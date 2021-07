Le musée Chinatown de New York rouvre avec une exposition sur le racisme anti-asiatique

Un musée de la ville de New York dédié à la narration de l’histoire sino-américaine a marqué sa réouverture au public mercredi, avec une exposition sur les Américains d’origine asiatique et le racisme qu’il a organisée en partie grâce aux soumissions recueillies pendant la pandémie et à une vague d’incidents de préjugés anti-asiatiques à travers le pays . L’ouverture était attendue depuis longtemps pour le Museum of Chinese in America, non seulement à cause de la fermeture pandémique de plus d’un an, mais à cause d’un incendie qui a ravagé l’espace où se trouvait sa collection en janvier 2020. Heureusement, la plupart des la collection a été récupérée.

Avec le recul, il y avait une question de « comment allions-nous survivre, mais nous avons continué à pivoter », a déclaré Nancy Yao Maasbach, présidente du musée.

Cela comprenait de nombreuses programmations virtuelles, y compris l’appel à candidatures qui faisait partie de « Réponses : voix américaines d’origine asiatique résistant aux marées de racisme », ouvert au public jeudi.

Dans l’exposition, les murs extérieurs sont une sorte d’histoire courante, une chronologie présentant le racisme et le sectarisme qui se sont tournés vers les Asiatiques et les Américains d’origine asiatique tout au long de leurs générations aux États-Unis.

Ils abordent le traitement réservé aux premières communautés d’immigrants asiatiques, la longue histoire des stéréotypes qui les relient à la maladie, ainsi que des problèmes plus récents tels que le traitement réservé aux communautés du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud à la suite des attentats du 11 septembre.

Le parti pris anti-asiatique de la pandémie est exposé, avec une chronologie comprenant de hauts responsables gouvernementaux utilisant des insultes anti-asiatiques comme noms pour le coronavirus et accusant la Chine de son existence.

Il existe également une liste de diverses attaques qui ont fait des victimes asiatiques, comme les fusillades dans des entreprises de spa en Géorgie en mars, où six femmes d’origine asiatique figuraient parmi les huit personnes tuées.

Au centre de l’exposition se trouvent des objets collectés par le musée montrant comment les Américains d’origine asiatique ont tenté de lutter contre les préjugés au cours de la dernière année, comme la série d’images du photographe Mike Keo d’Américains d’origine asiatique partageant leur identité avec le hashtag #IAMNOTAVIRUS.

Une autre pièce est une collection de sifflets jaunes, que les visiteurs sont encouragés à prendre. Le Dr Agnes Hsu-Tang et Oscar Tang ont fondé le Yellow Whistle Project cette année, offrant les articles comme mesure de sécurité au cas où de l’aide serait nécessaire et les rendant jaunes en référence à la façon dont la couleur a été militarisée comme une insulte xénophobe contre les Américains d’origine asiatique. .

Il était important d’inclure à la fois l’histoire et le matériel lié à la pandémie, a déclaré Herb Tam, conservateur et directeur des expositions du musée.

« Nous avions l’impression que même si les soumissions depuis avril 2020 étaient vraiment merveilleuses … cela n’aurait pas été suffisant », a-t-il déclaré, et ils voulaient que l’exposition « sensibilise les gens au fait que ce n’est pas nouveau, la façon dont les Asiatiques ont été fait pour se sentir étranger, ou la façon dont nous avons été les boucs émissaires d’une maladie. »

L’ouverture ne s’est pas faite sans controverse. Deux artistes qui devaient présenter leurs images de Chinatown à Oakland, en Californie, ont retiré leurs photos ces derniers jours, à la suite d’une action similaire d’autres artistes dans une exposition que le musée était censé avoir organisée l’année dernière.

Les artistes, Colin Chin et Nicholas Liem, ont retiré leur travail suite à une controverse concernant un projet municipal contesté visant à implanter une nouvelle prison à Chinatown. En parlant du projet global, la ville a déclaré que le MOCA obtiendrait 35 millions de dollars pour ses besoins en capital, ce que les critiques du plan de prison ont utilisé pour condamner le musée.

Le musée a affirmé catégoriquement qu’il ne soutenait pas la prison, et Yao Massbach a déclaré qu’il demandait à la ville des fonds d’investissement depuis plusieurs années avant la controverse.

Liem, s’adressant à l’Associated Press de Séoul, en Corée du Sud, n’était pas convaincu. « Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre quelque chose tout en en bénéficiant financièrement », a-t-il déclaré.

Lors de la conférence de presse pour la nouvelle exposition mercredi, les manifestants pouvaient clairement être entendus de la rue à l’extérieur, parfois juste à côté des fenêtres transparentes à l’avant du bâtiment.

Tam a qualifié le retrait des artistes de « décourageant » et la controverse était alimentée par des « dénaturations ».

