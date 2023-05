Le musée d’Auschwitz commence la conservation déchirante des chaussures d’enfants assassinés

OSWIECIM, Pologne (AP) – Dans un laboratoire de conservation moderne sur le terrain de l’ancien camp d’Auschwitz, un homme portant des gants en caoutchouc bleus utilise un scalpel pour gratter la rouille des œillets de petites chaussures marron portées par des enfants avant qu’ils ne soient assassinés au gaz chambres.

Des collègues à l’autre bout d’une longue table de travail frottent la poussière et la crasse, en utilisant des chiffons doux et des mouvements circulaires prudents sur le cuir des objets fragiles. Les chaussures sont ensuite scannées et photographiées dans une pièce voisine et cataloguées dans une base de données.

Le travail fait partie d’un effort de deux ans lancé le mois dernier pour préserver 8 000 chaussures pour enfants dans l’ancien camp de concentration et d’extermination où les forces allemandes ont assassiné 1,1 million de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale.

La plupart des victimes étaient des Juifs tués lors de la tentative du dictateur Adolf Hitler d’exterminer les Juifs d’Europe.

Un travailleur tient une chaussure ayant appartenu à un enfant victime de l’ancien camp de la mort nazi d’Auschwitz-Birkenau au laboratoire de conservation sur le terrain du camp.

Le site était situé pendant la guerre dans une partie de la Pologne occupée par les forces allemandes et annexée au Reich allemand.

C’est aujourd’hui un mémorial et un musée géré par l’Etat polonais, à qui revient la responsabilité solennelle de préserver les témoignages du site, où des Polonais figuraient également parmi les victimes. Les Allemands ont détruit les preuves de leurs atrocités à Treblinka et dans d’autres camps, mais ils n’ont pas réussi à le faire entièrement sur l’énorme site d’Auschwitz alors qu’ils fuyaient les forces soviétiques qui approchaient dans le chaos vers la fin de la guerre.

Huit décennies plus tard, certaines preuves s’estompent sous la pression du temps et du tourisme de masse. Les cheveux coupés des victimes pour fabriquer des vêtements sont considérés comme un reste humain sacré qui ne peut pas être photographié et ne fait pas l’objet d’efforts de conservation. Il se transforme en poussière.

Mais il reste plus de 100 000 chaussures de victimes, dont quelque 80 000 en tas énormes exposées dans une salle où les visiteurs défilent quotidiennement.

Beaucoup sont déformés, leurs couleurs d’origine s’estompent, les lacets de chaussures se désintègrent, mais ils perdurent comme le témoignage de vies brutalement écourtées.

Les minuscules chaussures et pantoufles sont particulièrement déchirantes.

Des chaussures ayant appartenu à des enfants victimes de l’ancien camp de la mort nazi d’Auschwitz-Birkenau reposent dans une boîte au laboratoire de conservation sur le terrain du camp d’Oswiecim, en Pologne.

« Les chaussures d’enfants sont pour moi l’objet le plus émouvant car il n’y a pas de plus grande tragédie que la tragédie des enfants », a déclaré Mirosław Maciaszczyk, spécialiste de la conservation des laboratoires de conservation du musée.

« Une chaussure est un objet étroitement lié à une personne, à un enfant. C’est une trace, parfois c’est la seule trace qui reste de l’enfant.

Maciaszczyk a déclaré que lui et les autres agents de conservation ne perdaient jamais de vue la tragédie humaine derrière les chaussures, même s’ils se concentraient sur les aspects techniques de leur travail de conservation.

Parfois, ils sont submergés par l’émotion et ont besoin de pauses. Les bénévoles travaillant avec des chaussures pour adultes dans le passé ont demandé de nouvelles affectations.

Elżbieta Cajzer, responsable des collections, a déclaré que les travaux de conservation révèlent toujours des détails individuels sur les personnes tuées dans le camp – les valises, en particulier, peuvent fournir des indices car elles portent des noms et des adresses. Elle s’attend à ce que le travail sur les chaussures pour enfants révèle également de nouveaux détails personnels.

Une femme regarde une exposition présentant les chaussures d’enfants victimes de l’ancien camp de la mort nazi d’Auschwitz-Birkenau.

Ils ouvrent également une fenêtre sur une époque révolue où les chaussures étaient un bien précieux transmis d’enfant à enfant. Certaines ont des traces de semelles raccommodées et autres réparations.

Le musée est capable de conserver environ 100 chaussures par semaine et en a traité 400 depuis le début du projet le mois dernier. Le but n’est pas de les restaurer dans leur état d’origine mais de les rendre aussi proches que possible de la façon dont ils ont été retrouvés à la fin de la guerre. La plupart des chaussures sont des objets uniques. Une paire encore liée par des lacets est une rareté.

L’année dernière, des ouvriers conservant des chaussures pour adultes ont trouvé un billet de banque italien de 100 lires dans une chaussure à talons hauts pour femme portant également le nom de Ranzini, qui était un fabricant de chaussures à Trieste. Le propriétaire était probablement italien, mais rien d’autre n’est connu à son sujet.

Ils ont également trouvé le nom de Věra Vohryzková sur une chaussure d’enfant. Par coïncidence, un employé du musée avait remarqué ce nom de famille sur une valise et le musée a pu reconstituer des détails sur la famille. Vera est née le 11 janvier 1939 dans une famille juive tchèque et a été envoyée à Auschwitz dans un transport du ghetto de Theresienstadt en 1943 avec sa mère et son frère. Son père, Max Vohryzek, a été envoyé dans un transport séparé. Ils ont tous péri.

Un ouvrier frotte la poussière sur une chaussure ayant appartenu à un enfant victime de l’ancien camp de la mort nazi d’Auschwitz-Birkenau.

Cajzer a décrit les chaussures comme un témoignage puissant également parce que les énormes tas de chaussures qui restent donnent une idée de l’ampleur énorme des crimes, même si ce qui reste n’est qu’une fraction de ce qui était.

Avant que les SS n’envoient les gens dans les chambres à gaz, ils leur ont ordonné de se déshabiller et leur ont dit qu’ils allaient dans les douches pour être désinfectés.

« Nous pouvons imaginer combien de personnes sont venues ici, espérant pouvoir remettre ces chaussures après une douche. Ils pensaient qu’ils reprendraient leurs chaussures et continueraient à les utiliser. Mais ils ne sont jamais retournés chez leurs propriétaires », a déclaré Cajzer.

Dans la plupart des cas, les chaussures et autres biens ont été collectés et le matériel utilisé pour aider le Troisième Reich dans son effort de guerre. Les 110 000 chaussures de la collection du musée – bien qu’énormes – proviennent très probablement des derniers transports vers le camp, a déclaré Cajzer.

Une chaussure ayant appartenu à un enfant victime de l’ancien camp de la mort nazi d’Auschwitz-Birkenau est scannée au laboratoire de conservation sur le terrain du camp d’Oswiecim, en Pologne.

Le coût du projet de 450 000 euros (492 000 dollars) est financé par la Fondation Auschwitz-Birkenau, dont l’Allemagne a été un donateur clé, ainsi que par la Marche internationale des vivants, un programme d’éducation sur l’Holocauste.

Cajzer et Maciaszczyk ont ​​tous deux déclaré qu’il était impossible de conserver les chaussures pour toujours, mais que l’objectif était de les conserver pour les années à venir.

« Notre conservation aujourd’hui ralentit ces processus (de décomposition), mais pour combien de temps, c’est difficile à dire », a déclaré Maciaszczyk.