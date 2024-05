Le mur d’Hadrien change notre perception de l’Empire romain. Voici pourquoi

CNN

Une invitation à une fête. Une tong cassée. Une perruque. Des lettres de plainte concernant l’état des routes et une demande urgente de bière supplémentaire.

Cela ressemble à la suite d’un Spring Break réussi, mais ces objets ont près de 2 000 ans.

Ce ne sont là que quelques-unes des découvertes du mur d’Hadrien – le mur de pierre de 73 milles construit comme frontière nord-ouest de l’Empire romain, isolant la Britannia (l’Angleterre et le Pays de Galles d’aujourd’hui) de la Calédonie (essentiellement l’Écosse d’aujourd’hui).

Alors que la plupart d’entre nous pensent à Pompéi et à Herculanum si nous pensons aux objets du quotidien préservés de la Rome antique, cet avant-poste du nord sauvage de l’empire abrite certaines des découvertes les plus extraordinaires.

« C’est une empreinte très dramatique sur la campagne – il n’y a rien de plus évocateur de dire que vous entrez dans l’empire romain que de voir cette structure », déclare Richard Abdy, conservateur principal de l’exposition actuelle du British Museum. Légion, qui met en lumière la vie quotidienne des soldats romains, présentant ainsi de nombreuses découvertes du mur d’Hadrien. Un dixième de l’armée romaine était basé en Grande-Bretagne, ce qui fait du mur une importante source de matériel militaire, dit-il.

Mais il ne s’agit pas uniquement des soldats, comme le montrent les fouilles.

Darren Eddon/Patrimoine anglais Houseteads ressemblait à une ville de garnison moderne, avec une communauté locale ainsi que des soldats.

Hadrien, qui a ordonné la construction du mur en 122 après une visite en Bretagne, avait une vision de l’empire différente de celle de ses prédécesseurs, explique Frances McIntosh, conservatrice des 34 sites d’English Heritage le long du mur d’Hadrien.

« Tous les empereurs avant lui avaient pour objectif d’étendre l’empire, mais Hadrien était connu comme le consolidateur », dit-elle. Il abandonna une partie du territoire acquis par son prédécesseur Trajan et « décida de fixer les frontières » – littéralement, dans certains cas, avec des poteaux en bois sur des sites en Allemagne, ou avec de la pierre en Bretagne. Là où ces poteaux pourrissaient il y a des milliers d’années, le mur est toujours debout : « Un grand rappel visuel » de l’empire romain, dit McIntosh.

Ce n’est pas seulement un mur. Il y a un château tous les kilomètres et des tourelles à chaque tiers de kilomètre, avec des fossés et des berges au nord et au sud. « Vous pouvez imaginer le genre d’impact que cela aurait eu, non seulement sur le paysage mais aussi sur les personnes vivant dans la région », explique McIntosh.

Et grâce aux découvertes du mur, nous en savons une quantité surprenante sur ces personnes.

Bien que les historiens aient longtemps considéré les avant-postes militaires comme des lieux isolés et à prédominance masculine, les fouilles le long du mur montrent que ce n’est pas le cas. Non seulement les soldats étaient accompagnés de leurs familles, mais les civils s’installaient autour des colonies pour faire des affaires. « On peut presque considérer Housesteads comme une ville de garnison », explique McIntosh. «Il y avait des endroits où on pouvait aller boire un verre, etc.»

La règle générale romaine était de ne pas poster de soldats là où ils venaient, en raison du risque de rébellion. Cela signifiait que le mur d’Hadrien était un point de fusion culturelle, avec des cohortes des Pays-Bas, d’Espagne, de Roumanie, d’Algérie, d’Irak, de Syrie d’aujourd’hui – et bien plus encore. « C’était peut-être plus multiculturel parce que c’était un point central », explique McIntosh, qui dit que la communauté environnante aurait pu inclure des commerçants de tout l’empire.

Peter Nicholls/Getty Images L’exposition « Légion » au British Museum examine la vie militaire à travers l’empire, y compris celle des femmes qui vivaient dans les camps éloignés.

