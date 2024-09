Le musée d’art de Tel Aviv célèbre le 7 octobre : « Prenez le temps de visiter tranquillement, vous trouverez la lumière »

Alors que le Musée d’art de Tel Aviv célèbre près d’un an depuis le 7 octobre, lorsque sa place extérieure est devenue la Place des otages et ses galeries transformées en espaces de rassemblement pour les survivants et leurs thérapies, l’institution a ouvert plusieurs expositions examinant les réponses artistiques à la tragédie.

Trois nouvelles expositions comprennent « Tal Mazliach : décorations de guerre », « Je ne veux pas oublier » de la collection post-7 octobre de Mareva et Arthur Essebag, et des œuvres vidéo du musée mobile Zumu.

« Il y a une tension entre la façon dont nous restons une institution artistique et la façon dont nous accueillons la communauté », a déclaré Tania Coen-Uzzielli, directrice du Musée d’art de Tel Aviv, décrivant les séances hebdomadaires de yoga, d’abord en soutien puis en mémoire de l’otage assassinée Carmel Gat, les groupes d’art-thérapie et les services de Kabbalat Shabbat du vendredi après-midi pour l’une des communautés évacuées du kibboutz du Néguev. « Tout cela fait partie intégrante de notre réalité actuelle. »

L’une des réponses aux tensions et aux protestations devant les portes du musée est « Je ne veux pas oublier », organisée par Marie Shek à partir de la collection du couple français Mareva et Arthur Essebag, qui ont collectionné plus de 100 œuvres d’artistes israéliens après le 7 octobre, en réponse à l’antisémitisme et aux négations qui ont suivi le massacre et les atrocités du Hamas.

« Il faudra des générations pour s’en remettre et collectionner des œuvres d’art est un moyen de se souvenir de ce qui s’est passé », a déclaré Arthur Essebag, le présentateur et producteur de nouvelles français qui s’est exprimé au musée dimanche et qui publie régulièrement des articles sur Israël et le 7 octobre sur les réseaux sociaux, notamment en créant une publicité sur l’antisémitisme qui a été largement diffusée en juin.

L’exposition Essebag comprend des œuvres de 25 artistes israéliens, toutes issues de la collection du couple, dont la plupart ont été créées par les artistes participants en réponse au 7 octobre. Les Essebag ont demandé à chaque artiste de choisir une œuvre pour eux, plutôt que de choisir eux-mêmes.

Il y a « Citrons en temps de guerre », la photographie d’Osnat Ben Dov d’un sac de citrons, prise environ deux semaines après le 7 octobre.

Les œuvres de Ben Dov ont été présentées dans une exposition à la galerie du kibboutz Be’eri lorsque la galerie a été incendiée par des terroristes du Hamas le 7 octobre. Elle a accueilli la conservatrice de la galerie Sophie Berzon Mackie et sa famille dans les premières semaines après leur évacuation de leur maison du kibboutz Be’eri.

Cette gravure montre un sac de citrons en train de moisir, oubliés lors de ces premiers jours terrifiants, a déclaré Ben Dov, qui considère les fruits comme des survivants.

« Lemons in Wartime » d’Osnat Ben Dov, dans le cadre de l’exposition « I Don’t Want to Forget » au Musée d’art de Tel Aviv, qui ouvrira ses portes en septembre 2024 (Jessica Steinberg/Times of Israel)

« Post 7 » de Shai Azoulay est une œuvre à l’huile sur toile représentant de minuscules empreintes de pouce courant sur une vaste étendue de désert, rappelant les victimes de la rave du désert Supernova, ainsi que ses survivants.

« After the Party #5 » de Tsibi Geva est sombre, une représentation grise et noire des atrocités commises par les terroristes du Hamas ce jour-là, tout comme « A Mournful Chorus » de Lihi Turjeman, qui représente des oiseaux posés sur un fil téléphonique, tandis que la statue de Sigalit Landau se trouve sur un piédestal, une figure assise parmi les crânes de ses proches.

« Tout cela est un peu sombre », a déclaré Essebag, en désignant de la main les œuvres d’art accrochées dans la galerie, « c’est un endroit qui murmure. Mais si vous prenez le temps de le visiter en silence, vous trouverez la lumière. »

Huile sur toile « I Don’t Want to Forget You » de Nir Hod, 2023, dans l’exposition « I Don’t Want to Forget » au Musée d’art de Tel Aviv, ouverture en septembre 2024 (Studio photo Nir Hod New York)

Essebag travaille également sur un livre sur l’exposition et prévoit de l’exposer dans des musées du monde entier, afin de révéler les réactions et les histoires du 7 octobre.

Il expose également les autres œuvres de sa collection du 7 octobre dans un entrepôt de Jaffa, espérant que la jeune génération verra également ses œuvres.

Le musée ouvre également le 19 septembre « Tal Mazliach : Décorations de guerre », un regard très personnel de l’artiste sur ce qui lui est arrivé le 7 octobre, alors qu’elle se cachait sous une couverture dans sa chambre fermée du kibboutz Kfar Aza, qui lui sert également d’atelier.

Mazliach, qui est née et a grandi au kibboutz et y vit toujours, a passé 20 heures dans sa chambre fermée, jusqu’à ce qu’elle soit sauvée par des membres de l’unité Shaldag de Tsahal.

Les petites toiles carrées, toutes ornées des peintures acryliques colorées et encombrées familières de Mazliach, racontent ce qui lui est arrivé ce jour-là, avec des images de soldats, d’armes à feu et de bandeaux du Hamas, de mots et de phrases répétés comme une sorte de mantra.

Extrait de « Tal Mazliach : War Decorations », dont l’ouverture aura lieu le 19 septembre 2023 au Musée d’art de Tel Aviv (Jessica Steinberg/Times of Israel)

Ils font également référence aux semaines qui ont suivi le 7 octobre, lorsque Mazliach est allée vivre chez son frère qui vit dans un moshav près de la Cisjordanie.

« C’est très spécifique et personnel, c’est ce qu’elle a vécu ce Shabbat », a déclaré Amit Shemma, qui a organisé l’exposition.

À côté de l’exposition Essebag se trouve la galerie du musée qui accueille l’exposition du musée mobile Zumu, « ’73-’23 : Salon vidéo entre deux guerres », une anthologie de 50 œuvres vidéo créées pendant et entre la guerre du Kippour de 1973 et l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, mettant en lumière les problèmes qui ont surgi et existent, alors et maintenant.

Les visiteurs sont invités à s’asseoir sur l’un des trois canapés et à passer du temps à regarder des images sur les vétérans, le syndrome de stress post-traumatique et les sujets et problèmes spécifiques qui relient les deux catastrophes israéliennes. Le musée accueillera également des conférences sur l’exposition Zumu tout au long du mois.