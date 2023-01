Le musée arménien rouvre dans la vieille ville de Jérusalem

Commentez cette histoire Commenter

JERUSALEM – Cent ans après avoir accueilli des dizaines d’enfants dont les parents ont été tués lors du génocide arménien, un orphelinat du XIXe siècle dans le quartier arménien de Jérusalem a rouvert ses portes en tant que musée documentant l’histoire riche, bien que douloureuse, de la communauté. Le musée Mardigian présente la culture arménienne et raconte le lien séculaire de la communauté avec la ville sainte. En même temps, c’est un mémorial pour environ 1,5 million d’Arméniens tués par les Turcs ottomans autour de la Première Guerre mondiale, dans ce que de nombreux chercheurs considèrent comme le premier génocide du XXe siècle.

La Turquie nie que les morts aient constitué un génocide, affirmant que le bilan a été gonflé et que les personnes tuées ont été victimes de la guerre civile et des troubles.

Le directeur Tzoghig Karakashian a déclaré que le musée est censé servir de “passeport permettant aux gens de connaître les Arméniens” et de comprendre leur part de l’histoire de Jérusalem.

Le musée a rouvert fin 2022 après un projet de rénovation de plus de cinq ans. Avant cela, le bâtiment – à l’origine une maison d’hôtes de pèlerins construite dans les années 1850 – servait de monastère, d’orphelinat pour les enfants qui ont survécu au génocide, de séminaire et finalement de petit musée et de bibliothèque.

Jérusalem abrite une communauté d’environ 6 000 Arméniens, dont beaucoup sont des descendants de personnes qui ont fui le génocide. Beaucoup habitent l’un des quartiers principaux de la vieille ville historique, un complexe pour la plupart fermé attenant à la cathédrale arménienne Saint-Jacques du XIIe siècle.

Mais le lien des Arméniens avec la ville sainte remonte à des siècles, des moines et des pèlerins de la fin de l’Empire romain aux reines arméniennes de la Jérusalem des Croisés.

La pièce maîtresse du musée, remplissant la cour ensoleillée, est une mosaïque exquise du 5ème ou 6ème siècle ornée d’oiseaux exotiques et de vignes découverte en 1894 sur le terrain d’un ancien complexe de monastère arménien. Il porte une inscription en arménien dédiée au « mémorial et au salut de tous les Arméniens dont le Seigneur connaît les noms ».

Pendant des décennies, la mosaïque est restée dans un petit musée près de la porte de Damas de la vieille ville. En 2019, l’Autorité israélienne des antiquités et le Patriarcat arménien ont entrepris la tâche laborieuse d’enlever le sol en mosaïque et de le transporter à travers la ville jusqu’au musée récemment rénové.

Des croix de pierre minutieusement sculptées connues sous le nom de “khachkars” aux tuiles peintes emblématiques et aux vêtements sacerdotaux, le musée présente l’art matériel arménien, tout en excellant dans la narration de l’histoire arménienne de la survie. Tandis que Jérusalem changeait de mains au fur et à mesure que les empires montaient et tombaient, les Arméniens sont restés.