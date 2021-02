Les champions de la Premier League, Liverpool, se préparent à vendre aux enchères une vaste gamme d’objets rares provenant de leur célèbre ancien terrain d’entraînement à Melwood, donnant aux fans la chance de posséder une pièce unique de l’histoire du club.

Jurgen Klopp, ses joueurs et son personnel ont déménagé dans leurs nouvelles installations d’entraînement ultramodernes à Kirkby en novembre dernier, laissant des piles de meubles et d’équipement excédentaires dans leur ancienne base.

Plus de 360 ​​lots seront mis aux enchères, allant d’articles emblématiques de souvenirs de club évalués à des milliers de livres à de petits articles originaux que vous ne voyez tout simplement pas à la vente tous les jours.

Fondamentalement, si vous avez déjà rêvé d’une patère ou d’un panneau de parking personnel de Divock Origi, c’est maintenant votre grande chance.

La vente aux enchères du 2 mars permettra de collecter des fonds pour la Fondation LFC, l’organisme de bienfaisance interne officiel du club, afin de les aider dans leurs efforts continus pour soutenir la communauté locale, en particulier pendant la pandémie de COVID-19.

Il existe un mélange éclectique d’articles et de bibelots à gagner, et nous les avons tous passés au crible pour vous proposer une sélection des faits saillants les plus remarquables.

Avec un prix de vente estimé de 7 500 £ à 15 000 £ (10 375 $ à 20 750 $), le «mur des champions» est l’élément le plus cher inclus dans l’ensemble de la vente. L’affichage original du «nombre de trophées», avec des silhouettes de tout l’argenterie que le club a amassé, était accroché dans la réception principale à Melwood pour rappeler à tous les visiteurs les références de Liverpool. Parfait pour le supporter avec de l’argent à brûler et un grand mur dans sa maison à décorer.

Le deuxième article le plus cher de la vente, l’enseigne originale «Melwood Training Facility» qui se trouvait à l’extérieur de l’ancien siège des Reds, devrait se vendre entre 5 000 et 10 000 £.

Parfait pour les fans de Liverpool qui souhaitent organiser leur propre briefing médiatique avant le match dans les limites de leur propre salon. Tout ce dont vous avez besoin est de 1 000 à 2 000 £.

Une peinture de l’entraîneur de Liverpool, déchiquetée sur scène sur sa guitare Flying V dans une scène que nous ne pouvons que présumer, a été inspirée par la propension de l’Allemand au « football heavy metal ».

En cuir blanc de bon goût avec des coussins rouges, ce canapé était autrefois logé dans le bureau personnel de Klopp.

Autre pièce de choix de Klopp-abilia, cette porte de casier rouge est l’une des deux à vendre, précédemment utilisée par le patron de Liverpool pour garder ses effets personnels – peut-être sa doudoune préférée et ses lunettes – sains et saufs pendant les heures de travail.

Cette énorme carte de la Grande-Bretagne a été, selon les commissaires-priseurs, le premier objet que Klopp a demandé à installer dans son bureau à son arrivée à Liverpool. Il était utilisé comme planificateur d’itinéraire pour les matchs à l’extérieur, et généralement pour que l’Allemand puisse déterminer où se trouvait chaque adversaire dans le pays.

Sauvé du mur de la cantine des joueurs et du personnel, ce jeu de fléchettes fidèle a été utilisé pour perfectionner la précision et la coordination œil-main de nombreux employés de Liverpool au fil des ans.

Aussi synonyme de Liverpool Football Club que Bill Shankly et les portes d’Anfield, l’anneau en caoutchouc Melwood a fidèlement gardé la garde à côté de la piscine du terrain d’entraînement pendant de longues années.

Il convient de noter qu’un seul gant de boxe signé par Tyson (un homme sans lien évident avec Liverpool) devrait rapporter plus qu’une paire de gants de gardien de but signés par Loris Karius, qui a fait 49 apparitions pour le club. Le lot d’Iron Mike est estimé à 150 à 200 £ aux enchères, tandis que les gants portés par match de Karius ne devraient commander qu’environ 100 £.

L’avantage d’avoir un contrat de parrainage avec une marque d’hydratants est que votre vestiaire d’entraînement est équipé d’une station de toilettage personnelle dédiée. Le capitaine du club Jordan Henderson a sans aucun doute passé d’innombrables heures à observer son régime de soins de la peau rigoureux devant ce miroir.

Peu d’informations supplémentaires sont données à ce sujet, donc tout ce que nous savons, c’est que le trophée étincelant a été décerné au joueur qui a émergé en tant que champion de tennis de table du Nouvel An chinois du Liverpool FC en 2020. Pourquoi il n’est pas exposé avec le reste de l’argenterie estimée du club dans la suite de trophées à Anfield est une supposition.