Les soldats étaient divisés en deux groupes. Les légionnaires étaient des citoyens romains d’Italie, qui avaient plus de droits que les autres soldats et importaient de l’huile d’olive, du vin et du garum (une sauce à base de poisson en décomposition).

Ils travaillaient aux côtés d’auxiliaires – des soldats des provinces conquises, qui avaient moins de droits, mais pouvaient généralement acquérir la citoyenneté après 25 ans de service.

Les soldats ont gravé leurs noms et ceux de leurs régiments sur des pierres pour indiquer quelle partie du mur ils ont construit. Une cinquantaine d’entre eux sont exposés à Chesters fort.

Mais le mur montre que les femmes et les enfants étaient également présents.

McIntosh dit que les poteries apportées aux camps – des Pays-Bas et d’Afrique du Nord – montrent que les soldats « amenaient leurs familles, qui cuisinaient à la manière traditionnelle ». Les archéologues ont découvert ce qui semble être un ancien tajine pour la cuisine nord-africaine.

Une pierre tombale de Fort d’Arbéia car une femme nommée Regina montre qu’elle était une esclave affranchie du sud de la Grande-Bretagne qui a été achetée par – et mariée à – un soldat syrien.

Une autre femme enterrée à Birdoswald le fort a été enterré avec une cotte de mailles qui semble provenir de la Pologne moderne. « Peut-être a-t-elle épousé quelqu’un dans l’armée », dit McIntosh, qui qualifie le mur de « melting pot de gens du monde entier sous la bannière de l’armée ».

« Ils ont apporté leur propre religion, adoraient les dieux romains et adoptaient des divinités locales », ajoute-t-elle. À Carrawburghun temple dédié à Mithra – une divinité d’origine perse – se trouve près d’une source avec un sanctuaire dédié à un esprit de l’eau local.

Adam Stanford/Le Vindolanda Trust La collection de 5 000 chaussures de Vindolanda est la plus grande trouvée sur un seul site de l’Empire romain. Les chaussures pour femmes et enfants (comme cette bottine pour bébé) mettent en lumière les communautés militaires.

Certaines des découvertes les plus extraordinaires de l’empire romain proviennent d’un site du mur d’Hadrien : Vindolanda. Ici, les archéologues ont trouvé une multitude de vestiges organiques en raison de ce que la conservatrice Barbara Birley appelle les « conditions inhabituelles sur place ».

À Vindolanda, il y a les restes d’au moins neuf forts répartis sur 14 niveaux. « Lorsque les Romains partaient, ils abattaient les forts en bois et recouvraient la zone de gazon et d’argile, scellant ainsi les couches en dessous », dit-elle.

« Parce que cela s’est produit très souvent, les cinq ou six couches inférieures sont scellées dans des conditions anaérobies, afin que les choses ne se dégradent pas. Quand on arrive là-bas, on trouve des objets en bois, des textiles, tout ce qui est bio.

Vindolanda possède la plus grande collection de textiles romains provenant d’un seul site d’Europe occidentale, ainsi que la plus grande collection de cuir de tous les sites de l’empire romain – dont 5 000 chaussures et même une tong en cuir cassée. «Nous avions probablement une population de 3 000 à 6 000 habitants selon les périodes, donc 5 000, c’est beaucoup», explique Birley. Pour Abdy, les chaussures évoquent les conditions des régions frontalières humides. « Les chaussures pour femmes et enfants sont clouées – vous en aviez besoin sur les chemins de terre boueux de la frontière. Ils sont très évocateurs.

Il existe même une perruque fabriquée à partir d’une plante locale, la mousse capillaire, qui repousserait les moucherons, le fléau de l’Écosse pendant l’été. Le casque d’un centurion est également orné de mousse de cheveux – l’équivalent ancien de se vaporiser d’un insectifuge.

CM Dixon/Collectionneur d’impression/Getty Images On pense que cette invitation à une fête d’une femme du mur d’Hadrien à une autre est le premier exemple d’une femme écrivant en latin dans le monde.

L’une des découvertes les plus célèbres est le trésor de tablettes d’écriture en bois – le plus grand trouvé au monde.

«Ils donnent un aperçu de ce qu’était réellement la vie», explique Birley. « Nous comprenons bien plus de choses grâce à la correspondance écrite qu’à partir de « choses » et, du point de vue archéologique, ce sont les choses qui survivent généralement – ​​des choses comme les métaux et la céramique.

