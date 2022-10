Le musée d’art NIU accueillera 3 conférences gratuites à partir du 12 octobre – Shaw Local

DeKALB – Le Northern Illinois University Art Museum présentera trois conférences en personne par l’illustrateur primé, James E. Ransome, du jeudi 13 octobre au samedi 15 octobre.

Les conférences sont gratuites et ouvertes au public.

Ransome sera rejoint par son épouse, l’auteure Lesa Cline-Ransome, avec qui il collabore souvent, pour discuter de leur suite d’expositions de littérature illustrée pour enfants.

Les trois conférences comprennent :

“Public Joint Talk Un livre, une page, un monde : le parcours artistique de Lesa Cline-Ransome et James Ransome” de 19h à 20h le mercredi 12 octobre, au Music Building, Recital Hall. Cline-Ransome et Ransome partageront leurs débuts en tant qu’auteurs et illustrateurs, le processus créatif de l’idée à la révision, et comment ils naviguent dans l’entreprise et l’art d’écrire et d’illustrer des livres pour enfants.

“Public Talk A Harmony of Pictures and Words” de 18h à 19h le jeudi 13 octobre dans la salle Altgeld Hall 125. Ransome examinera comment les images valent mille mots. Le format de livre d’images est une union parfaite pour les mots et les images. Les illustrations ne sont pas seulement de jolies images ; ils sont une partie essentielle de la narration. Sa présentation vous emmènera dans un voyage qui partage comment les illustrations communiquent avec les mots pour faire un merveilleux mariage.

Conférence informelle d’artiste par James E. Ransome à 14 h, NIU Art Museum Rotunda Gallery, réception de clôture de la conférence publique, de 13 h à 15 h le samedi 15 octobre.

L’exposition de Ransome, “Everyday People: The Art of James E. Ransome”, est organisée par le National Center for Children’s Illustrated Literature à Abilene, Texas, et exposée au NIU Art Museum du mardi 23 août au samedi 23 octobre. 15.