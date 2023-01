Le mur d’inquiétude ‘a conduit à des fourre-tout numériques, la technologie blockchain a ignoré Cathie Wood

L’incertitude du marché appelle une occasion de tirer parti des inventions perturbatrices qui ont historiquement “gagné des parts de marché en période de turbulences”, déclare le PDG d’ARK Invest.

La PDG d’ARK Invest, Cathie Wood, estime que la technologie numérique et la blockchain faisaient partie des “inventions qui changent la donne” que les demandes de fonds propres ont largement ignorées en 2022.

Dans un article de blog du 12 janvier sur le site Web d’ARK Invest, Wood a suggéré que la demande de fonds propres était confrontée à un «mur de sollicitude» en 2022, causé par les craintes d’une affectation réglée et de taux d’intérêt avancés, et a largement ignoré un certain nombre de technologies innovantes.

Wood a souligné que les fourre-tout numériques “remplacent les espèces et les cartes de crédit”, notant qu’ils ont pris l’argent comptant comme le meilleur système de vente pour le commerce hors ligne en 2020.

arguant en outre que les fourre-tout numériques ne doivent pas être négligés, elle a noté qu’ils représentaient également environ 50% du commerce en ligne mondial en 2021.

Wood a suggéré que l’effondrement récent de l’échange de crypto FTX n’a ​​pas affecté la charge plus importante de ce à quoi les chaînes de blocs publiques étaient destinées. Elle a noté

« Les chaînes de blocs publiques comme Bitcoin et Ethereum n’ont pas sauté le pas dans le traitement des transactions. ”

Wood a souligné comment l’effondrement de FTX a incité les investisseurs en crypto à être plus actifs avec l’endroit où ils stockent leurs moyens de crypto, affirmant que la part du volume des échanges sur les bourses décentralisées, qui permettent de négocier sans conciliateur central, a augmenté de 37 %, passant de 8,35 % à 11,4 %.

Wood a déclaré qu’elle n’avait jamais « 30 fois travaillé dans une opération de portefeuille » enduré des conditions de demande instables similaires, affirmant qu’elle n’avait jamais vu « de demandes repositionnées ». ”

Le PDG a suggéré que la frugalité est confrontée à une situation exténuante, avec une baisse de la force ploutocrate, une baisse des prix des matières premières et le « dénouement » des approvisionnements gonflés, ce qui indique un retard dans l’affectation, et peut-être même une déflation.

Wood a noté dans le rapport que la peur est grande chez les investisseurs déclarant que les investisseurs détiennent des «situations élevées» de liquidités jamais vues depuis l’extrémité du 11 septembre en 2001.

D’autres inventions « qui changent la donne » dont Wood pensait que la demande de capital « était largement ignorée » en 2022 comprenaient l’intelligence artificielle (IA), les véhicules électriques, la disquisition spatiale et l’impression 3D.

Elle estime malgré l’interrogation dans la demande, que les technologies d’invention perturbatrices qui « résolvent les problèmes », ont historiquement « pris de l’ampleur en période de turbulences. ”

Cathie Wood est apparue pour la première fois sur BTC Wires.