Le musée d’art d’Orlando fait face à des difficultés financières suite au fiasco de Basquiat

L’Orlando Museum of Art (OMA), en crise depuis que le FBI a perquisitionné l’institution en juin 2022 et saisi une exposition de contrefaçons présumées de Jean-Michel Basquiat, est désormais en péril financier.

Les dépenses, y compris les poursuites judiciaires en cours contre l’ancien directeur exécutif du musée et ceux qui ont fourni les prétendus faux Basquiat, ainsi que le paiement des services d’une société de communication de crise, devraient laisser l’OMA avec un déficit de 835 000 $ pour l’exercice en cours se terminant en juin. La directrice exécutive actuelle, Cathryn Mattson, a récemment déclaré Le New York Times . Pour un musée doté d’un budget de fonctionnement annuel de 4 millions de dollars et d’une dotation de 4 millions de dollars, la situation actuelle constitue un « déficit de trésorerie important », a-t-elle déclaré.

« En un an, nous avons eu une augmentation de 25 % des dépenses non budgétisées », a déclaré Mattson lors d’un rassemblement de donateurs et d’administrateurs importants peu avant Noël. Elle a ajouté que les réserves de trésorerie de l’institution étaient « proches du niveau d’épuisement et qu’elles constituaient notre coussin ». Nous avons également épuisé nos lignes de crédit et avons des prêts ».

La collecte de fonds au milieu de la crise s’est avérée difficile. Mattson a déclaré que certains « administrateurs du musée ont intensifié leurs efforts en doublant ou en augmentant leurs contributions pour combler cette crise de liquidité ». Cependant, une récente réunion avec trois des principaux philanthropes de la région d’Orlando s’est conclue par un « résultat sans résultat » et s’est engagé à consolider les finances de l’OMA. Et tandis que certains administrateurs augmentent leurs dons, d’autres mécènes ont a cessé leur soutien. Deux mois après le raid du FBI, plusieurs administrateurs ont affirmé avoir été démis de leurs fonctions en représailles pour avoir critiqué la gestion de la crise ; les porte-parole du musée ont affirmé que les dirigeants avaient simplement imposé des limites de mandat.

Plus récemment, le Fois révèle un rapport, une ancienne membre du conseil d’administration de l’Acquisition Trust de l’OMA, Fiorella Escalon, a été licenciée après avoir lancé une pétition en ligne intitulée «Sauvez le musée d’art d’Orlando ». “La raison pour laquelle je suis devenu public, c’est que si je ne dis rien, le musée va tout simplement faire faillite”, a déclaré Escalon au Fois. “Et tout le monde dira : ‘Oh ouais, nous aurions dû faire quelque chose.’ Mais personne ne l’a fait.

Au-delà de son déficit croissant pour l’exercice en cours, le musée s’attend à dépenser 500 000 $ supplémentaires en frais juridiques pour intenter son procès contre l’ancien directeur exécutif Aaron de Groft et les créateurs des œuvres contestées de Basquiat – l’ancien commissaire-priseur Michael Barzman et un troisième accusé anonyme. —à l’essai à l’automne 2025.

Barzman, qui a admis au printemps dernier que lui et un complice avaient réalisé les œuvres avec l’intention de les faire passer pour d’authentiques Basquiats, a été condamné en août dernier à payer une amende, à effectuer des travaux d’intérêt général et à effectuer une période de probation. De Groft, qui maintient que les Basquiat sont authentiques et qu’il a été injustement licencié, contre-attaque.

Un porte-parole de l’OMA n’a pas immédiatement répondu à Le journal d’artdemande de commentaires sur la situation financière de l’institution.