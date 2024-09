Le musée d’art Joslyn à Omaha fait bien plus qu’ouvrir un nouveau bâtiment

Peinture de Dyani White Hawk (à droite) à côté de la peinture de Cecily Brown dans la galerie d’art contemporain du Joslyn Art Museum. Chad Scott

Le musée d’art Joslyn a réussi à intégrer complètement l’art amérindien dans ses galeries américaines et contemporaines plus vastes.

Les perles des plaines côtoient les peintures de Mary Cassatt et Childe Hassam dans la galerie américaine. Thomas Hart Benton et le Kiowa Six en tant que voisins. Oscar Howe (Yanktonai Dakhóta) et Grant Wood.

Les galeries contemporaines du musée d’Omaha présentent Tom Jones (Ho-Chunk) avec Mickalene Thomas et Jeffrey Gibson (Choctaw) avec Simone Leigh. Une alcôve signature a été réservée à Wendy Red Star (Apsáalooke).

Le nouveau bâtiment spectaculaire conçu par Snøhetta de Joslyn, reliant son époustouflant bâtiment Art déco d’origine de 1931 à un ajout de 1994, fera la une des journaux lors de l’ouverture du musée après une fermeture pour travaux de plus de deux ans, mais la réinstallation des œuvres d’art contenues à l’intérieur fait une plus grande déclaration encore que le magnifique nouveau palais qui l’abrite.

Les musées d’art américains ont fait des progrès en matière d’intégration de l’art autochtone dans leurs espaces d’exposition de collections permanentes depuis quelques années maintenant. C’est une évolution récente. Le Joslyn va jusqu’au bout. Pas de silos. Pas de ghettoïsation. Pas de ce ici, que voilà. Un dans le même. L’art amérindien est indiscernable de l’art américain.

« L’intégration des collections américaines autochtones et non autochtones dans une seule collection américaine était au cœur de cette installation », a déclaré Taylor Acosta, conservateur en chef du Joslyn Art Museum, à Forbes.com. « Nous voulions raconter une histoire américaine unique, bien que complexe et multiforme, et explorer 150 ans d’art et de créativité à travers les cultures et les traditions, mais aussi être honnêtes sur l’histoire de l’Empire américain et ses effets continus sur les peuples autochtones et sur l’environnement. Nous avons su très tôt dans ce processus de réinstallation qu’il était essentiel d’entrelacer ces collections historiquement séparées. »

Il est essentiel de présenter un aperçu honnête de l’art américain, en particulier ici à Omaha, une ville nommée d’après Tribu Umóⁿhoⁿ. Il est essentiel de vaincre les hiérarchies racistes, de mettre fin à l’idée que peindre sur toile est en quelque sorte plus artistique ou méritoire que peindre sur une peau de bison simplement parce que c’est sur toile, de l’art pour l’art, plutôt que fonctionnel. Il est essentiel de dénoncer l’hypocrisie et la suprématie blanche entretenues par les musées depuis plus de 100 ans, de séparer l’art américain (blanc) de l’art amérindien, de laisser entendre au public que les Amérindiens sont un autre type d’Américains, de moindre importance.

Ce serait un pas ridicule de penser que l’égalité montrée dans l’art amérindien au Joslyn inspirera une plus grande égalité montrée aux Amérindiens d’Omaha, dans tout le Nebraska ou dans tout le pays, mais c’est ce qu’un musée d’art peut faire, et si tous les musées d’art du pays suivaient, cela se produirait.

Les points forts du musée d’art Joslyn

Perles amérindiennes historiques dans la galerie d’art américaine du Joslyn Art Museum. Chad Scott

Lorsqu’ils ont réfléchi à la manière d’entremêler leurs collections auparavant séparées entre les Amérindiens et les Américains, le personnel de Joslyn s’est concentré sur les thèmes de la migration et du voyage.

« Nous avons une très belle collection de peintures impressionnistes américaines – Mary Cassatt, William Merritt Chase, Thomas Moran – et ces artistes sont partis à l’étranger à la fin du XIXe siècle – souvent en raison de leur grande richesse et de leurs privilèges – pour étudier les approches européennes de la création artistique, puis ont ramené ces approches aux États-Unis et les ont souvent appliquées à des sujets américains », explique Acosta. « Au même moment, aux États-Unis, un nouveau style d’art amérindien est apparu, que l’on a appelé le « style des Prairies ». Il est né du fait que des milliers d’Amérindiens ont été expulsés de force de leurs terres natales, se sont fusionnés et sont entrés en collision pour créer de nouvelles traditions. Cette idée selon laquelle la grande innovation et la créativité proviennent du voyage et de la migration, que ce soit en raison de grands privilèges ou des circonstances les plus horribles, et ce que cela signifierait d’observer des œuvres d’art issues de ces deux expériences en tandem, non pas comme si l’une illustrait l’autre, mais de réfléchir à ces concepts – et il existe également de brillantes connexions visuelles entre ces œuvres d’art qui ont été réalisées en même temps. »

Plus d’œuvres d’art autochtones que jamais sont exposées et présentées dans des vitrines entièrement nouvelles et à la pointe de la technologie, ce qui permet de les voir comme jamais auparavant, correctement éclairées, centrées, avec le faste et la circonstance généralement réservés aux œuvres d’art issues des traditions européennes.

