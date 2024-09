Le musée d’art Everson d’IM pei rénové par le studio MILLIØNS

un dialogue avec le musée d’art d’Everson construit en 1968 par IM Pei

Le studio d’architecture MILLIØNS, basé à Los Angeles, a réalisé un projet transformateur rénovation de l’aile Est de l’Everson Museum of Art de Syracuse, New York. L’original muséeachevé en 1968, a été conçu par l’architecte bien-aimé IM Pei et est célèbre pour son importante collection de céramiques américaines. La refonte de l’aile Est par MILLIØNS a été motivée par un engagement à élargir l’accès du public et à intégrer la collection de céramiques fonctionnelles du musée dans l’usage quotidien.

MILLIØNS a remporté un concours international en deux étapes en 2019, organisé en collaboration avec l’école d’architecture de l’université de Syracuse. Le concours s’est initialement concentré sur la conception d’un café devant abriter une collection de céramiques fonctionnelles offerte par la collectionneuse Louise Rosenfield, basée à Dallas. Cependant, le duo d’architectes Zeina Koreitem et John May de MILLIØNS a élargi le projet au-delà de sa portée initiale, en proposant une refonte complète de l’ensemble de l’aile Est du musée. Cette vision plus large a convaincu Elizabeth Dunbar, directrice du musée Rosenfield et Everson, ce qui a finalement conduit à un projet de rénovation plus vaste.



MILLIØNS rénove l’aile Est du Everson Museum of Art | photo © Iwan Baan

milliøns intègre l’art et l’architecture à Syracuse

S’inspirant de l’architecture brutaliste d’IM Pei, le design cherche à s’engager dans le jeu d’ombre et de lumière qui définit l’aile est du Everson Museum of Art à Syracuse. La position de l’aile, principalement en dessous du niveau du sol, crée des contrastes saisissants d’obscurité et de lumière, que le architectes chez MILLIØNS abordé en introduisant des matériaux réfléchissants et réfractifs. Un élément central de la conception est une série de tours de verre à deux étages qui apportent de la lumière dans l’espace tout en abritant la collection de céramiques. Ces tours à étagères ouvertes permettent aux visiteurs d’utiliser les céramiques, éliminant ainsi le fossé traditionnel entre l’art et l’interaction avec le public.

L’un des principaux objectifs conceptuels de la refonte était de dissoudre la division rigide entre les espaces publics de la galerie du musée (Front of House) et ses espaces privés opérationnels (Back of House). MILLIØNS a introduit l’idée d’un « tiers espace », un espace hybride où cohabitent les activités de stockage, d’exposition et de maintenance. Cette approche améliore la transparence et invite les visiteurs à une expérience plus immersive, leur permettant d’assister à des parties du fonctionnement du musée qui sont généralement cachées.



le projet gagnant présente un café pour la collection de céramiques du musée | image ©Iwan Baan

Équilibrer innovation et préservation

Auparavant, l’étage supérieur de l’aile Est était accessible au public, tandis que l’étage inférieur était réservé au personnel. MILLIØNS a transformé le niveau inférieur en un espace semi-public pour des événements et des expositions. De plus, la refonte comprend une nouvelle bibliothèque de recherche et des bureaux rénovés pour le personnel, créant ainsi un environnement fonctionnel et accueillant pour les visiteurs et les employés du musée.

La refonte comprend plusieurs nouveaux éléments d’affichage pour la collection de céramiques de Rosenfield, ainsi qu’une collaboration de meubles avec le designer Jonathan Olivares. Les tables communes servent également de surfaces de conservation pour exposer des céramiques, mêlant le pratique à l’artistique. À l’extérieur, d’importants efforts de restauration ont été entrepris sur la façade en béton d’origine de Pei, notamment en nettoyant et en préservant le béton teinté rose distinctif du bâtiment et en remplaçant les pavés pour qu’ils correspondent à la conception originale. MILLIØNS a également conçu de nouvelles jardinières pour la terrasse extérieure, créant ainsi un espace invitant pour les amateurs de café.



s’inspirant du Brutalisme d’IM Pei, la refonte se concentre sur la lumière et l’ombre | image ©Iwan Baan

L’approche de MILLIØNS en matière de réutilisation adaptative équilibre délicatement l’innovation et le respect de la conception originale d’IM Pei. En introduisant des éléments contemporains sans surcharger l’architecture historique du bâtiment, le studio visait à améliorer la lumière naturelle et à transformer l’aile Est, tout en respectant la vision de Pei. Leur rénovation intègre judicieusement le nouveau avec l’ancien, garantissant que l’aile Est fonctionne comme un espace moderne tout en préservant son héritage brutaliste.

Dès le départ, MILLIØNS a cherché à différencier les nouveaux éléments de conception de la structure originale. Les architectes ont introduit des matériaux réfléchissants et vibrants pour contraster avec les textures brutes et désaturées de Pei, créant une tension entre les matériaux lourds et légers. Le design adopte une approche héliocentrique, mettant en valeur la lumière naturelle grâce à une palette de couleurs et de surfaces soigneusement choisies.

La rénovation a révélé des détails inattendus dans les matériaux d’origine de Pei, tels que les granulats de béton teintés en rose utilisés dans tout le musée. Cette découverte a donné naissance à une approche plus nuancée de la couleur, que MILLIØNS a complétée par des rideaux dégradés conçus en collaboration avec l’artiste parisien Justin Morin. Ces rideaux, imprimés numériquement à Zurich, s’inspirent de la collection de céramiques elle-même, intégrant les couleurs de l’œuvre d’art dans le tissu du musée.



un « tiers espace » fusionne les galeries publiques avec les opérations muséales typiquement privées | image ©Iwan Baan



l’étage inférieur est désormais un espace semi-public pour événements et expositions | image ©Iwan Baan