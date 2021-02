JERUSALEM s’est réveillé avec la vue rare du Dôme du Rocher et du Mur Occidental recouvert de neige cette semaine.

La neige du vortex polaire «vacillant» a recouvert des parties de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, de la Libye et d’Israël, atteignant des régions du Moyen-Orient qui n’ont pas vu de neige depuis des années.

Les enfants se lançaient des boules de neige devant les portes de la vieille ville, tandis que d’autres se dirigeaient péniblement à travers la neige épaisse vers les lieux saints.

« Nous sommes venus de Tel Aviv pour jouer dans la neige », a déclaré Ben Miller à Reuters.

«C’est une occasion rare que nous ayons de la neige à Jérusalem. La dernière fois, je pense, c’était en 2013.»

Les flics israéliens ont fermé la route principale entre Tel Aviv et Jérusalem en raison des conditions de blizzard, qui ont commencé mercredi soir.

Le temps sauvage dans la région est dû au vortex polaire changeant.

La neige abondante a déclenché le chaos de la circulation, reporté le déploiement de la vaccination contre le coronavirus et les examens dans certaines universités ont même été annulés.

Le Liban a été durement touché par la tempête Joyce, qui a provoqué des vents violents allant jusqu’à 62 mph, des chutes de neige généralisées et des ondes de tempête.

Il a neigé pour la première fois depuis des années à Marjayoun dans le sud du pays.

Les vents violents ont coupé l’électricité dans de vastes régions du pays, forçant de nombreux Libanais, déjà habitués aux coupures d’électricité, à compter sur des générateurs pendant de plus longues heures.

Les sauveteurs ont sorti quatre automobilistes de leurs voitures couvertes de neige, a indiqué l’agence nationale de presse.

Dans les montagnes de la province syrienne de Sweida, six pouces de neige sont tombés, selon l’agence de presse officielle SANA.

Les routes de certaines provinces ont été bloquées et, dans la province centrale de Hama, des bulldozers ont pelleté la neige pour ouvrir les routes tandis que les véhicules dérapaient sur la glace.

Des flocons sont également tombés dans la capitale de Damas, où les examens de mi-parcours à l’université de la ville ont été annulés en raison des conditions météorologiques extrêmes.

Les autorités locales des provinces de Sweida, Quneitra, Daraa et Tartous ont également fermé les écoles jeudi en raison des fortes chutes de neige.

Mais la neige à Damas n’a pas empêché le tournoi de football de Premier League de se dérouler, alors que le Army Sports Club et Al-Karamah se sont affrontés malgré le terrain enneigé, a rapporté le quotidien syrien Al-Watan.

La neige a même atteint Bayda dans le nord-est de la Libye pour la première fois en 15 ans.

Des flocons ont recouvert les montagnes du nord-est du pays, couvrant les forêts et les routes dans certaines régions du pays d’Afrique du Nord.

Et les blizzards ont continué de faire des ravages en Turquie.

À Istanbul, les routes verglacées ont provoqué de multiples accidents de voiture et les autorités ont déclaré que jusqu’à 50 cm de neige se sont accumulés dans certains quartiers.

Ailleurs en Turquie, 22 personnes ont été blessées après qu’un bus de passagers a glissé d’une autoroute dans la province centrale d’Aksaray et s’est renversé, a rapporté l’agence nationale Anadolu.

De fortes chutes de neige ont également fermé les autoroutes et bloqué l’accès à des dizaines de villages dans l’est de la Turquie.

En Jordanie, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a été suspendue en raison des conditions météorologiques extrêmes.

Hier était considéré comme un jour férié pour tous les travailleurs en raison de la tempête de neige.

Même la Grèce a appelé les forces armées mercredi pour aider à réparer les dommages généralisés causés par les fortes chutes de neige à Athènes.

La tempête de neige, décrite par les autorités comme la plus sévère depuis 40 ans, a recouvert la ville et ses monuments antiques et laissé des parties de la capitale sans électricité ni eau.

Le temps anormalement froid de la région devrait durer tout le week-end dans de nombreuses régions.

Le chaos météorologique est dû au vortex polaire «vacillant», qui est généralement maintenu en place autour du pôle Nord par le courant-jet.

Mais le vortex polaire et le jet-stream s’affaiblissent parfois, ce qui signifie que l’air ultra-froid de l’Arctique plonge vers le sud vers des régions d’Europe et d’Amérique du Nord qui sont généralement plus douces en hiver.

Les scientifiques ont déclaré que les températures plus chaudes dans l’Arctique déséquilibraient probablement le vortex polaire, entraînant des températures glaciales et de fortes chutes de neige dans davantage de régions.