L’International Slavery Museum de Grande-Bretagne est confronté à une réaction violente à propos d’une exposition «déshumanisante» sur la traite des êtres humains dans l’industrie du porno, qui présente l’image d’une femme nue avec du ruban adhésif sur la bouche et des commentaires abusifs collés sur son corps.

Le musée de Liverpool, dans le nord de l’Angleterre, a été critiqué pour son partenariat avec un groupe de pression basé aux États-Unis, Exodus Cry, qui cherche à arrêter la pornographie et à arrêter le commerce du sexe et a été critiqué pour avoir stigmatisé les travailleuses du sexe.

Un tweet du musée annonçant l’exposition cette semaine a attiré des dizaines de réponses critiques, y compris de la part d’activistes et d’universitaires anti-trafic qui ont déclaré que les œuvres étaient du « porno traumatisant » et « dommageable, sensationnaliste et déshumanisant ».

«C’est tellement problématique à bien des niveaux», a déclaré Inga Thiemann, professeur de droit à l’Université d’Exeter qui enseigne sur l’esclavage moderne et la traite des êtres humains.

« Exodus Cry est fondamentaliste et les » œuvres d’art « sont des exemples de campagnes anti-trafic stéréotypées, hyper-scandalisées et simplifiées à l’extrême », a-t-elle déclaré dans un tweet.

Le groupe n’a pas répondu à la demande de commentaires avant la date limite, mais a déclaré dans un communiqué cette semaine qu’il s’était dit « honoré par le partenariat » avec le musée de l’esclavage, qui a ouvert ses portes en 2007 et se concentre sur la traite transatlantique des esclaves.

« Ensemble, nous continuerons à faire campagne et à élever nos voix en première ligne, pour les survivants de l’exploitation sexuelle », a déclaré Helen Taylor, directrice d’intervention de l’organisation.

Les images sensationnalisées utilisées pour sensibiliser à l’esclavage moderne peuvent faire plus de mal que de bien parce qu’elles dénaturent le problème et risquent également de retraumatiser les survivants, selon une étude réalisée en 2019 par le Rights Lab de l’Université de Nottingham. [L8N2895GT]

PORNHUB

Exodus Cry a fait la une des journaux ce mois-ci à la suite d’une chronique du New York Times selon laquelle Pornhub, l’un des plus grands sites Web pornographiques au monde, incluait des vidéos d’abus d’enfants, ce qui a conduit Mastercard et Visa à arrêter les paiements sur le site.

Pornhub a répondu en extrayant le contenu téléchargé par des utilisateurs non vérifiés et dans un communiqué, Exodus Cry le ciblait comme un site de contenu pour adultes, comparant le groupe de pression à des forces qui diabolisent l’éducation sexuelle et les droits LGBT +.

« Exodus Cry prétend parler au nom des » sans voix « , et pourtant il refuse d’écouter les travailleuses du sexe et les victimes de la traite qui … relient la traite à leurs expériences des lois sur l’immigration et des inégalités », a déclaré Julia Laite de Birkbeck, Université de Londres.

« Au lieu de cela, Exodus Cry … choisit de voir l’immoralité sexuelle comme la principale source de trafic, dépeint les victimes comme impuissantes, silencieuses et passives, et plaide pour des approches plus carcérales », a ajouté Laite, un historien du genre, du travail du sexe et de la migration.

Le Musée international de l’esclavage a déclaré que l’exposition – qui fait partie de la campagne Traffickinghub d’Exodus Cry pour fermer Pornhub – était censée enregistrer « à quoi peuvent ressembler les efforts abolitionnistes aujourd’hui ».

« L’esclavage moderne est monnaie courante et Traffickinghub est une campagne qui comprend des témoignages de survivants ainsi que des œuvres d’art produites par le public, ce qui démontre leur réaction émotionnelle à la campagne », a déclaré un porte-parole à la Fondation Thomson Reuters.

Environ 4,8 millions de personnes dans le monde sont victimes de trafic sexuel, selon une estimation de 2017 des Nations Unies.