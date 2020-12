Grimsby Docks, une ancienne maison de UK Fishing. Lobster Man Darren Kenyon de Fastline Shellfish, dirige deux bateaux sur les quais de Grimsby. Grimsby 10 décembre 2020 – David Rose pour le télégraphe

Toute une vie sur les quais de Grimsby a appris au pêcheur Darren Kenyon que rien ne dure éternellement. Lorsqu’il a commencé ici il y a 40 ans à l’âge de 13 ans, des centaines d’équipages de chalutiers se sont bousculés pour l’espace.

À présent, regardant de l’autre côté de l’eau, il estime qu’il ne reste plus que 10 navires de ce qui était autrefois l’une des meilleures flottes de pêche au monde. Et en raison des quotas de l’UE qui étranglent leur commerce, ces jours-ci, ils pêchent tous les crustacés.

Il y a un an aujourd’hui, Kenyon – comme tant d’autres à Grimsby et de l’autre côté du soi-disant mur rouge – a voté pour les conservateurs pour la première fois en raison de la promesse de Boris de « faire le Brexit ». Dans les derniers jours de la campagne électorale, M. Johnson est venu au port de Grimsby, enfilant une blouse blanche au marché aux poissons et agitant une morue devant les caméras.

Maintenant que le gouvernement reste bloqué dans les dernières étapes des négociations avec l’Union européenne, le poisson étant l’un des principaux domaines en suspens, Kenyon exhorte le Premier ministre à ne pas sacrifier Grimsby à la poursuite d’un accord commercial.

«Si nous n’obtenons plus de poisson, Boris perdra chaque vote à Grimsby», dit-il.

Un siège travailliste fidèle depuis les années 1930, les conservateurs ont atteint une majorité de 7300 ici sous la candidature locale et la fille d’un policier, Lia Nici. Les électeurs ici disent qu’ils ont été influencés par trois choses: le Brexit, le programme promis de «nivellement» pour lutter contre le sous-investissement chronique dans les régions, et un sentiment mieux résumé comme ABC – Anyone But Corbyn.

Concernant le Brexit, la députée Lia Nici, âgée de 51 ans, est optimiste quant à la perspective imminente de ne pas conclure d’accord et beaucoup de ses électeurs sont d’accord. La menace d’une augmentation des tarifs, d’une livre qui coule et des restrictions de voyage européennes sont éclipsées par la perspective enivrante de s’en aller.

Comme le dit Kenyon en examinant les couchettes vides autrefois occupées par les chalutiers de pêche: «Lorsque vous êtes sur le cul, la seule façon de monter est de monter.

Ce n’est pas seulement un pêcheur de Grimsby qui préconise une politique de non-accord. Un soir de cette semaine à Wakefield (un autre siège travailliste pour devenir conservateur l’année dernière), je suis tombé sur deux femmes professionnelles d’une cinquantaine d’années en train de boire du café à emporter à l’ombre d’un arbre de Noël installé en ville.

Sarah Jane, 53 ans, (qui préfère ne pas donner son vrai nom) est une responsable du NHS travaillant dans le groupe de mise en service clinique local. Elle a voté conservateur en décembre dernier, mais se décrit comme une «électrice flottante».

Elle est en colère contre HS2 mais satisfaite de l’investissement du gouvernement dans le NHS et de la gestion de la pandémie dans son ensemble. Quant au Brexit, dit-elle, «je suis heureuse de partir sur les règles de l’Organisation mondiale du commerce». Si cela fonctionne pour d’autres pays, souligne-t-elle, alors pourquoi pas nous?

Dehenna Davison, élue l’année dernière comme députée de l’évêque Auckland – le premier conservateur à occuper le siège depuis sa création en 1885 – détecte un durcissement similaire des attitudes. Davison raconte une bousculade à laquelle elle a participé lors de la course aux élections à la mairie de Bishop Auckland où elle a reçu une ovation debout après avoir suggéré que la Grande-Bretagne pourrait prospérer après son départ sans accord.

«Même si nous partons sans accord, mes électeurs savent que leur volonté de quitter l’UE a été écoutée», dit-elle.

Malgré leur relative inexpérience, les nouveaux députés du Mur rouge ont également formé un formidable bloc parlementaire et, ces derniers mois, se sont montrés disposés à voter contre le gouvernement.

Dehenna Davison a voté contre les projets de couvre-feu de 22 heures et la députée de Grimsby Lia Nici (ci-dessous) s’est abstenue sur la récente motion de l’opposition visant à prolonger la gratuité des repas scolaires en raison d’une réunion préétablie dans sa circonscription. Dans un entretien ultérieur avec le Grimsby Telegraph, elle a indiqué qu’elle aurait voté en faveur de la motion et contre le gouvernement.

Lia Nici – David Rose

Il y a également eu une rébellion importante parmi les députés du Mur rouge contre l’imposition récente du nouveau système à plusieurs niveaux.

Mis à part le Brexit, les conservateurs savent que pour consolider leur nouvelle base de pouvoir de la muraille rouge, ils doivent démontrer des progrès tangibles dans les zones dites « laissées pour compte », en créant des emplois, en améliorant les infrastructures et en régénérant les rues commerçantes détruites par les magasins vides.

À Grimsby, Lia Nici évoque 25 millions de livres sterling qui ont déjà été obtenus du gouvernement central pour améliorer le centre-ville et espère obtenir 25 millions de livres supplémentaires d’ici la fin de l’année.

On s’attend également à ce que l’industrie éolienne offshore en plein essor de Grande-Bretagne puisse déclencher une révolution verte à Grimsby. Le Premier ministre a fait de l’investissement dans l’éolien offshore une pièce maîtresse de sa révolution industrielle verte de 12 milliards de livres sterling dévoilée en octobre, et Grimsby est bien placé pour en profiter.

Katharine York, présidente du Grimsby Renewables Partnership, affirme que depuis la construction des premiers parcs éoliens ici en 2007, l’industrie s’est développée pour soutenir environ 1000 emplois qualifiés et bien rémunérés à Grimsby et dans les environs et que la richesse commence lentement à se répandre. la ville.

Kurt Christensen, 68 ans, est un ancien commissaire-priseur de poissons qui défend depuis longtemps le potentiel de l’éolien offshore à Grimsby. Jusqu’à présent, il est satisfait des progrès et de la position ferme du gouvernement dans les négociations sur le Brexit. Lui aussi serait heureux sans accord. «Si je devais retenir quoi que ce soit contre le gouvernement, c’est qu’ils ont pris la peine de leur parler en premier lieu», dit-il.

Il décrit son ambition sous les conservateurs comme «des emplois, des emplois et plus d’emplois» à la fois dans une industrie de la pêche revitalisée après le Brexit et dans l’éolien offshore.

Comme beaucoup d’autres électeurs conservateurs, il est favorable à la gestion de la pandémie par le gouvernement cette année. «Je pense que les gens ont été trop durs avec le gouvernement», dit-il. «Ils ont commis beaucoup d’erreurs mais ce sont des temps exceptionnels.»

Il m’emmène faire le tour de Grimsby pour montrer certains des nouveaux travaux de construction en cours autour de la ville, qui se terminent dans son marché couvert. Ici, le bijoutier Graham Thompson occupe un stand avec un mur d’horloges à retardement derrière lui.

Le joueur de 65 ans a également voté conservateur l’année dernière, bien qu’il prévienne qu’ils restent en sursis.

«Les gens ici se sentent fidèles aux travaillistes, mais pas de la même manière aux conservateurs», dit-il. «S’ils ne font pas ce qu’ils ont promis, ils seront absents.»