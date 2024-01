Le musée d’art nouveau de Portsmouth NH ferme ses portes en raison d’une « baisse des revenus »

PORTSMOUTH — Le Museum of New Art, une attraction du centre-ville qui complète le Jimmy’s Jazz & Blues Club sur Congress Street, a suspendu ses activités en raison de difficultés financières.

Ouvert en octobre 2021, le musée rapporte avoir accueilli plus de 16 000 visiteurs et présenté six expositions mettant en vedette des artistes locaux, régionaux et nationaux. Le musée était géré par une organisation 501(c)(3) et louait un espace à l’intérieur du 135 Congress St., l’ancien bâtiment du YMCA qui appartient maintenant aux frères Michael et Peter Labrie.

Suzanne Bresette, coprésidente du conseil d’administration du musée, a annoncé jeudi dans un communiqué préparé la fermeture du musée. L’avis est sur le site Internet du musée.

« C’est donc avec le cœur lourd que je vous informe qu’à compter d’aujourd’hui, MONA suspendra ses opérations en raison de la baisse de ses revenus. Nous avons abordé notre saison 2023 avec optimisme quant à notre capacité à remplir notre mission tout en maintenant notre politique d’entrée gratuite le plus longtemps possible, mais nous n’avons pas obtenu les contributions nécessaires pour soutenir le niveau de programmation artistique que nous avions prévu pour la fin de 2023 et pour 2024 », lit-on dans le message de Bresette. « Plusieurs de nos organisations sœurs d’arts visuels à travers le pays sont aux prises avec les mêmes défis. Alors qu’eux et nous envisageons notre avenir en tant qu’organisations artistiques à but non lucratif, nous espérons qu’il pourra y avoir une nouvelle voie à suivre.

“Pour aujourd’hui, chez MONA, nous restons reconnaissants de l’opportunité que nous avons eue d’apporter un excellent art contemporain à nos voisins et visiteurs au cours des deux dernières années, et nous restons attachés à notre croyance et à notre passion pour l’impact transformationnel que les arts créatifs et culturels avoir sur nous tous, nos familles et notre communauté », ajoute la déclaration de Bresette.

Plus d’actualités sur Portsmouth :Le différend sur le droit de refuser les panneaux solaires dans un quartier historique s’intensifie

Selon elle, le 501(c)(3) restera en vigueur. Avec un bail renégocié, le budget de fonctionnement du musée pour 2024 était de 450 000 $.

Bresette a remercié ses collègues membres du conseil d’administration et a salué leur engagement à préserver la viabilité du musée.

« MONA essayait d’apporter une expérience d’arts visuels exceptionnelle et spéciale à notre communauté, mais la valeur et le soutien de la communauté n’étaient tout simplement pas là, même après six expositions incroyables. Une telle perte », a déclaré Bresette vendredi.

Une septième nouvelle exposition devait ouvrir ses portes le 26 janvier, mais elle a été annulée avant que le musée ne suspende ses opérations.

Dans un souci d’accessibilité et dans le but d’atteindre tout le monde, le Musée d’art nouveau a proposé une entrée gratuite et accepté les dons des visiteurs à la porte.

« Ce conseil a travaillé très dur et voulait vraiment offrir des arts visuels à la communauté, aux écoles, etc. Il avait une mission incroyable », a ajouté Bresette vendredi.

“Nous avons tous essayé très fort”

Michael Labrie, copropriétaire du bâtiment depuis son achat pour près de 3 millions de dollars en octobre 2016, a confirmé la fermeture du musée lorsqu’il a été contacté vendredi pour commenter.

« Nous avons tous essayé très fort pour que ce musée réussisse et malheureusement, nous n’avons pas reçu suffisamment de soutien », a-t-il déclaré.

Le Musée d’Art Nouveau est locataire des Labries dans le bâtiment historique. Le Jimmy’s Jazz & Blues Club n’est pas impacté par la suspension des opérations du musée.

La fermeture du musée est intervenue moins d’une semaine après qu’un autre lieu artistique du centre-ville, le Book & Bar sur Pleasant Street, ait annoncé sa fermeture le 28 janvier après 12 ans à la Custom House.

L’organisation artistique à but non lucratif de la ville, 3S Artspace, a publié vendredi une déclaration concernant la fermeture du Museum of New Art, du Book & Bar, ainsi que du Museum of Art de l’Université du New Hampshire.

“Nous voulons exprimer à ces organisations combien nous apprécions tout ce que vous avez fait pour les artistes et pour le public – en particulier MONA, qui a partagé notre mission d’amener l’art contemporain à la communauté”, indique le communiqué de 3S Artspace. « Nous savons combien de travail cela demande et combien il est difficile d’obtenir des ressources adéquates pour les arts. Vous avez tous joué un rôle essentiel dans la croissance de notre scène artistique dynamique et votre présence nous manquera.

Entre les Labries et le conseil d’administration du musée, « il y a une volonté de conserver cet espace pour l’art et l’engagement communautaire, ainsi que pour les événements », a déclaré Bresette vendredi.

« Les Labrie souhaitent continuer à soutenir les arts et la communauté avec cet espace, mais aucun plan n’est finalisé pour le moment », a-t-elle déclaré.

« Les organisations artistiques à but non lucratif de tout le pays sont en péril. Nous devons nous assurer que nous investissons en tant que communauté dans ce secteur. Le plaidoyer en faveur d’un financement public pour les arts, les arts dans nos systèmes scolaires, les dons personnels et corporatifs et la participation à des spectacles ou des expositions sont autant de moyens par lesquels chacun peut aider », a poursuivi Bresette. « Nous faisons une pause pour le moment pour rassembler nos réflexions et envisager l’avenir. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont soutenu nos artistes et notre programmation et attendons avec impatience la suite.

La dernière exposition du musée présentait des peintures de l’artiste décédé George Rodrigue, décédé en 2013.