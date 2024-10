Le Musée d’Art Moderne de Varsovie ouvre une nouvelle résidence permanente

Protégez nos actualités des publicités et des paywalls en faisant un don pour soutenir notre travail ! Notes from Poland est géré par une petite équipe éditoriale et est publié par une fondation indépendante à but non lucratif financée par les dons de nos lecteurs. Nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons sans votre soutien.



Le Musée d’Art Moderne de Varsovie inaugure aujourd’hui son nouveau bâtiment permanent, avec une série de plus de 100 événements, expositions et performances gratuits à suivre au cours des trois prochaines semaines.

Le musée fonctionne dans des espaces temporaires depuis près de deux décennies, mais il a désormais un siège permanent dans un nouveau bâtiment – ​​dont la conception et l’emplacement n’ont pas été universellement populaires – qui se trouve à côté du Palais de la Culture et de la Science (PKiN) de l’époque stalinienne de Varsovie. .

«C’est un moment spécial – il n’y avait pas eu un tel endroit à Varsovie depuis des décennies», déclare le maire de la ville Rafał Trzaskowski.

Le nouveau bâtiment a une superficie totale de 20 000 mètres carrés répartis sur six niveaux – dont deux souterrains – dont 4 500 mètres carrés d’espace d’exposition ainsi que des salles d’éducation et de conservation, des installations de stockage d’œuvres d’art, un cinéma, un auditorium, un café et une boutique. .

Lors de l’ouverture de ce soir, le musée présentera une sélection de neuf pièces créées par des articles féminins, dont une composition de Magdalena Abakanowicz et une sculpture d’Alina Szapocznikow.

« Nous tenions à évoquer au moins symboliquement la question de la parité, c’est-à-dire l’accès des femmes à la visibilité dans l’art, c’est pourquoi la première présentation au musée ne présentera que des œuvres de femmes », a déclaré la directrice du musée, Joanna Mytkowska.

« De cette façon, nous poursuivons la tendance mondiale consistant à remettre à neuf les artistes féminines oubliées et négligées », a-t-elle ajouté.

Le programme d’ouverture durera trois semaines, pendant lesquelles les visiteurs pourront assister gratuitement à divers spectacles, concerts, conférences et événements.

Ceux-ci incluent une revue de la scène chorégraphique polonaise des 10 dernières années ; l’ouverture du KINOMUZEUM, un cinéma qui projettera des films indépendants et expérimentaux ; et un programme éducatif pour les enfants des écoles primaires.

L’ouverture intégrera également la 16ème édition du festival VARSOVIE EN CONSTRUCTION, intitulée « Amour difficile : le musée entre la place et le palais » et se concentrera sur l’histoire de la place de parade sur laquelle se trouve le musée et de ses environs, y compris PKiN.

L’emplacement du musée ainsi que son design moderne ont suscité la controverse depuis la première présentation des plans en 2019. La structure a été conçue par Thomas Phifer, un architecte américain célèbre pour ses conceptions de divers musées d’art aux États-Unis.

Mais sa vision d’un grand bâtiment blanc et perpendiculaire, en béton, sans ornements et avec seulement quelques fenêtres, a été critiquée pour son manque d’originalité, son décalage avec son environnement et pour obstruer la vue sur PKiN.

Le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, a fait allusion à de tels débats cette semaine en disant : « Si vous pensez que c’est la fin de la controverse et la fin du débat sur l’art moderne, je dois vous surprendre… Quand vous venez et commencez à regarder les collections de la réalité polarisée d’aujourd’hui, c’est alors que la discussion ne fera que commencer ».

Il a également averti que certains « pourraient vouloir censurer ou modifier certaines choses », mais a déclaré qu’« il n’y a pas de place pour la censure et les interdictions à Varsovie… Au lieu de cela, il y a de la place pour une discussion et un échange d’opinions ».

Avant de trouver un siège permanent à son emplacement actuel, le musée fonctionnait à partir de lieux temporaires – depuis à Wybrzeże Kościuszkowskie, au bord de la Vistule et, avant cela, à partir de 2008 dans la rue Pańska, à proximité du PKiN.

Dans les années 1990, la première directrice du musée, Anda Rottenberg, a demandé à Frank Gehry – un architecte américain légendaire d’origine juive polonaise et responsable du musée Guggenheim de Bilbao en Espagne – de concevoir un bâtiment pour le musée.

Mais même si Gehry a accepté de le faire gratuitement, l’idée n’a pas trouvé de soutien parmi les autorités de l’époque. Un autre projet d’implantation permanente a été présenté en 2010 par l’architecte suisse Christian Kerez mais n’a pas abouti en raison d’un désaccord avec les autorités de la ville.



