Le musée d’art du Minnesota prend une longueur d’avance pour Halloween et apprend aux enfants à invoquer des démons

Octobre est généralement la période où certaines personnes aiment se plonger dans l’obscurité en célébrant Halloween et en prétendant que le diable n’existe pas. Eh bien, cette année, un musée d’art a pris une longueur d’avance en organisant une cérémonie spéciale pour apprendre aux enfants à construire des autels pour invoquer des démons.

Le Walker Art Center a invité les parents et les enfants à participer à ce que le musée a décrit comme une « séance d’invocation de démons collective et ludique ».

« Les démons ont mauvaise réputation, mais peut-être que nous ne sommes tout simplement pas très doués pour les connaître », peut-on lire sur le site Internet du musée.

La session gratuite du mois d’août, animée par l’artiste Tamar Ettun, était un événement en deux parties. Au cours de la première partie, les visiteurs ont travaillé avec Ettun pour concevoir un récipient ou un autel pour « le démon qui les connaît le mieux ». Le Messager signalé.

Après avoir construit les vaisseaux, les invités ont été invités à regarder Ettun, qui s’identifie comme elle/eux, effectuer un rituel d’invocation pour un esprit nommé Lilit.

La publicité du musée décrit Lilit ou Lilith comme un esprit inoffensif qui vous aide à « localiser » vos sentiments.

À la fin de l’événement, ils ont invité les enfants et les parents à jouer le rôle de médiateurs pour « vous aider à vous lier d’amitié avec vos ombres ».

La perspective chrétienne

La Bible avertit clairement les croyants de rester à l’écart des « ténèbres » et du royaume démoniaque. Et Jésus a dû chasser les démons des gens à plusieurs reprises.

Dans Éphésiens 5 : 11, Paul écrit : « Et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais exposez-les plutôt » (NKJV).

Jenny Weaver, une ancienne sorcière pratiquante devenue chrétienne née de nouveau, avertit les chrétiens de ne pas participer aux vacances d’Halloween.

Tout comme cet événement muséal conçu pour infester les enfants de démons, Weaver a été initiée au royaume démoniaque par un ami qui l’a convaincue que c’était inoffensif et amusant. Mais cela a ouvert la porte à un monde sombre, sinistre et très effrayant que Jenny pensait seulement exister dans les livres et les films.

« Vous sentiriez des esprits démoniaques marcher littéralement à côté de vous comme si un être humain marchait à côté de vous », a-t-elle déclaré. CNB. « Te toucher. Gratter le mur. Cela est passé de ‘Oh, ça va être vraiment amusant' », dit Jenny, « à ‘Je vais t’étouffer jusqu’à ce que tu meures. Je vais te suicider.’ ‘ Tout le temps. Constamment tourmenté.

Weaver a arrêté de pratiquer la sorcellerie et a donné sa vie à Jésus. C’est une ministre qui partage maintenant avec les gens comment la puissance de Jésus-Christ l’a libérée.

Et elle est désormais une voix auprès de la jeune génération, avertissant que Halloween n’est pas un jeu d’enfant.

***Veuillez vous inscrire Bulletins du RCN et téléchargez le Application CBN Actualités pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***

« Je ne célèbre pas Halloween pour la même raison que les satanistes ne célèbrent pas la résurrection de Jésus ! La lumière n’a pas de communion avec les ténèbres », a-t-elle posté.

Elle prévient également que l’ennemi profite de cette fête pour cibler stratégiquement les enfants.

« Si vous pouvez conquérir la jeune génération, vous pouvez conquérir le monde. Et donc ce que les parents pensent être l’affaire d’un jour n’est pas l’affaire d’un jour », Tisserand a partagé. « C’est seulement une porte ouverte qui permet aux enfants, aux adolescents et même aux adultes d’y aller. Si nous autorisons cela ne serait-ce qu’un jour, vous découvrirez un jour qu’ils autoriseront plus tard les horoscopes et les films d’horreur, la sorcellerie et la sorcellerie. Et le La prochaine chose que vous savez, c’est qu’ils ont des cristaux de guérison au lieu d’invoquer le nom de Jésus. »

Tisserand a récemment écrit sur Instagram, « C’est pour les chrétiens remplis de l’Esprit, pourquoi essayons-nous encore de prétendre que toute cette histoire d’Halloween n’est pas carrément DÉMONIQUE », a-t-elle écrit sur Instagram. « Arrêtez de dire ‘ce n’est pas si profond’ parce que c’est votre excuse pour participer à tout ce que vous voulez ! »

L’évangéliste John Ramirez connaît également une chose ou deux sur le côté obscur et envoie le même avertissement aux chrétiens.

Pendant plus de 22 ans, Ramirez a été imprégné de sorcellerie et de sorcellerie.

« Le diable m’a dit que je devais aller dans le voisinage dans le domaine spirituel afin de l’affaiblir dans le domaine naturel », a déclaré John. CNB. « Tout ce que vous tuez dans le domaine spirituel, vous pouvez le tuer dans le monde naturel. Je laisserais donc mon corps à la maison et me projetterais astralement dans différents quartiers, différentes régions, différents états et différents pays. Et tandis que je volerais dans le quartier, je le ferais. prononcer des malédictions dans le quartier, dire des choses que je voulais qu’elles arrivent dans le quartier. »

Il a poursuivi : « Parfois, j’allais dans les quartiers et je voyais ce groupe de personnes dans le monde spirituel, au coin de la rue, en train de prier, se tenant la main, la tête baissée, priant comme une tempête. Et il n’y avait aucun accomplissement dans ce quartier. Ce quartier était sanctifié et béni par la prière. On ne pouvait pas y toucher. Mais dans les autres quartiers, c’était la fête.

Ramirez sert désormais le Seigneur de toutes ses forces et aide les chrétiens à se libérer de l’esclavage de l’ennemi.

Il avertit également les croyants d’éviter de célébrer des fêtes ou des événements comme Halloween.

« C’est comme avoir une aventure d’un soir avec le diable », a-t-il décrit. « Pourquoi voudriez-vous tromper Jésus ? Vous ne voyez pas de satanistes venir à l’église un soir par an pour tromper le diable. Pas question ! »