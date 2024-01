Le musée d’art d’Orlando abandonne les poursuites judiciaires contre les propriétaires de faux Basquiats

Le Orlando Museum of Art a annoncé vendredi qu’il rejetait ses poursuites pour fraude et complot contre cinq copropriétaires de tableaux qui les présentaient comme les créations de la légende du monde de l’art Jean-Michel Basquiat et les prêtaient pour une exposition en 2022.

Dans un communiqué, le président du conseil d’administration du musée, Mark Elliott, a déclaré que dans un effort pour réduire ses frais juridiques, l’institution concentrerait son dossier uniquement sur son ancien directeur exécutif, Aaron De Groft, qui, selon lui, était responsable de la « sélection » des musées. les peintures, puis les « accélèrent » pour les exposer.

L’exposition 2022 des prétendus Basquiats du musée a pris fin brusquement en juin avec un raid mené par des membres de l’équipe Art Crime du Federal Bureau of Investigation, qui ont saisi les œuvres sur les murs du musée. Un commissaire-priseur de Los Angeles a admis plus tard au FBI que lui et un associé avaient eux-mêmes contrefait les tableaux, certains en seulement cinq minutes.

Dans son procès initial, déposé en août 2023, le musée, également connu sous le nom d’OMA, réclamait une somme non précisée à titre de dommages et intérêts pour fraude, complot et manquements divers aux cinq copropriétaires des fausses peintures, ainsi qu’à De Groft, qui a été licencié. par le musée en tant que directeur exécutif quelques jours seulement après le raid de juin.