Le musée de Berlin aborde la collection ethnologique d’une nouvelle manière

Les objets exposés proposent un tour d’horizon des cultures du monde et ont été choisis pour donner une nouvelle dimension à l’art d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et des Amériques.

“Cette maison a été créée par le dialogue et l’échange”, a ajouté Parzinger. “Notre engagement envers l’ouverture et la transparence, la reconnaissance de l’injustice coloniale avec les restitutions qui en résultent… continueront de définir notre travail à l’avenir.”

Plus tôt cette année, l’Allemagne et le Nigéria ont signé un accord sur la restitution de 514 objets de la célèbre collection des bronzes du Bénin qui ont été pillés dans le palais royal du Royaume du Bénin, dans l’actuel sud du Nigéria, par une expédition coloniale britannique en 1897.

Une seconde galerie est dédiée à l’illustration du processus de restitution. Dans des installations vidéo, des universitaires, des artistes et des représentants de musées et de la famille royale allemands et nigérians à Benin City expliquent sous plusieurs angles l’histoire et la signification des objets et donnent leur point de vue sur le débat actuel sur la restitution.