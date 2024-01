Le Musée américain d’histoire naturelle fermera les expositions amérindiennes pour se conformer aux nouvelles réglementations fédérales – ProPublica

ProPublica est une rédaction à but non lucratif qui enquête sur les abus de pouvoir. Inscrivez-vous pour recevoir nos plus grandes histoires dès leur publication.

Le Musée américain d’histoire naturelle, l’un des plus grands musées du pays dont le prestige a été bâti en partie sur les fouilles de tombes amérindiennes, ferme certaines de ses expositions de longue date présentant des matériaux culturels susceptibles d’être restitués aux nations tribales.

Cette décision intervient alors que le musée de la ville de New York et bien d’autres, dont le Musée Field d’Histoire Naturelle à Chicago, consulter les tribus et évaluer leur conformité aux nouvelles réglementations fédérales destinées à accélérer le processus de restitution des restes ancestraux et des objets sacrés en vertu du Native American Graves Protection and Rapatriation Act. ProPublica a publié l’année dernière une série d’articles intitulée « The Rapatriation Project », sur les échecs des musées à se conformer à la loi au cours des trois dernières décennies.

Sean Decatur, président du Musée américain d’histoire naturelle, a déclaré vendredi au personnel dans une lettre que les « Eastern Woodlands et Great Plains Halls » seraient fermés au public à partir de samedi. La lettre, fournie à ProPublica, a été rapporté pour la première fois par le New York Times. Les deux salles d’exposition, qui contiennent de nombreux objets provenant de tribus du Montana, des Dakotas, du Wisconsin et d’autres États, sont « gravement obsolètes », a déclaré Decatur.

« Même si les mesures que nous prenons cette semaine peuvent sembler soudaines, elles reflètent une urgence croissante de la part de tous les musées de changer leurs relations et leur représentation avec les cultures autochtones », a écrit Decatur au personnel. « Les salles que nous fermons sont les vestiges d’une époque où les musées comme le nôtre ne respectaient pas les valeurs, les perspectives et même l’humanité partagée des peuples autochtones. »

Ce mois-ci, le Musée de terrain a également annoncé qu’il couvrirait plusieurs expositions d’objets tribaux, comme rapporté par Native News Online. Dans un rapport, le Field Museum a déclaré il s’engage non seulement à se conformer à la NAGPRA, mais également à consulter et à collaborer avec les communautés affiliées dont le patrimoine est représenté dans nos galeries.

Les rapports de ProPublica basés sur des données fédérales montrent qu’au moins 160 tribus pourraient être éligibles pour réclamer des restes ancestraux, des objets funéraires et d’autres objets sacrés du Musée américain d’histoire naturelle ; pour le Field Museum, au moins 134 personnes peuvent faire une demande de rapatriement.

Les nouvelles réglementations fédérales, entrées en vigueur ce mois-ci, interdisent l’affichage d’articles soumis à la NAGPRA sans le consentement tribal et interdisent toute recherche effectuée sans le consentement tribal. En outre, la réglementation a comblé une lacune qui permettait à des musées comme le Musée américain d’histoire naturelle de conserver les restes ancestraux et les objets funéraires en prétendant qu’ils sont « culturellement non identifiables » – ce qui signifie, à leur avis, qu’ils ne peuvent pas être connectés aux communautés autochtones actuelles sur la base des preuves disponibles – et ne pourraient donc pas être facilement restitués aux tribus.

Les musées devront déterminer, en consultation avec les tribus, quelle communauté peut légitimement revendiquer des restes humains ou des objets de leurs collections. Si un musée estime qu’il ne peut toujours pas prendre de décision, il devra expliquer pourquoi dans un avis déposé au Federal Register, Melanie O’Brien, responsable du programme national NAGPRA, un bureau du service des parcs nationaux du ministère de l’Intérieur, avait précédemment a déclaré à ProPublica.

Bien que le Musée américain d’histoire naturelle ait interdit la recherche destructrice sur les restes humains en 2020, ProPublica a rapporté l’année dernière que de longs retards de rapatriement avant cela ont finalement conduit à davantage de financement fédéral pour permettre aux scientifiques de rechercher les collections du musée. ProPublica a également rapporté que le musée n’avait pas encore restitué les jouets d’enfants récupérés sur le site du massacre de Wounded Knee, dans le Dakota du Sud.

Bien avant l’adoption de la NAGPRA en 1990, les nations tribales ont fait pression pour le retour de leurs ancêtres et des objets sacrés détenus par les musées et institutions les plus prestigieux d’Amérique.

ProPublica a enquêté sur des musées influents qui ont retardé le retour des restes humains et des objets sacrés aux tribus. Le Peabody Museum de Harvard a passé des années à exploiter les failles de la NAGPRA pour empêcher le rapatriement vers le peuple Wabanaki. Le Metropolitan Museum of Art a exposé des objets culturels de provenance douteuse. Et le musée de l’État de l’Illinois a exposé pendant des décennies les tombes ouvertes de plus de 230 peuples autochtones. Le musée a fermé l’exposition au début des années 1990 et, au cours des deux dernières années, a retiré les objets funéraires de l’exposition. Une nouvelle loi de l’Illinois, adoptée l’année dernière, interdit aux musées de tirer profit de l’exposition de restes humains et d’objets funéraires.

Même avant les nouvelles réglementations fédérales, certains signes montraient que la pression s’accentuait sur les musées pour qu’ils aillent plus vite. En 2023, en partie grâce à l’attention de ProPublica et à la pression tribale, plus de dépouilles ancestrales ont été restituées qu’à tout autre moment depuis l’adoption de la loi en 1990.

Les dépouilles de milliers d’Amérindiens ont été restituées aux tribus cette année

Mais de nombreux restes humains et objets sacrés résident encore dans leurs collections.

ProPublica a rapporté en décembre que les musées détiennent encore au moins 97 000 ancêtres. Et parmi les plus de 600 institutions et agences fédérales qui doivent se conformer à la NAGPRA, environ 180 musées ont signalé qu’ils n’avaient pas encore rapatrié leurs ancêtres ou leurs biens.

Les données fédérales montrent que le Musée américain d’histoire naturelle a mis à disposition pour le retour 47 % des plus de 3 500 restes amérindiens qu’il a signalés au gouvernement fédéral. Elle contrôle toujours au moins 1 800 ancêtres et plus de 4 060 objets funéraires enterrés avec ces individus.