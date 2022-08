Le musée accueillera l’événement LEGO Bricks and Bluejackets – Shaw Local

GRANDS LACS – Rejoignez le National Museum of the American Sailor de 13 h à 16 h le 27 août pour le quatrième événement annuel Bricks and Bluejackets où les enfants de tous âges peuvent construire des navires, des véhicules inspirés de la Marine et plus encore.

Construisez un navire de la Marine à l’aide des kits du musée. Les kits de construction sont proposés en niveaux facile, moyen, difficile et expert pour les constructeurs de tous niveaux.

Les marins seront sur place pour partager des histoires sur chacun des navires.

Les enfants peuvent utiliser les LEGO du musée pour créer leur propre design inspiré de la Marine.

L’événement est gratuit, mais l’inscription est obligatoire. Pour en savoir plus et vous inscrire à l’événement, visitez www.history.navy.mil/nmas.

À travers ses collections, ses expositions et sa programmation éducative, le National Museum of the American Sailor célèbre et aide les gens à découvrir l’héritage du marin enrôlé de la marine américaine.

Le musée est situé au 2531 Sheridan Road à Naval Station Great Lakes dans les Grands Lacs. Le musée est ouvert de 9h à 17h du lundi au samedi. Il est fermé les jours fériés fédéraux. L’entrée est gratuite.

Pour plus d’informations, visitez www.history.navy.mil/nmas.