Le musée d’art Anderson accueillera un deuxième événement mystère | Divertissement de vie MAD

ANDERSON — «J’ai ressenti une présence», a écrit Skippy, ancien agent de sécurité du Anderson Museum of Art, dans sa lettre de démission.

Cette présence n’était que la pointe de l’iceberg. La technologie a été altérée et des voix étranges ont parlé à travers les murs du musée.

Qui hante le musée ? Que veulent-ils? et comment les arrêter ?

Le personnel et le public découvriront les réponses à ces questions lors de Mystery at the Museum II, jusqu’au 17 février au Anderson Museum of Art.

Le public parcourra le musée à la recherche d’indices avec l’aide des membres du personnel et d’un enquêteur paranormal.

Les enquêteurs comprennent Debbie Dunham, JB Shelton et Patty Lovins. Ces enquêteurs paranormaux, comme les vrais, avaient besoin de formation.

Plusieurs enquêteurs paranormaux se sont réunis à l’AMOA pour une séance de formation et une répétition générale.

Les enquêteurs et leurs invités ont fait appel à leurs sens pour résoudre des énigmes dans l’espoir de trouver des indices. Cependant, cela n’a pas été une tâche facile.

Mardi soir, quelques inspecteurs ont demandé que les énigmes soient simplifiées pour donner aux gens plus de chances de les résoudre dans les délais impartis.

Des révisions pourraient être apportées, selon Mandee Spano, directeur exécutif du Anderson Museum of Art.

“Ce n’est pas amusant si personne ne quitte la pièce avec le sentiment d’avoir résolu l’énigme”, a-t-elle déclaré.

Lovins, coordinateur des services aux membres de la Chambre de commerce du comté de Madison, est ravi de voir les invités travailler ensemble pour résoudre le mystère.

Lovins sera une enquêteuse paranormale aux côtés de Rachel McCracken le 16 février. Ce sera sa première fois en tant qu’inspecteur, mais pas en tant que participante.

« J’aime le fait que nous ayons pu voir toutes les zones du musée sous un jour différent », a-t-elle déclaré, se souvenant de l’événement de l’année dernière. «Nous venons de passer un très bon moment.»

Résoudre un mystère n’est pas le seul objectif. L’événement de 12 nuits est également une collecte de fonds pour le musée.

Le musée, jeudi, a récolté plus de la moitié de son objectif de 17 000 $ grâce aux parrainages et à la vente de billets, selon Spano.

L’argent financera les opérations quotidiennes du musée et contribuera à maintenir les prix d’entrée constants.

«Nous offrons l’entrée gratuite aux étudiants toute l’année», a expliqué Spano. “Cela permet de ne pas avoir à facturer l’entrée au musée à un étudiant.”