.org.