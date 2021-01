Les républicains n’ont offert que des reproches modestes lorsque le président Donald Trump a déclaré qu’il y avait «de très bonnes personnes» des deux côtés d’un rassemblement suprémaciste blanc. Ils sont restés dans la file lorsque Trump a été surpris en train de faire pression sur un dirigeant étranger et a ensuite défendu sa gestion d’une pandémie mortelle.

Mais avec une force soudaine, le mur du soutien républicain qui a permis à Trump de traverser une série de crises apparemment sans fin commence à s’éroder.

La position affaiblie de Trump au sein de son propre parti sera plus ciblée mercredi, lorsque la Chambre devrait destituer le président pour avoir incité à une émeute au Capitole américain la semaine dernière. Une poignée de républicains ont déjà déclaré qu’ils se joindraient à l’effort, un nombre qui pourrait augmenter à l’approche du vote.

Le choix auquel sont confrontés les républicains ne concerne pas seulement le sort immédiat de Trump, qui n’a plus que sept jours à sa présidence. Il s’agit de savoir si les dirigeants élus du parti sont prêts à passer de Trump, qui reste populaire auprès du GOP mais est maintenant toxique dans une grande partie de Washington.

La manière dont ils procèdent pourrait déterminer si le parti reste viable lors des prochaines élections ou s’il se dissipe d’une manière qui pourrait limiter leur pertinence.

«Nous sommes au moment où nous assistons à une fracture, une rupture, à cause de la situation sans précédent – la sédition, la violence, la mort», a déclaré Steve Schmidt, un stratège républicain de longue date qui a quitté le parti à cause de Trump. .

La nature étonnante de l’insurrection meurtrière – et le rôle de Trump pour la nourrir – a ébranlé de nombreux législateurs. La républicaine Liz Cheney, n ° 3 républicaine à la Chambre, a donné aux conservateurs de base le feu vert pour abandonner Trump dans une déclaration cinglante mardi soir.

« Il n’y a jamais eu une plus grande trahison par un président des États-Unis de son bureau et de son serment à la Constitution », a-t-elle accusé.

Bien que stupéfiants, les développements rapides ne garantissent pas que Trump sera forcé de quitter ses fonctions avant l’investiture du démocrate Joe Biden le 20 janvier. Le moment d’un procès au Sénat n’est pas clair et pourrait se répercuter sur la présidence de Biden.

L’histoire continue

Mais pour la première fois, il y a de vrais signes qu’une faction importante de républicains veut purger Trump de leur parti.

Déjà, trois membres du cabinet Trump ont démissionné en signe de protestation. L’ancien procureur général Bill Barr, qui a quitté la Maison Blanche il y a moins d’un mois, a accusé son ancien patron de «trahison de son bureau».

Il a fallu près d’une semaine au vice-président Mike Pence, dont la relation avec Trump s’est considérablement détériorée depuis que lui et sa famille ont été contraints de se cacher pendant le siège du Capitole, pour déclarer publiquement qu’il n’invoquerait pas le 25e amendement de la Constitution pour retirer Trump de Bureau.

Le président bénéficie toujours d’un certain niveau de soutien républicain. Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, l’un des principaux alliés de Trump qui vient d’être honoré cette semaine à la Maison Blanche, a refusé mardi de concéder que le président élu Joe Biden avait carrément remporté l’élection, le même mensonge démontrable qui a déclenché l’émeute.

Trump est sorti de sa forteresse de la Maison Blanche pour la première fois depuis les émeutes pour se rendre au mur que son administration a construit le long de la frontière du Texas. En quittant Washington, il a pris soin d’insister sur «nous ne voulons pas de violence», mais a nié toute responsabilité dans l’insurrection.

Une fois arrivé à la frontière, ses remarques à une petite foule ont été assez silencieuses. En fin de compte, il a parlé pendant seulement 21 minutes et a passé moins de 45 minutes sur le terrain dans ce qui devait être le dernier voyage de sa présidence.

Avant de partir, il a offert un avertissement inquiétant aux démocrates menant la charge pour le démettre de ses fonctions: « Faites attention à ce que vous souhaitez. »

Cette menace voilée est venue alors que la nation – et les membres du Congrès – se préparaient au potentiel de plus de violence avant l’inauguration de Biden. Le FBI a mis en garde cette semaine contre des projets de manifestations armées dans les 50 capitales des États et à Washington.

Les responsables de la sécurité du Capitole ont pris la décision extraordinaire d’exiger que les membres du Congrès passent par des détecteurs de métaux pour entrer dans la chambre de la Chambre à partir de mardi, bien que certains républicains aient résisté à la nouvelle règle.

On ne sait pas si le chaos à Washington représente une menace existentielle pour le parti, mais il menace presque certainement de saper les objectifs politiques à court terme du GOP.

Plusieurs grandes entreprises, dont beaucoup sont des donateurs républicains fiables, ont promis d’arrêter d’envoyer des dons politiques à l’un des 147 républicains qui ont perpétué les fausses allégations de fraude électorale de Trump en votant pour rejeter la victoire de Biden la semaine dernière.

Le défi de la collecte de fonds arrive à un mauvais moment pour le GOP. L’histoire suggère que le Parti républicain, en tant que parti minoritaire à Washington, devrait reprendre le contrôle de la Chambre ou du Sénat en 2022.

Dans le même temps, une collection de républicains ambitieux tentent de se positionner pour se présenter à la Maison Blanche en 2024. Ils sont également aux prises avec l’héritage de Trump.

L’un d’eux, le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a rappelé aux journalistes mardi qu’il avait condamné la présidence Trump depuis le tout début.

«Je suis au même endroit depuis quatre ans. Beaucoup de gens viennent de changer de position », a déclaré Hogan, tout en jurant de ne pas quitter le GOP. «Je ne veux pas quitter le parti et laisser ces gens qui ont fait une prise de contrôle hostile il y a quatre ans prendre le relais.»

Malgré la confiance de Hogan, une partie importante de la base politique du Parti républicain reste profondément fidèle au président et a déjà montré une volonté d’attaquer quiconque – en particulier les républicains – qui ne l’est pas. Cela explique pourquoi deux autres espoirs de 2024, les sens. Ted Cruz du Texas et Josh Hawley du Missouri, ont voté pour rejeter la victoire de Biden la semaine dernière, même après le soulèvement.

« Les dirigeants républicains ne savent pas comment aller de l’avant », a déclaré le sondeur républicain Frank Luntz. «Tout le monde a peur que Donald Trump dise aux gens de s’en prendre à eux, mais ils réalisent aussi qu’ils perdent le centre de l’Amérique. Ils sont piégés.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Jill Colvin à Alamo, au Texas, et Zeke Miller à Washington ont contribué à ce rapport.