Les galeries américaines sont particulièrement remarquables : une paire de robes de bison prêtées par le Musée ethnologique de Berlin, acquises par le prince allemand Maximilion zu Wied lors d’un voyage effectué dans l’intérieur de l’Amérique du Nord entre 1830 et 1832. Ils ne sont plus retournés dans cette partie du monde depuis.

Dans les galeries contemporaines, c’est Red Star Le Congrès indien (2021) qui occupe le devant de la scène.

« Wendy Red Star était une personne avec qui le musée souhaitait travailler depuis longtemps et nous l’avons invitée à Omaha pour réfléchir à quelque chose qu’elle aimerait concevoir spécifiquement pour (le Joslyn) », a déclaré Acosta. « Elle s’intéressait à l’histoire de cette région, en particulier à l’histoire de l’Exposition Trans-Mississippi, et a travaillé en étroite collaboration avec notre conservateur de l’art amérindien pour développer cette installation. »

En 1898, des citoyens de trente-cinq nations amérindiennes sont arrivés dans l’actuel North Omaha pour assister au Congrès indien.

Après sa première exposition à Omaha, le Joslyn Art Museum a acquis l’œuvre et a de nouveau collaboré avec Red Star sur la meilleure façon de réexposer l’œuvre dans ses nouvelles galeries de collection permanente d’art contemporain.

Les robes et Congrès illustrent un autre objectif qu’Acosta s’est fixé lors de la réinstallation du musée.

« Nous voulions faire une exposition où vous savez que vous êtes à Joslyn et que vous êtes à Omaha, sans essayer de faire la lumière sur le Met, mais vraiment construire quelque chose autour des collections que nous avons », a-t-elle déclaré.

Indéniablement Omaha

Agrandissement du musée d’art Joslyn à côté du bâtiment original du musée de 1931. Chad Scott

Il est presque incroyable que Craig Dykers, né en Allemagne et associé fondateur du cabinet d’architecture international Snøhetta, ait passé beaucoup de temps dans le Nebraska dans les années 1980, parcourant les routes secondaires de l’État dans une odyssée architecturale à la recherche d’un architecte d’intérieur alors inconnu. Ayant l’occasion de guider l’expansion de Joslyn, il a fait appel à ces souvenirs.

« L’une des choses qui m’a fait réfléchir, c’est ce que la plupart des gens ne considèrent pas comme un paysage, c’est-à-dire la météo », a déclaré Dykers aux médias lors d’un événement d’avant-première le 6 septembre. « La météo au Nebraska est particulière. Si vous êtes sur un plan horizontal, vous regardez les champs et vous voyez une tempête arriver. Vous savez qu’elle arrive et vous pouvez la sentir. Vous avez cette sensation de nuages ​​qui se dirigent vers vous – ces nuages ​​ne sont pas juste de petites choses gonflées, ils peuvent être extrêmes, énormes, et ils montent dans le ciel à un kilomètre et demi. Ils ont une énorme sensation de puissance et de couleur, et ressentir cela – peu de gens ont l’occasion de ressentir cela. Donc, si vous regardez le bâtiment, tous ces élans et tourbillons et formes et mouvements, qui sont très différents des formes des bâtiments précédents, donnent aux gens un aperçu de ce que c’est que d’être dans le paysage du Nebraska. »

Les deux bâtiments précédents de Joslyn, pour la beauté évanouissante de leurs extérieurs en marbre rose, sont à la fois cubiques et dépourvus de fenêtres. Ils rappellent un 20ème mentalité du siècle.

« Le problème avec les musées anciens, c’est qu’ils étaient considérés comme des congélateurs pour les œuvres d’art, des forteresses, où l’on met les objets et où ils sont protégés pour toujours, ce qui est formidable, mais cela ne fonctionne pas toujours bien avec la condition humaine », explique Dykers. « Trouver un équilibre entre ces deux mondes, c’est ce que nous avons exploré ici. »

Le nouveau pavillon Rhonda & Howard Hawks de 42 000 pieds carrés du Joslyn, conçu par le studio new-yorkais Snøhetta, est tout en courbes et en fenêtres.

