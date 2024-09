Le musc ambrette chimique pourrait-il provoquer une puberté précoce ?

Photo : Ryan McVay/Getty Images

Le nombre de filles aux États-Unis qui obtiennent leurs règles avant L’âge de 9 ans a plus que triplé depuis les années 1950. Bien que les scientifiques aient du mal à identifier les raisons exactes de cette augmentation – une tendance particulièrement courante chez les filles de couleur et ceux issus de milieux à faibles revenus — de nouvelles recherches suggèrent qu’un composé chimique présent dans les produits parfumés courants, des détergents et savons aux cosmétiques, parfums et assainisseurs d’air, pourrait jouer un rôle dans le déclenchement d’une maturation précoce.

L’étude, qui a été publiée cette semaine dans la revue Endocrinologie, est la première à explorer la manière dont les produits chimiques environnementaux peuvent affecter le cerveau, pouvant conduire à une puberté précoce. Des chercheurs ont étudié 10 000 composés différents présents dans des produits pharmaceutiques autorisés avant de découvrir plusieurs produits chimiques qui imitent, déraillent et même bloquent les hormones du système endocrinien du corps. L’un de ces produits chimiques est le musc ambrette, un parfum synthétique présent dans une grande variété de produits de soins personnels parfumés auxquels les enfants sont souvent exposés. Selon l’étude, le musc ambrette pourrait potentiellement se fixer sur un récepteur lié à la puberté dans l’hypothalamus du cerveau et déclencher la libération de GnRH, une hormone impliquée dans la production de progestérone, d’œstrogène et de testostérone.

Bien que des facteurs comme la génétique, le poids et les facteurs de stress socioéconomiques jouent également un rôle dans la puberté précoce, la Dre Natalie Shaw, endocrinologue pédiatrique et l’une des principales auteures de l’étude, souligne l’importance des facteurs environnementaux. « Dans ma pratique, ce ne sont pas seulement les personnes en surpoids ou obèses qui connaissent une puberté précoce », a déclaré la Dre Shaw. Actualités NBCet le changement soudain de l’âge moyen des premières règles « à 100 % » suggère que des facteurs environnementaux sont à blâmer.

La puberté précoce a été associée à un risque accru de problèmes de santé plus tard dans la vie, notamment le diabète, les maladies cardiaques et cancers du sein et de l’endomètreLe musc ambrette est fréquemment utilisé dans les produits de soins personnels et a également été détecté dans les eaux usées et dans les organismes des poissons d’eau douce. Le Dr Shaw a déclaré Endocrinologie que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats. En attendant, et par mesure de précaution, elle suggère aux parents d’éviter les produits contenant de l’ambrette musquée.

