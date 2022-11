Le Musée de Broadway est ouvert. Voici 10 faits saillants.

Initialement prévu pour ouvrir en 2020, le musée a été retardé par la pandémie – bien que cela ait donné à Boardman et Nicoletti plus de temps pour acquérir des artefacts, des photographies et des costumes. La majorité des plus de 1 000 objets et photographies exposés sont des prêts d’artistes, de créateurs et de producteurs individuels, ainsi que d’organisations d’arts de la scène comme Disney Theatrical Productions et le Public Theatre.

L’espace est organisé par ordre chronologique, en commençant par les débuts de Broadway au milieu du XVIIIe siècle et en passant par les productions actuellement en scène. Et plus de 500 spectacles sont mis en lumière ici sous la forme d’articles comme une paire de claquettes de la reprise actuelle de “The Music Man” et le bras moulé que l’acteur Sam Primack portait sur scène en septembre lors de la dernière représentation de Broadway de “Dear Evan Hansen. Plusieurs des salles ont été imaginées par les mêmes scénographes qui ont travaillé sur les spectacles auxquels les espaces sont consacrés, parmi lesquels Paul Clay (“Rent”) et Bunny Christie, qui a conçu la récente renaissance de “Company”.

Nicoletti et Boardman ont déclaré qu’ils voulaient également révéler comment les spectacles sont faits et mettre en évidence les rôles des costumiers, des attachés de presse et des régisseurs. Pour cela, un espace au premier étage, signé par le scénographe David Rockwell, emmène les visiteurs dans les coulisses de la réalisation d’un spectacle de Broadway.