«Ceux-ci ont été écrits à l’encre, pas sur une tablette de cire, et nous pensons qu’ils ont été utilisés pour ce que nous mettions dans des e-mails : ‘Les routes sont horribles’, ‘Les soldats ont besoin de plus de bière.’ Affaires quotidiennes.

Les tablettes – ou « lettres personnelles » comme les décrit Birley – ont été trouvées sur le site d’un feu de joie lorsque la neuvième cohorte de Bataves (dans les Pays-Bas d’aujourd’hui) a reçu l’ordre de partir.

«Ils ont fait un grand feu de joie et beaucoup de lettres ont été jetées dans le feu. Certains ont été roussis – nous pensons qu’il a peut-être plu », dit-elle. L’un d’eux appelle les habitants « Britunculi » – « misérables petits Britanniques ». Un autre parle d’une épidémie de conjonctivite. L’un prétend que les routes sont trop mauvaises pour envoyer des chariots ; un autre déplore que les soldats soient à court de bière.

Parmi les 1 700 lettres, 20 mentionnent une femme appelée Sulpicia Lepidina. Elle était l’épouse du commandant de la garnison et semble avoir joué un rôle crucial. Il y a un lettre d’une autre femme, Paterna, acceptant de lui envoyer deux médicaments, dont un contre la fièvre.

Birley dit que c’est semblable à aujourd’hui. « Si vous êtes un groupe de mamans, aujourd’hui encore, nous disons : « Avez-vous le Calpol ? C’est très humain. Pour Abdy, c’est le signe que les femmes étaient commerçantes. « Elle fouette clairement ses médicaments », dit-il. « C’est vraiment un truc génial. »

Une autre tablette est un inviter de Claudia Severa, l’épouse d’un autre commandant d’un camp voisin. C’est une invitation à une fête d’anniversaire. Sous l’invitation formelle, vraisemblablement écrite par un scribe, se trouve un gribouillage d’une autre main : « Je vous attends, sœur. Adieu, ma sœur, ma très chère âme.

Avec l’aimable autorisation du Vindolanda Trust Les conditions rares de Vindolanda signifient que les matériaux organiques tels que le cuir, le textile et le bois ont été préservés.

Vraisemblablement écrit par Claudia elle-même, on pense qu’il s’agit du premier exemple d’écriture manuscrite d’une femme en latin.

Sans les trouvailles organiques – les chaussures et les lettres qui appartenaient incontestablement à des femmes, contrairement aux bijoux ou au matériel de tissage – il est difficile de prouver de manière concluante que les femmes vivaient en nombre significatif. Vindolanda « illustre les lacunes manquantes », explique Abdy.

Pour Birley, ils prouvent que les femmes jouaient un rôle aussi crucial que les hommes dans les communautés militaires. « Avant la découverte des comprimés de Lepidina, nous ne comprenions pas vraiment les interactions entre les soldats et leurs épouses », dit-elle. Une autre tablette est écrite par ce que l’on pense être l’épouse de fait d’un porte-drapeau espagnol, commandant du matériel militaire pour son partenaire.

« La collection Vindolanda montre qu’il n’y avait pas que des adeptes du camp et des prostituées ; les femmes faisaient partie de la vie quotidienne et contribuaient à la communauté militaire de nombreuses façons », explique Birley.

Abdy dit que le mur d’Hadrien est intéressant parce que les femmes qui y résident couvrent « toutes les classes de la société », de Regina – l’affranchie décédée, qui aurait été « au bas de l’échelle » – à la commerçante Paterna et à la noble Lepidina.

Et bien sûr, il y a le mur lui-même.

« Aux Pays-Bas et en Allemagne, les découvertes sont souvent époustouflantes et mieux conservées : on va dans les musées et on est époustouflé. Mais en termes de vestiges structurels, le mur d’Hadrien doit être parmi les meilleurs », déclare modestement McIntosh à propos de son site.

Abdy est d’accord : « Je ne connais pas beaucoup de symboles aussi évocateurs de la volonté impériale que ce mur. »