« Un grand, beau et joyeux espace rempli de lumière », comme l’appelle Jack Becker, directeur exécutif et PDG du Joslyn Art Museum.

Michelle Delk, architecte paysagiste de Snøhetta, s’est également inspirée de la région pour créer les nouveaux espaces extérieurs du musée. Elle est originaire de l’Iowa, juste de l’autre côté du fleuve Missouri, en face d’Omaha.

« Le paysage des dunes de sable du Nebraska dans lequel se trouve Omaha nous a vraiment inspirés et nous souhaitions comprendre ce paysage », a déclaré Delk. « À première vue, et ce que les gens pensent souvent, c’est qu’il s’agit d’une sorte de paysage plat et monoculturel, mais quand on commence à regarder de plus près et qu’on passe du temps ici, quand on passe du temps à travers différentes saisons, on découvre que c’est incroyablement subtil. Il y a des collines ondulantes et subtiles, ces magnifiques couloirs fluviaux luxuriants et des plantes très diverses qui survivent dans ces prairies. Nous avons imaginé comment le parc du musée pourrait mieux refléter cette beauté et la subtilité ici à travers toutes les saisons. »

Delk a fait une tournée prairie locale à herbes hautes et a visité l’État pendant sa célèbre migration de la grue du Canada pour l’inspiration. La pelouse en gazon synthétique a été réduite au profit d’une palette de plantes indigènes qui faisaient autrefois de cette région le « Serengeti américain » pour son incroyable diversité végétale et animale.

Toutes les belles choses

Détail de Wendy Red Star, « Le Congrès indien » (2012) au Joslyn Art Museum Chad Scott

Le Joslyn Art Museum a dépensé plus de 100 millions de dollars pour son expansion et sa rénovation, ce qui est beaucoup pour une zone métropolitaine abritant environ 1 000 000 de personnes, ce qui le classe environ 60ème le plus important du pays. Ce montant en dollars n’est toutefois pas exceptionnel pour Omaha.

À l’été 2023, deux grands parcs riverains Un nouveau centre scientifique a ouvert ses portes en 2023, en complément du centre commercial Gene Leahy, inauguré l’été précédent. Il s’agit d’un parc linéaire en centre-ville relié aux parcs riverains. Coût total : 325 millions de dollars. Dans l’un des parcs riverains, un nouveau centre scientifique a également ouvert ses portes en 2023. Coût total : 101 millions de dollars.

Steelhouse Omaha, une salle de concert de taille moyenne située à un pâté de maisons du centre commercial Gene Leahy, a ouvert ses portes en 2023. Coût total : 104 millions de dollars. L’Omaha Performing Arts Center ouvrira également son centre Tenaska pour l’engagement artistique à côté de Steelhouse Omaha en 2026. Coût total : 108 millions de dollars.

Une nouvelle bibliothèque publique ouvrira en 2026. Coût total : 158 millions de dollars.

La ville a entrepris il y a moins d’un an un projet d’agrandissement et de rénovation de 950 millions de dollars de son aéroport, dont les débuts sont prévus en 2028.

Omaha a de l’argent. Beaucoup d’argent.

Quatre sociétés Fortune 500 ont leur siège social ici : Berkshire Hathaway, Mutual of Omaha, Union Pacific et le géant de la construction Kiewit Corporation.

Tous ces dirigeants puissants et ces employés grassement payés exigent de belles choses. De beaux parcs. De beaux musées. De belles salles de sport et de musique. Un bel aéroport. De beaux hôtels. comme l’hôtel Farnhamà côté du centre commercial Gene Leahy, à trois pâtés de maisons des parcs riverains et à moins d’un mile de Joslyn.

Le moment choisi pour cette folie des dépenses municipales est facilement lié à celui d’une autre entreprise du Fortune 500 dont le siège social se trouvait auparavant à Omaha, le géant de l’alimentation emballée Conagra Brands. Elle a décidé de quitter la ville pour Chicago en 2015, supprimant ainsi environ 1 000 emplois locaux. Conagra Brands est toujours présente à Omaha, mais pas comme avant.

« Je pense que cela a été un réveil – Dieu nous en préserve, Union Pacific s’en va », a déclaré Becker, canalisant l’opinion publique à les nouvelles choquantes« Comme toutes les autres villes du Midwest, nous réfléchissons à la manière de conserver les talents ici et de les attirer ici. »

La réponse à cette question est la qualité de vie. Des concerts, des festivals, des parcs et des musées comparables à ceux de Chicago, Denver ou Dallas. Des musées comme le Joslyn Art Museum, qui ouvrira ses portes au public le 10 septembre 2024, toujours avec entrée gratuite.